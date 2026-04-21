Mondkraft heute 21. April 2026 – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Mondkraft heute führt mit einem quergestellten Neptun durch die lange Mondpause zum Mond im Krebs. Sonne und Mondknoten führen zu schicksalhaften Begegnungen und Ereignissen. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 19.00 Uhr im Sternzeichen Krebs – zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Quadrat Neptun – Sonne Konjunktion Mondknoten – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir in der Mondpause einen Gang runter und hinterfragen unser Handeln!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Die Mondkraft heute führt uns durch eine extrem lange Mondpause zum Mond im Krebs, die bereits gestern Nacht um 1.30 Uhr begonnen hat und erst um 19.00 Uhr wieder endet, wenn der Mondwechsel stattfindet. Da uns während der gesamten Mondpause ein Gefühl der Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und fehlenden Motivation beschleicht, sollten wir alle wichtigen Arbeiten vorerst verschieben.

Wir werden uns in dieser langen Mondpause zum Mond im Krebs immer wieder nach einer Auszeit sehnen, denn ohne eine klare Mond-Sternzeichen-Ausrichtung kann bei diesem Leermond einiges aus den Fugen geraten. Keinesfalls sollten wir uns in Abenteuer stürzen – also Maßnahmen ergreifen, die unausgegoren und nicht durchdacht sind.

Während einer Mondpause sollten wir uns keinen großen Herausforderungen stellen und uns auch nichts vornehmen, was mit Kraft verbunden ist. Wir können diese Mondpause zum Mond im Krebs jedoch nutzen, um die Erkenntnisse der vergangenen Tage zu reflektieren und uns darüber klar zu werden, was wir in unserem Leben unbedingt noch ändern müssen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Während der Mondpause zum Mond im Krebs werden wir auch von Neptun bedrängt, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt entstehen Missverständnisse und Enttäuschungen, die sich durch alle Bereiche ziehen werden. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Nutzen wir die Mondpause zum Mond im Krebs, um zu erkennen, was wir im Innersten wirklich fühlen, wollen und brauchen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Krebs

Ab ca. 14.00 Uhr können wir jedoch von einer besonderen Konjunktion zwischen der Sonne und dem Mondknoten profitieren, die schicksalshafte Begegnungen und Ereignisse mit sich bringen wird. Wir sind durch diese Konstellation sehr kontaktfreudig und arbeiten trotz der belastenden Mondpause harmonisch mit anderen Menschen zusammen. Wir sind sehr anpassungsfähig und brauchen den geistigen Kontakt wie ein Lebenselixier.

Der Mondknoten weist in der Verbindung zur Sonne auch auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht für Fähigkeiten und Beziehungsmuster, die wir noch entwickeln dürfen. Die Verbindung zum Mondknoten verrät uns zudem, was uns noch zu einem zufriedenen Leben fehlt, wobei der Mondknoten der Wegweiser ist, wie wir dieses erreichen können.

Der Mondknoten will uns dazu ermutigen, dass wir nicht mehr länger an abstrakten Ideen festhalten, sondern endlich handeln, mehr Selbstvertrauen zeigen und unsere Träume endlich manifestieren. Ziele im Leben erreicht man nicht nur durch Ideen, Pläne und Wünsche, sondern mit entsprechenden Handlungen. Wenn wir nichts dafür tun, werden wir auch nichts erreichen.

Der Mondknoten kann durch die Verbindung zur Sonne aber auch durchaus herausfordernd sein. Nehmen wir die Herausforderung an, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Öffnen wir uns für neue Möglichkeiten und Menschen, die unser Leben bereichern könnten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Liposomales Vitamin C ist der Jungbrunnen für unsere Zellen! Liposomal verkapseltes Vitamin C verhilft zur Stärkung des Immunsystems, entgiftet und aktiviert den Stoffwechsel. Man kann es mit einfachen Mitteln und wenig Zutaten in der Küche selbst frisch herstellen. Und das für sehr wenig Geld und ohne großen Aufwand. Das Rezept findest du hier >>> Den fertigen Zaubertrank für die Gesundheit gibt es in bester Qualität hier >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Wurzelkraft ist ein omnimolekulares Naturlebensmittel, welches das Wohlbefinden fördert und Vitalität für ein Leben in Balance schenkt – Löffel für Löffel ein basischer Genuss, der stärkt. Mit seinem Breitbandspektrum enthält das Hundert-Pflanzen-Lebensmittel wichtige Nähr- und Wirkstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, essenzielle Aminosäuren und andere Elemente in optimaler Bioverfügbarkeit, aus denen unser Organismus besteht und die er für seine vielfältigen Funktionen benötigt. Mit der Kraft von mehr als hundert Pflanzen ist WurzelKraft der verlässliche Rundumversorger und der perfekte Partner, wenn es um eine basische Ernährung geht! WurzelKraft – vegan (bio) >>>. . *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

. Rituale strukturieren, schenken kleine Atempausen im Alltag und spenden neue Kraft. Sie inspirieren, im Alltäglichen das Wunderbare zu entdecken und aus der eigenen Mitte heraus zu leben. Rituale für die Seele >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.