Mondkraft heute 8. Oktober 2025 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt einen tatkräftigen und sinnlichen Tag. Merkur stört die Kommunikation und führt zu übereilten Reaktionen. Venus und Jupiter verleihen der Liebe Flügel. Bringen wir unsere Liebeswünsche zur Erfüllung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Mond Opposition Merkur – Venus Sextil Jupiter.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir unsere Eloquenz, um alle Pläne in die Tat umzusetzen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Ausgeglichenheit und Beständigkeit haben beim Mond im Stier nach dem intensiven Vollmond, der auch am heutigen Tag noch seinen Einfluss spüren lassen wird, einen besonderen Stellenwert. Der aufbauende Mond im erdigen Stier sorgt für körperliches Wohlbefinden und alle Maßnahmen, die wir für unsere Gesundheit anwenden, zeigen mehr Erfolg als sonst.

Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Der Mond im Stier schenkt uns zudem eine grosse Portion Gelassenheit, Sinnlichkeit und Geduld. Nutzen wir diesen Tag, um es uns daheim so behaglich wie möglich machen. Die Zweisamkeit bekommt durch Herrscherplanet Venus ebenfalls einen viel grösseren Stellenwert und man kann sich gegenseitig neu kennen lernen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Merkur durchzieht den Vormittag allerdings mit negativen Energien, da er in Opposition zum Mond im Stier steht. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Heilung aller Verletzungen geschehen und wachsen über unsere Schattenseiten hinaus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

In der Liebe nimmt bei der Mondkraft heute Stier-Zeichenherrscherin Venus das Zepter in die Hand und verbindet sich mit Glücksplanet Jupiter zu einem harmonischen Sextil. Vor allem wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die wundervollen Liebesenergien das Singledasein beenden können, aber auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.

Unter diesem harmonischen Aspekt neigen wir mehr zu geselligen oder gesellschaftlichen Kontakten als sonst. Das Leben fühlt sich jetzt leichter und unbeschwerter an. Zusammenkünfte, Unterhaltungen oder dem Vergnügen dienende Veranstaltungen ziehen uns an. Andererseits fällt es jedoch schwerer, sich ernsten und anstrengenden Arbeiten zu widmen.

Für bestehende Verbindungen bewirkt das Sextil zwischen Venus und Jupiter freundliche und glückhafte Momente mit dem Partner. Wenn wir uns dafür öffnen können, dann wirken die Liebeskräfte noch viel intensiver und halten auch länger an.

Durch die wundervolle Verbindung zwischen Venus und Jupiter werden alle positiven Charaktereigenschaften angesprochen, über die beide Planeten verfügen, und das sind neben der Liebe durch die Venus auch alle idealistischen und menschenfreundlichen Bestrebungen.

Liebeswünsche können heute in Erfüllung gehen!

.

Hausmittel bei Erkältung und Entzündungen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Griffonia gehört zu den antidepressiven Heilpflanzen und wirkt stimmungsaufhellend. Griffonia steigert die Konzentration, fördert die psychische Belastbarkeit und ist schmerzhemmend. Griffonia enthält zudem reichlich L-5-Hydroxytryptophan (5-HTP). Diese wertvolle Aminosäure wird im menschlichen Körper in den Botenstoff Serotonin umgewandelt und sorgt bei Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder depressiven Verstimmungen für mehr seelisches Wohlbefinden.

Griffonia Kapseln >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wurzelkraft ist ein omnimolekulares Naturlebensmittel, welches das Wohlbefinden fördert und Vitalität für ein Leben in Balance schenkt – Löffel für Löffel ein basischer Genuss, der stärkt.

Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt.

Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist WurzelKraft der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht!

WurzelKraft – vegan (bio) >>>.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

.

Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben.

50 Rituale für die Seele >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Heil-Trank Selleriesaft >>>

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

