Mondkraft heute 10. August 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Krebs für einen sanften, aber auch emotional aufwühlenden Wochenbeginn. Eine Venus-Pluto-Verbindung schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Lassen wir unseren Gefühlen freien Lauf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Venus Trigon Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Stimmung ist jetzt sehr emotional. Vernunft ist deshalb ein gutes Werkzeug, wenn uns die Gefühle zu überwältigen drohen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute hilft uns, angestaute Spannungen weitgehend abzubauen, denn wenn der Mond im Tierkreiszeichen Krebs steht wird die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens unterstützt. Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Sicherheit, Verlässlichkeit, Heimat und Geborgenheit sehr ausgeprägt.

Allerdings fehlt es uns etwas an spontanem Schwung, deshalb erfordert die Bereitschaft zur Pflichterfüllung mehr Eigeninitiative. Der Mond im Krebs bietet eine gute Gelegenheit, sich zu entspannen, um neue Seelenkraft zu entwickeln.

Der sensible Krebs drängt uns zudem nach persönlicher Nähe. Vielleicht brauchen wir auch jemanden, der uns über Stress im Beruf oder übergriffige Mitmenschen hinwegtröstet. Ärger könnte sich jetzt nämlich ziemlich rasch auf den Magen schlagen!

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Meiden wir jedoch alle Menschen und Situationen, wo Ärger und Konflikte vorprogrammiert sind. Wir sind bei dieser Mondstellung nicht gerade nervenstark und sollten daher versuchen, uns nicht wegen jeder Kleinigkeit aufzuregen!

Diese fast magische Mondkraft entzündet in unseren Herzen aber auch das Licht der Liebe und des Friedens. Wir verspüren ein gefühlvolle Atmosphäre, in der wir von viel Verständnis für andere getragen sind.

Es kann jedoch trotz der starken Sehnsucht nach Harmonie und Liebe auch die Empfindsamkeit steigen, die dem Einfluss des Mond im Krebs zuzuschreiben ist. Es wird vielen von uns dann nicht gelingen, das innere Gleichgewicht zu wahren.

Bewahren wir uns die Seelenkraft und gehen Konflikten aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Die tagesbestimmende Verbindung von Venus und Pluto schenkt wundervolle Liebesenergien, so dass wir die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten treffen partnerschaftliche Verbindungen auf extreme Neuerungen, denn hier vereinen sich die Verbindungskräfte der Venus mit den enormen Regenerationskräften von Pluto.

Die Venus-Pluto-Verbindung sorgt in erster Linie für ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können.

Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind. Liebe ist für uns die Kraft, mit der unsere Probleme in den Griff zu bekommen sind.

Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Grundlage des Erfolgs heutiger Hildegard-Medizin beruht auf der Einsicht, dass die Natur alle Heilmittel bereithält, wenn nur die Einheit von Körper und Seele des Menschen konsequent beachtet wird. So kann man den modernen Zivilisationskrankheiten, z.B. Rheuma, Herz- oder Hautkrankheiten, vorbeugen und entgegenwirken kann. Auch in schwierigen Fällen ist Hilfe möglich! Das Hildegard-Gesundheitsprogramm >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Stress ist in unserem Leben fast zur Normalität geworden. Dabei kann es so einfach sein, im stressigen Alltag kurze Ruhepausen einzulegen und den Stress-Level deutlich zu reduzieren. Diese innovative Methode, den Vagus-Nerv zu aktivieren, sorgt für wahre Tiefenentspannung! Die Vagus-Meditation >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die kosmischen Energien schenken aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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