Mondkraft heute 24. April 2026 – Halbmond im Löwen – Venus in Zwillinge

Die Mondkraft heute löst mit dem Halbmond im Löwen massive Spannungen aus. Pluto befeuert durch kritische Einflüsse die negativen Mondenergien. Venus in Zwillinge lässt die Liebessterne heller leuchten. Vertrauen wir auf die Kraft der Liebe! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – zunehmender Halbmond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Stier – Mond Opposition Pluto – Venus in den Zwillingen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder hat seine eigenen Regeln, Grenzen und Wertvorstellungen. Akzeptieren wir diese und versuchen nicht, andere ändern zu wollen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Löwen

Die Mondkraft heute macht durch den Halbmond im Löwen ein Miteinander nicht gerade einfach. Durch denn Halbmond fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und Schwierigkeiten im Beruf sind wie immer beim Halbmond auch keine Seltenheit. Die Halbmond-Mondphase sorgt auch für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

Für viele von uns bringt dieser störende Halbmond menschliche Enttäuschungen und Absagen mit sich. Der Halbmond im Löwen hat allerdings nicht nur negative Energien im Gepäck, sondern es kann uns auch gelingen, etwas los zu lassen, was uns bis jetzt ausgebremst hat. Vergeben und vergessen sind dabei wichtige Stichpunkte – vor allem, um uns von negativer Energie zu befreien und unbelastet in die nächste Mondphase zu starten.

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Wir müssen uns heute auch vor Pluto in Acht nehmen, der durch eine Opposition zum Halbmond im Löwen immer wieder für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den Tag mit Konflikten belastet.

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromissloser Erneuerung. So schafft dieser Halbmond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch auch sehr zerstörerisch sein können.

Wirken wir den negativen Pluto-Energien entgegen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in den Zwillingen

Bereits um 6.00 Uhr früh hat Liebesplanet Venus den sturen Stier verlassen und ist in die luftigen Zwillinge gewandert, wo sich die Venus bis 19. Mai 2026 aufhalten wird. Mit Venus in den Zwillingen werden unsere Beziehungen auf ganz besondere Weise belebt. Wir erhalten dadurch in den kommenden Wochen eine Vielzahl romantischer und empathischer Einflüsse, die uns in der Liebe und bei unseren Freundschaften eine wundervolle Unterstützung sein werden.

Mit Venus in den Zwillingen bekommen unsere Herzensangelegenheiten Priorität und Götterbote Amor sendet seine Pfeile aus. Alte und neue Beziehungen bekommen frischen Schwung und es herrscht eine ausgelassene, euphorische Stimmung, die passend zum Sommer ist, wo alles blüht – und ebenso die Liebe.

Wir werden durch die Venus in den Zwillingen eine wunderbare Leidenschaft spüren, die nun in uns erwacht und die nur darauf wartet, mit einem Partner umgesetzt zu werden. Für Singles wirkt sich dabei ebenfalls die Lockerheit der Zwillinge-Energie aus, die in uns hineinströmt und ein Kennenlernen wesentlich erleichtert.

Lassen wir die Liebessterne heller leuchten und geben der Liebe eine Chance!

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Mondkraft heute mit dem Halbmond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Gehen wir entschlossen durch diesen Tag, denn dann schaffen wir es auch, alle Zweifel und Ängste einfach mal von uns zu schieben. Packen wir sie in eine Schublade und kümmern uns zu einem späteren Zeitpunkt darum. Damit fühlen wir uns gleich um einige Kilo leichter und können voller Freude und Energie durch den Tag tanzen.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken unterstützend. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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