Mondkraft heute 25. April 2026 – Mond im Löwen

Die Mondkraft heute setzt durch den dynamischen Mond im Löwen kraftvolle kosmische Energien frei. Lebensfreude pur, Optimismus und Selbstbewusstsein schenken neue Kraft. Pluto löst in Verbindung zur Sonne negative Energien aus. Füllen wir unseren Energiespeicher wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Stier – Sonne Quadrat Pluto.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Wir können durch den dynamischen Löwe-Mond große Erfolge auf allen Ebenen erzielen, wenn wir uns mutig allen Herausforderungen stellen.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Löwen
Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen sorgt durch eine geballte Ladung an Energie für neuen Rückenwind und eröffnet völlig neue Lebensperspektiven. Die nicht gerade freundlichen Halbmond-Einflüsse des gestrigen Tages werden sich auflösen und die Lebenskraft kehrt wieder zurück. Wer sich gestern noch seiner Kraft beraubt sah, wird einen regelrechten Energieschub spüren und auch gesundheitlich geht es wieder bergauf.
Durch den feurigen Einfluss des Löwe-Mondes werden wir in eine regelrechte Aufbruchstimmung versetzt, allerdings hat die Löwe-Energie eine so aufpuschende Wirkung auf uns, dass wir uns gerne auch zu viel zumuten und über die Grenzen des Möglichen hinaus wollen. Versuchen wir deshalb, unsere Kräfte dementsprechend einzuteilen, damit uns nicht auf halber Strecke die Puste ausgeht.
Mit unerschütterlichem Selbstbewusstsein und getragen von Optimismus können wir in allen Bereichen erobern und brillieren. Natürlich wissen wir dabei genau, wie wir ein strahlendes Lächeln und unsere Anziehungskraft am besten einsetzen können.
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Die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen schenkt uns zudem genügend Kraft und Energie, so dass wir diesen Tag nutzen können, um unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen. Krempeln wir die Ärmel hoch und nehmen wir uns für heute viel vor, denn durch die kosmische Unterstützung erleben wir einen produktiven Tag mit schönen Erfolgen.
Wir haben auch ideale Voraussetzungen, um Veränderungen und Reformen strukturell voranzutreiben. Manchmal müssen wir dabei jedoch Kompromisse eingehen, denn wer sich im Widerstand zu sehr verbeißt und nicht loslassen kann, riskiert zu scheitern.
Nehmen wir das kosmische Kraftpaket dankbar an und füllen unsere Energiespeicher auf!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
Wir können diese stürmische und dynamische Mondkraft heute zudem nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen, denn die Zeit ist günstig, um wieder einmal Raum für Neues zu schaffen. Angetrieben durch die kraftvollen Energien können wir ungehindert loslegen und selbst schwierige Herausforderungen werden wir nun leichter bewältigen, da es uns durch den Mond im Löwen ja auch nicht an Mut mangelt.
Wir müssen uns allerdings ab Abend (ab 18.30 Uhr) vor einem Quadrat zwischen Sonne und Pluto in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.
Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.
Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.
Versuchen wir ausufernde Konflikte zu vermeiden!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
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Tierkreiszeichen Löwe
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Herz
Organsystem: Sinnesorgane
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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