Mondkraft heute 25. April 2026 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute setzt durch den dynamischen Mond im Löwen kraftvolle kosmische Energien frei. Lebensfreude pur, Optimismus und Selbstbewusstsein schenken neue Kraft. Pluto löst in Verbindung zur Sonne negative Energien aus. Füllen wir unseren Energiespeicher wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Stier – Sonne Quadrat Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können durch den dynamischen Löwe-Mond große Erfolge auf allen Ebenen erzielen, wenn wir uns mutig allen Herausforderungen stellen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen sorgt durch eine geballte Ladung an Energie für neuen Rückenwind und eröffnet völlig neue Lebensperspektiven. Die nicht gerade freundlichen Halbmond-Einflüsse des gestrigen Tages werden sich auflösen und die Lebenskraft kehrt wieder zurück. Wer sich gestern noch seiner Kraft beraubt sah, wird einen regelrechten Energieschub spüren und auch gesundheitlich geht es wieder bergauf.

Durch den feurigen Einfluss des Löwe-Mondes werden wir in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt, allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufpuschende Wirkung auf uns, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.

Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein und getragen von Optimismus können wir in allen Bereichen erobern und brillieren. Natürlich wissen wir dabei genau, wie wir ein strahlendes Lächeln und unsere Anziehungskraft am besten einsetzen können.

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Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt uns zudem genügend Kraft und Energie, so dass wir diesen Tag nutzen können, um unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen. Krempeln wir die Ärmel hoch und nehmen wir uns für heute viel vor, denn durch die kosmische Unterstützung erleben wir einen produktiven Tag mit schönen Erfolgen.

Wir haben auch ideale Voraussetzungen, um Veränderungen und Reformen strukturell voranzutreiben. Manchmal müssen wir dabei jedoch Kompromisse eingehen, denn wer sich im Widerstand zu sehr verbeißt und nicht loslassen kann, riskiert zu scheitern.

Nehmen wir das kosmische Kraftpaket dankbar an und füllen unsere Energiespeicher auf!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir können diese stürmische und dynamische Mondkraft heute zudem nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um wieder einmal Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die kraftvollen Energien können wir ungehindert loslegen und selbst schwierige Herausforderungen werden wir nun leichter bewältigen, da es uns durch den Mond im Löwen ja auch nicht an Mut mangelt.

Wir müssen uns allerdings ab Abend (ab 18.30 Uhr) vor einem Quadrat zwischen Sonne und Pluto in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.

Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.

Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.

Versuchen wir ausufernde Konflikte zu vermeiden!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Gehen wir entschlossen durch diesen Tag, denn dann schaffen wir es auch, alle Zweifel und Ängste einfach mal von uns zu schieben. Packen wir sie in eine Schublade und kümmern uns zu einem späteren Zeitpunkt darum. Damit fühlen wir uns gleich um einige Kilo leichter und können voller Freude und Energie durch den Tag tanzen.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken unterstützend. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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