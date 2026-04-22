Mondkraft heute 22. April 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Krebs für einen emotional aufwühlenden Tag. Karmaplanet Saturn belastet das Gefühlsleben. Verstandesplanet Merkur blockiert das logische Denken. Eine verhängnisvolle Verbindung zu Energieplanet Mars lässt einige Stürme durchs Leben fegen. Gehen wir mit Vorsicht durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Quadrat Saturn – Mond Quadrat Merkur – Mond Quadrat Mars.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir heute besonders vorsichtig und sehen und hören bei allem genau hin. Je aufmerksamer und konzentrierter wir sind, umso geringer ist die Chance, dass wir einen Fehler machen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs bringt negative Planetenaspekte mit sich, die uns den ganzen Tag belasten werden. Karmaplanet Saturn wird uns durch ein Quadrat zum Mond vom frühen Morgen an einiges abverlangen. Es legt sich ein Schatten auf unsere Seele, was dem Tag eine gewisse Schwere verleiht. Da Saturn unser Seelenleben beeinflusst, werden wir in geistiger Hinsicht gehemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Durch diese Mond-Saturn-Spannung sind wir innerlich sehr aufwühlt und gewisse Situationen werden für uns zu einer emotionalen Herausforderung. Auch unsere Partnerschaft bleibt von den Spannungen nicht verschont. Grundsätzlich wird alles an die Oberfläche kommen, was uns innerlich bewegt und wir laufen außerdem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben.

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In Acht nehmen müssen wir uns ab Mittag auch vor Energieplanet Mars, der wie Saturn im Quadrat zum Mond im Krebs steht. Es breitet sich nach und nach eine aggressive Stimmung aus, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen. Wir ziehen unser eigenes Ding durch, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen.

Durch den Einfluss von Mars verhalten wir uns zudem provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Wegen jeder Kleinigkeit gehen wir direkt an die Decke und regen uns über völlig belanglose Dinge auf. Damit provozieren wir regelrecht Auseinandersetzungen und tragen zu einer disharmonischen Stimmung bei, die den Familienfrieden gewaltig stört, wenn wir uns nicht etwas zurücknehmen.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Ab 14.15 Uhr müssen wir auf Merkur achten, der ebenfalls zum Mond im Krebs in einem störenden Quadrat steht. Dabei wird unser Denken stark von unserer Gefühlslage bestimmt, so dass wir nicht wirklich objektiv sind und es wird uns auch schwerfallen, schwierige Angelegenheiten zu meistern und einen Ausweg zu finden.

Es sind zwar durchaus gute geistige Anlagen vorhanden, doch werden diese falsch entwickelt. Mit der Wahrheit nehmen wir es ebenfalls nicht so genau. Außerdem führt dieser Aspekte durch den emotionalen Krebs-Mond zu starker Ruhelosigkeit, Nervosität und Inkonsequenz.

Da oftmals der Verstand stark vom Unterbewusstsein beeinflusst wird, kann man hier mitunter Unentschiedenheit, Unbeständigkeit, mangelnde Aufnahmefähigkeit und geistige Unbeholfenheit feststellen. Meist fehlt uns während dieser Konstellation, die bis zum frühen Abend anhalten wird, der Mut, die eigene Meinung kundzutun. Wir sind in dem Irrglauben gefangen, die Meinung anderer sei mehr wert, oder trauen uns einfach nicht, eine eigene Meinung zu haben.

Wir sollten darauf achten, uns zwar Zeit für unsere Gefühle, aber auch für den kommunikativen Austausch mit anderen zu nehmen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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