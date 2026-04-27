Mondkraft heute 27. April 2026 – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond bringt während der langen Mondpause positive Einflüsse mit sich. Pluto, Jupiter und Saturn schenken einen erfolgreichen Wochenbeginn. Lassen wir uns keine der Chancen entgehen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Widder – Mond Trigon Jupiter – Mond Trigon Pluto – Mond Trigon Saturn – Mondpause zum Mond in der Waage.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Emotionale Gespräche verlaufen wahrscheinlich nicht so, wie wir das gerne hätten. Darum sollten wir lieber schweigen – es geht auch mal einen Tag lang ohne Worte.

Mondkalender und Mondkraft heute – Jungfrau-Mond in der Mondpause

Im Gegensatz zu anderen Mondpausen, die uns immer unserer Energie berauben und eher belastende Aspekte mit sich bringen, können wir uns bei dieser langen Mondpause zum Mond in Waage, die heute um 13.10 Uhr beginnt und erst morgen um 11.00 Uhr wieder endet, über positive und fördernde Konstellationen freuen. Die Kräfte von Pluto und Jupiter schaffen einen harmonischen Ausgleich in allen Bereichen, so dass die Mondpause zum Mond in der Waage ohne Belastungen und Einschränkungen spurlos an uns vorübergehen wird.

Wunderbare Trigone von Pluto, Jupiter und Saturn zum Mond in der Jungfrau, die auch während der gesamten Mondpause ihren Einfluss spüren lassen, schenken neue Zuversicht. Für kurze Zeit stehen alle Türen offen und wir können dem Glück ganz nahe sein. Trigone zählen übrigens zu den besten Aspekten überhaupt, da sie rundherum harmonisch wirken.

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Nehmen wir die wunderbaren Möglichkeiten an, unser Leben wieder zum Positiven zu verändern, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet. Bringen wir Abwechslung in unser Leben, ohne uns dabei zu verzetteln.



Nun können wir die Segel setzen und neue Ufer ansteuern, sofern wir gezielt wissen, wohin unsere Reise führen soll. Die positiven Aspekte können wir zudem nutzen, um mit allen Tätigkeiten besser klar zu kommen, auch wenn diese uns während der Mondpause zum Mond in der Waage Schwierigkeiten machen sollten.



Wir müssen die sich bietenden Chancen nur zu nutzen wissen, welche sich heute immer wieder zeigen werden. Selbst herausfordernde Situationen lassen sich dann zum eigenen Vorteil nutzen!



Nehmen wir alle Möglichkeiten, die uns der Kosmos bietet, wahr!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond in der Mondpause

Mit den wundervollen Energien von Pluto und Jupiter kann unsere Seele frei schwingen und unser Körper kann gesund bleiben, weil wir ihn frei von Altlasten halten. Mit ein bisschen Geduld und Besonnenheit können wir die lange Mondpause zum Mond in der Waage auch nutzen, um die ersten Schritte für eine erfolgreiche Wende in festgefahren Lebensbereichen zu machen.



Beim Trigon zwischen Pluto und dem Mond in der Jungfrau treffen die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto im Steinbock. Mit diesem Trigon besitzen wir intensive Gefühle, die wir mit starker Willenskraft kontrollieren können, da wir intuitiv wissen, wie machtvoll Gedanken sind.



Ein Trigon zwischen dem Mond in der Jungfrau und Glücksplanet Jupiter wirkt ebenfalls während der gesamten Mondpause auf uns ein und schenkt uns angenehme Gefühle des Wohlbefindens. Wir treffen unter dem Jupiter-Einfluss auf Menschen, die weitgehend positiv gestimmt sind und mit denen wir gerne zusammen sind und die uns zudem unterstützend unter die Arme greifen.

Geben wir uns dem Fluss des Lebens hin, dann werden Harmonie und Ausgeglichenheit auch während der Mondpause die Oberhand behalten!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Nattokinase ist ein fibrinolytisches Enzym, das die Fähigkeit hat, Blutgerinnsel aufzulösen, indem es Fibrin, ein Protein, das an der Blutgerinnung beteiligt ist, abbaut. Demzufolge hilft Nattokinase den Blutfluss zu verbessern und verstopfte Blutgefäße freizumachen. Indem Nattokinase Blutgerinnsel im Körper auflöst, kann vor allem das Risiko für thromboembolische Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und tiefe Venenthrombose reduziert werden. Es kann auch dazu beitragen, den Blutdruck zu senken, indem es die Aktivität von Angiotensin II reduziert, einem Hormon, das den Blutdruck erhöht. Nattokinase besitzt auch entzündungshemmende Eigenschaften und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Nattokinase Kapseln vegan >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen. Schumann Wellengenerator >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur sehen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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