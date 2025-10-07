Slow Love – Liebe auf den zweiten Blick

Entschleunigung heißt das Zauberwort für mehr Gelassenheit im Leben – auch in der Liebe.

Wer sich mehr Zeit nimmt, jemanden kennenzulernen, und nicht nur das Äußere zum K.O.-Kriterium macht, erlebt vielleicht eine echte Liebesüberraschung.

.

Karmische Verbindungen lassen uns nie mehr los, bestimmen und verwirren unser weiteres Leben, machen uns unendlich glücklich, stürzen uns oft zeitgleich in ein Gefühlschaos und manchmal enden sie sogar tragisch. Aber einmal erlebt und erfahren, bestimmen sie unsere Handlungen, Gedanken und Gefühle in fast allen Bereichen des Lebens und begleiten uns für den Rest unseres Lebens! Hier weiter.

Wisch und weg?

Sicherlich ist das eine großartige Vorstellung: die Liebe auf den ersten Blick.

Intensiver Augenkontakt, ein Feuerwerk der Gefühle und dann glücklich bis ans Lebensende: Noch immer ist das das Nonplusultra der Liebesgeschichten – und für viele Voraussetzung für eine erfolgreiche Beziehung.

Doch was, wenn der große Knall ausbleibt? Gerade im Dschungel der unzähligen Dating-Apps fällt die Entscheidung für oder gegen einen potenziellen Kandidaten oft schon in Sekundenschnelle.

Wie soll man da wissen, ob es wirklich Karma ist, man den Richtigen auswählt oder vielleicht doch unwissentlich weggeswiped hat? Hier kommt Slow Love ins Spiel.

.

Kennen- und lieben lernen

Slow Love ist die Kunst, unvoreingenommen und mit purer Neugier an neue Bekanntschaften heranzugehen und sich bewusst Zeit fürs Kennenlernen zu nehmen.

Ohne sich gleich in eine neue Beziehung zu stürzen, wird zuerst vorgefühlt, ob nicht nur die Chemie stimmt, sondern ob man auch wirklich zusammenpasst. Denn es ändert sich die Wahrnehmung einer anderen Person tatsächlich oft, sobald man sie erst richtig kennt.

Auf diese Weise können auch Menschen, die augenscheinlich auf den ersten Blick nicht viel verbindet, das große Liebesglück erleben – mit der Liebe auf den zweiten Blick. Denn vielleicht ist er oder sie ja tiefgründiger, romantischer oder experimenteller als zunächst gedacht?

Da lohnt es sich doch, der Liebe etwas mehr Zeit zu geben und einen zweiten Blick zu riskieren. Liebe auf den ersten Blick mag im ersten Moment aufregender und romantischer wirken. Doch eine Beziehung, die sich langsam entwickelt und erst auf den zweiten Blick zustandekommt, steht ihr in keiner Weise nach.

Oft finden wir jemanden anfangs attraktiv und stellen dann fest, dass das aber auch schon alles war. Echte Anziehung entsteht durch Vertrautheit. Und Gefühle wachsen zu lassen, indem man sich mehr und mehr in verschiedenen Situationen kennenlernt, ist doch viel schöner. Genau das schenkt dir die Liebe auf den zweiten Blick.

Wo finde ich die Liebe auf den zweiten Blick?

Nimm dir die Zeit, die Menschen in deiner Umgebung wirklich kennenzulernen.

Frage auch gerne mal nach ihrem Venus-Zeichen, denn das verrät einiges über die Art, wie man liebt. Vielleicht gibt es ja auf der Arbeit oder in deinem Freundeskreis jemanden, der dir ein gutes Gefühl gibt? Was aber nicht bedeutet, jeden gleich als potenziellen Partner zu sehen.

Auch wenn eine freundschaftliche Ebene eine gute Voraussetzung ist, darf dabei etwas Prickeln und Spannung nicht fehlen – sofern das von beiden Seiten gewollt ist. Unternehmungen zu zweit fern der Gruppe, die auch als Date durchgehen könnten, helfen da vielleicht weiter.

Und wer weiß, welche Überraschungen dich erwarten, wenn du dich einfach darauf und damit auf die Liebe auf den zweiten Blick einlässt!

Fünf Vorteile von Liebe auf den zweiten Blick

1. Ihr geht entspannter in Verabredungen



Nervosität, unsichere Blicke, schweißnasse Hände und keine Gemeinsamkeiten, über die ihr sprechen könnt? Für manche Singles sind erste Dates ein absoluter Spießrutenlauf.

Kennst du deinen Gegenüber jedoch bereits seit längerer Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit bei Liebe auf den zweiten Blick sehr gering, dass peinliche Stille zwischen euch aufkommt.

2. Ihr habt bereits Vertrauen zueinander aufgebaut

Da du die Person bereits kennst, herrscht automatisch eine gewisse Vertrautheit. Dadurch könnt ihr euch Dinge erzählen, die nur gute Freunde wissen und vertraut euch auch Geheimnisse schneller an.

Das mach die Liebe auf den zweiten Blick so besonders und intensiv. Diese bereits vorhandene Tiefgründigkeit stärkt die Liebesbeziehung von Beginn an und bildet eine gute Grundlage.

3. Ihr habt dasselbe Umfeld

Ganz egal, ob es mit dem Kollegen, Freund oder Bekannten die Liebe auf den zweiten Blick ist, ihr habt auf jeden Fall ein gemeinsames Umfeld. Das macht es leichter, sich weiterhin gemeinsam zu treffen, ohne dabei eure anderen sozialen Kontakte zu vernachlässigen.

4. Ihr kennt bereits viele Schwächen eures Gegenübers

Wenn ihr euch bereits seit einiger Zeit kennt, bleiben natürlich auch Schwächen nicht unentdeckt. Das bedeutet, du weißt ganz genau, ob dein Bekannter beispielsweise ungeduldig ist und nicht gerne wartet – und du kannst besser darauf eingehen.

Im Gegenzug dazu wird auch er bereits einige deiner Schwächen kennen. So kann er auch besonders einfühlsam reagieren, ohne dass du dich missverstanden fühlst.

5. Ihr verliebt euch in die ganze Person

Verliebst du dich auf den ersten Blick, geht es oft darum, von Äußerlichkeiten fasziniert zu sein. Hier zählt meist die Optik und ein kurzer Moment. Wenn du dich auf den zweiten Blick verliebst, spielen dabei vor allem der Charakter und das Verhalten eine große Rolle.

Während bei der Liebe auf den ersten Blick meist äußere Reize die Gefühle auslösen, wird die Liebe auf den zweiten Blick vor allem durch Persönlichkeit, Charme und Esprit gesteuert.

Mit der Liebe auf den zweiten Blick gemeinsam in die Zukunft starten

Damit lässt sich die Frage „Gibt es Liebe auf den zweiten Blick wirklich“ leicht beantworten: Ja, sie existiert!

Im Gegensatz dazu steht die viel romantisierte Liebe auf den ersten Blick, die als besonders intensiv und leidenschaftlich gilt. Dabei kann sie jedoch tendenziell von kurzer Dauer sein, da die rosarote Brille schnell wieder verschwindet.

Die Liebe auf den zweiten Blick ist dagegen beständiger. Du fühlst bereits eine gewisse Verbundenheit zu deinem Gegenüber, aufgrund derer du dich letztendlich auch verliebst. Diese Art des Verliebens birgt außerdem einige Vorteile.

Ihr habt bereits Gemeinsamkeiten – Job, Hobby oder Freundeskreis – wodurch ihr bei einem Date kaum in unangenehme Stille verfallen werdet. Außerdem kennt ihr möglicherweise bereits Schwächen und Macken des anderen und könnt euch aufeinander einstellen.

Von Anfang an besteht die Chance auf ein gutes Gefühl und Sicherheit, wenn du dich auf den zweiten Blick verliebst.

.

