Mondkraft heute 9. August 2026 – Mondpause zum Krebs-Mond – Merkur im Löwen

Die Mondkraft heute führt mit einem spannungsgeladenen Mars durch die Mondpause zum Mond im Krebs. Merkur im Löwen bringt neue Erfolgschancen mit sich und beeinflusst die Denkweise. Geben wir unsere Widerstände auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.45 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Konjunktion Mars – Mondpause – Merkur im Löwen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Denken wir nicht an das, was uns fehlt, sondern an das, was wir bereits haben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Mondkraft heute führt uns vorerst durch die Mondpause zum Mond im Krebs, die um 7.30 Uhr begonnen hat und um 10.45 Uhr wieder endet, wenn der Mondwechsel stattfindet. Da uns während der Mondpause ein Gefühl der Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und fehlenden Motivation beschleicht, sollten wir alle wichtigen Arbeiten vorerst verschieben.

Während einer Mondpause sollten wir uns grundsätzlich keinen großen Herausforderungen stellen und uns auch nichts vornehmen, was mit Kraft verbunden ist. Wir können diese Mondpause zum Mond im Krebs jedoch nutzen, um die Erkenntnisse der vergangenen Tage zu reflektieren und uns darüber klar zu werden, was wir in unserem Leben unbedingt noch ändern müssen.

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Durch eine Konjunktion zwischen dem Mond und Verstandesplanet Merkur, die bis mittags zu spüren sein wird, gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt und reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik.

Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur im Löwen

Der markante Zeichenwechsel von Merkur, der um 18.30 Uhr vom sensiblen Krebs in den feurigen Löwen wechselt, wird bis zum 25. August 2026 eine deutlich andere Kommunikationsfähigkeit und Denkweise mit sich bringen. Die Sprichworte “Wer wagt gewinnt” und “Dem Mutigen gehört die Welt” werden sich nach und nach bewahrheiten, da unser Denken wagemutiger und kühner wird.

Allerdings neigen wir durch Merkur im Löwen zu verbalen Übertreibungen und sind anfällig für überdimensionierte Versprechen sowie für theatralische Darbietungen. Deshalb ist Vorsicht angesagt, denn wenn man uns etwas in Aussicht stellt, muss sich dies nicht zwangsläufig erfüllen. Auch umgekehrt gilt, keine voreiligen Versprechungen zu machen, die wir nicht einhalten können.

Wir wollen mit mentalen Leistungen beeindrucken, wobei oft ein glänzender Ausdruck und großartige Ideen damit verbunden sind. Denken und Planen sind auf das Große angelegt und Details überlässt man lieber den anderen. Kreativ, optimistisch und plakativ können wir unsere Ideen und Pläne vortragen, wobei allerdings starke Egozüge die Objektivität beeinträchtigen könnten.

Zu hoch gegriffene Ideale führen dann zu Spekulation, übermäßigem Ich- und Besitzstreben und zu mentaler Eitelkeit. Merkur im Löwen schafft jedoch die besten Möglichkeiten, im Berufsleben wie auch im gesamtem Bereich der Kommunikation und bei Finanzangelegenheiten, außerdem bei Verhandlungen und schriftlichen Arbeiten zu brillieren. Mit Löwe-Merkur suchen wir aber auch nach herzlichem Austausch, wobei Dramatik, Humor und kreatives Denken Hand in Hand gehen.

Nutzen wir die mentale Energie von Merkur im Löwen für die Umsetzung von erfolgversprechenden Ideen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Silicium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Bio-Bambus Silicium >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber (Buch) >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren.. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die 35 destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit. Heilen mit der Kraft der Seele >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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