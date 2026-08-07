PORTALTAG: Mondkraft heute 7. August 2026 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute am Portaltag schenkt mit dem Mond in den Zwillingen positive Energien, die es zu nutzen gilt. Sonne und Jupiter sorgen für kraftvolle und glückbringende Situationen. Sonne und Saturn geben dem Tag eine positive Färbung. Die innovative Verbindung von Merkur und Pluto hat starke Auswirkungen. Arbeiten wir bewusst auf unsere Ziele hin! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Sonne Trigon Jupiter – Sonne Trigon Saturn – Merkur Sextil Pluto – Wendepunkt der kosmischen Kräfte – Portaltag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir beim Zwillinge-Mond neugierig auf das Leben sind, sollten wir mit offenen Augen durch den Tag gehen!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Bei der Mondkraft heute am Portaltag können wir uns mit dem Mond in den Zwillingen auf einen positiven Tagesablauf freuen. Durch die wundervollen Einflüsse von Sonne und Jupiter, die sich zu einem harmonischen Trigon verbinden, werden uns heute viele Dinge leicht von der Hand gehen, denn wir schöpfen neuen Mut und Zuversicht. Wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, zeigt sich nun auch endlich das Licht am Ende des Tunnels.

Die Hoffnung auf ein neues Leben erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Die glückhafte, trigonale Verbindung zwischen Sonne und Jupiter wird sich auf alle Lebensbereiche ausweiten. Erfolg, Glück, Anerkennung, gute Gesundheit und Wohlbefinden, das alles und noch viel mehr kann sich einstellen, wenn wir die kosmischen Schwingungen aufnehmen und zu nutzen wissen.

Jetzt können wir neue Wege wählen und sie auch gehen, denn das kraftvolle und glückbringende Sonne-Jupiter-Trigon lässt uns in wichtigen Angelegenheiten die Initiative ergreifen. Wir tun instinktiv das Richtige und sind zur rechten Zeit am perfekten Ort.

Die astrologischen Prinzipien sind ja relativ einfach zu verstehen, aber die Kombinationsgabe erfordert dennoch viel Talent, Einfühlungsvermögen und Intuition. Jeder der diese Prinzipien verstanden und in sich aufgenommen hat, wird selbst sein bester Ratgeber sein. Bewegen wir uns an diesem Portaltag mutig nach vorne!

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Unser Augenmerk sollten wir ganz besonders auf die harmonische Verbindung der Sonne mit Saturn legen, die durch ein stärkendes Trigon diesem Portaltag eine positive Färbung geben. Trigone sind bekanntermaßen die besten Winkel, die eine in sich ruhende Kraft anzeigen, die wir jederzeit abrufen können. Erfreulicherweise hält das Sonne Saturn Trigon den ganzen Tag an.

Dieser harmonische Aspekt kommt allerdings vor allem dann zum Ausdruck, wenn wir bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rücken die positiven Kräfte in den Vordergrund.

Das Sonne-Saturn-Trigon verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken. Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns dabei zugute.

Jetzt oder Nie lautet die Devise!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Eine besonders positive Unterstützung erhalten wir während des gesamten Portaltages auch durch ein harmonisches Sextil, welches Merkur und Pluto zusammen bilden und uns so die Möglichkeit geschenkt wird, den Dingen auf den Grund zu gehen. Egal, mit was wir uns auch auseinandersetzen müssen – wir tun es mit Leidenschaft, ausführlich und tiefgreifend.

Unter dem Einfluss der Merkur-Pluto-Verbindung werden zudem unsere Worte vom Umfeld nachdrücklicher empfunden. Wir neigen jetzt mehr als sonst dazu, unsere Meinung zum Ausdruck zu bringen. Jetzt geht es uns weniger um unterhaltsamen „Small Talk“ als vielmehr um Wahrheiten und Hintergründe.

Das Merkur Pluto Sextil bringt tiefgreifendes, hartnäckiges Erforschen mit sich, wobei wir generell sehr einfallsreich sowie kreativ und außergewöhnlich in unserer Denkweise sind. Außerdem erweisen wir uns als scharfsinnig und intensiv bis provokant in unserer Ausdrucksweise.

Wir können unsere Gedanken jetzt mit größerem Nachdruck als sonst kommunizieren. Pluto regt bei dieser Konstellation zwar auch Dominanzstreben und Nachdrücklichkeit an, doch sind hier in der Regel weniger Widerstände vom Umfeld zu erwarten.

Konzentrieren wir uns auf die Bearbeitung von Sorgen und Ängsten!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute OPC ist das effektivste Antioxidans der Natur. OPC verringert Gewebeschäden, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die Wirkung von Vitamin C und anderen Wirkstoffen und es schützt Gehirn und Nerven. OPC-Komplex Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Bei mildem Wetter könnten wir heute mal wieder das Obstlager lüften sowie Blumenzwiebeln und Knollen im Winterlager überprüfen. Sortieren wir alles aus, was faulige Stellen aufweist. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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