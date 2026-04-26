Mondkraft heute 26. April 2026 – Jungfrau-Mond – Uranus in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond bringt gegensätzliche Planeteneinflüsse mit sich. Der Wechsel von Uranus in die Zwillinge sorgt für spürbare Veränderungen. Freuen wir uns auf einen besonderen Wandel der Zeit! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Venus Sextil Neptun – Merkur Quadrat Jupiter – Uranus in den Zwillingen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können jetzt mithilfe des Mondes ganz viel für uns entscheiden und erreichen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der heilende Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Die Mondkraft heute wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf unsere Gesundheit aus, sondern wir können die heilende Kraft auf allen Ebenen nutzen und somit Körper, Geist und Seele wieder in wohltuenden Einklang bringen.

Es begleitet uns heute auch ein harmonisches Sextil zwischen Venus und Neptun durch den Tag, die uns neue Inspirationen schenken und die Einfühlsamkeit stärken. Wir verfügen bie diesem Aspekt über eine ungewöhnliche künstlerische Begabung, die wir fördern sollten.

Die romantische Sehnsucht nach dem Eins-Sein schenkt uns außerdem viele schöne Erfahrungen in unseren Partnerschaften und Freundschaften. Eine grundsätzliche Offenheit für alles Schöne gewährt uns zudem einen tiefen Einblick in die eigene Seele.

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Ein Quadrat zwischen Merkur und Jupiter verlangt am Nachmittag unsere ganze Aufmerksamkeit. Wir neigen dazu, vieles zu versprechen, aber kaum etwas davon umzusetzen. Generell sind wir gebefreudig und anderen durchaus wohlgesonnen, jedoch allzu unpraktisch veranlagt. Wir fallen mit der Tür ins Haus und neigen dazu, uns zu verplappern, indem wir Vertrauliches genau zum ungünstigsten Zeitpunkt ausplaudern, wobei unsere Indiskretion allerdings nachteilige Folgen haben wird.

Beim Merkur Jupiter Quadrat kommt es häufig zu unpraktischen und unrealistischen Ideen. Wir sind zwar sehr ideenreich, allerdings sind unsere Vorhaben realitätsfern und praktisch nicht umsetzbar. Wir erscheinen auch äußerst unorganisiert und innerlich unausgewogen. Trotz allem sind wir dennoch positiv gestimmt und gehen optimistisch an unsere Pläne heran – auch wenn diese nicht mit Erfolg gekrönt sein werden.

Allgemein hören wir uns selbst gerne reden und möchte andere belehren. Daher wirken wir eingebildet und arrogant. Um unser Umfeld zu beeindrucken, neigen wir auch dazu, hochtrabend von Dingen zu sprechen, von denen wir im Grunde gar nichts verstehen. In unseren Ansichten sind wir überaus veränderlich und wankelmütig, was ein schlechtes Urteilsvermögen und Unzuverlässigkeit zur Folge hat.

Hüten wir uns vor zu großen Erwartungen, die unweigerlich in einer Enttäuschung enden werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Uranus in den Zwillingen

Uranus wechselt heute in das lebhafte Sternzeichen Zwillinge zurück und bleibt dort ganze sieben Jahre lang, bis zum 22. Mai 2033, bevor er weiter in den Krebs zieht. Der Eintritt von Uranus in die Zwillinge ist der Beginn einer richtungsweisenden Zeit. Seine Energie steht für Erneuerung, Freiheitsdrang und Individualität und beeinflusst nicht nur jeden Einzelnen von uns, sondern setzt auch gesellschaftliche Entwicklungen in Gang.

Wenn sich die innovative Kraft des Uranus mit der Beweglichkeit der Zwillinge verbindet, können spürbare Veränderungen entstehen, besonders in den Bereichen Kommunikation, Bildung und Medien. Uranus in den Zwillinge bringt Abwechslung in unser Leben und lädt uns ein, neue Horizonte zu erkunden. Plötzlich eröffnen sich Möglichkeiten, von denen wir vielleicht lange nur geträumt haben.

Im Job winken spannende Projekte oder sogar ganz neue Wege und wir können uns endlich frei entfalten. Das liegt auch daran, dass Uranus uns hilft, mutige Entscheidungen zu treffen und über unseren Schatten zu springen. Unser Kopf ist voller Ideen und der Wunsch nach Selbstverwirklichung wird stärker denn je.

Wenn Uranus in den Zwillingen verweilt, erwarten uns somit sehr ereignisreiche und intensive Jahre. Wir gewinnen an Vielseitigkeit und Originalität, kommunizieren mehr miteinander und sind sehr einfallsreich.

Wir müssen uns jedoch darauf einstellen, auf plötzliche Veränderungen blitzschnell zu reagieren!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern und verstopfte Blutgefäße freizumachen. Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht. Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Nattokinase Kapseln vegan >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen. Schumann Wellengenerator >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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