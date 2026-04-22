Tagesenergie heute 22. April 2026 – Bewahre deine seelische Ausgeglichenheit!

Die Tagesenergie heute führt zu innerer Ruhe und stellt die harmonische Balance zwischen Körper, Geist und Seele wieder her. Bewahren wir unsere seelische Ausgeglichenheit und üben uns in Gelassenheit!

Es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen und Personen, die uns körperlich oder seelisch verletzen. Wenn wir unser Seelenheil nicht harmonisieren können, dann wird der Schmerz in uns verweilen und uns nicht erlauben, ein erfülltes und zufriedenstellendes Leben zu führen.

Falls wir unsere Erdung zeitweise verloren haben, tragen wir nun alles, was wir für unser Leben benötigen in uns selbst. Sei es das notwendige Wissen, das Können, sämtliche Fähigkeiten – einfach alles. Es besteht also keine Veranlassung, aus der Fassung zu geraten.

Wir sind das Zentrum unseres Lebens!

Wir verbringen eine Menge Zeit mit der Suche nach dem Glück und werden doch nicht fündig. Denn oft betäubt der Lärm der Welt unsere Herzen und Gedanken so sehr, dass wir den Ruf der Freude und der Liebe in uns nicht mehr hören können.

Erst wenn wir in die Stille eintauchen, nehmen wir ihn wieder wahr!

Aus der Ruhe kommt die Kraft >>>.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Innere Ruhe gibt uns die Macht über unser eigenes Leben zurück, was gerade in schwierigen Zeiten extrem wertvoll ist. Wir können mit neuen Situationen souveräner umgehen und werden zu entspannteren und ausgeglicheneren Menschen. Die Ausgeglichenheit von Körper, Geist und Seele macht glücklich, zufrieden und hält uns gesund.

Aufwühlende Ereignisse sind jedoch Auslöser, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Dann ist es für viele von uns gar nicht so einfach, die seelische Balance wiederzufinden. Durch innere Ruhe und Gelassenheit finden wir allerdings wieder zur Ausgeglichenheit in allen Lebensbereichen.

Innere Ruhe und Ausgeglichenheit hilft uns bei Krisensituationen, aber auch bei der Bewältigung von Alltags-Problemen!

Kennst du das? Du stehst ständig unter Strom und irgendwas geht immer schief. Regelmäßig gibts Konflikte in der Familie oder im Job und auch dein Körper macht, was er will.

Aber du bist weder verrückt noch krank! Dein Nervensystem ist einfach nicht reguliert und die Lösung ist weniger kompliziert, als du denkst!

Kosmische Codes für wahre Freiheit und Heilung >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

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In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

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