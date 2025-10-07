VOLLMOND und PORTALTAG: Tagesenergie heute 7. Oktober 2025

Die Vollmond-Tagesenergie heute intensiviert durch den Portaltag die starken Kräfte und öffnet die Tore zu Wandlung und Erneuerung. Wirken wir der aufkommenden Unruhe entgegen!

Die Vollmond-Tagesenergie heute am Portaltag kann eine große Unruhe in uns wecken, wenn wir nicht genügend auf uns acht geben. Es ist deshalb wichtig, in der inneren Mitte zu verweilen, denn ansonsten werden wir uns sehr schnell müde und ausgelaugt fühlen, da wir bei offenen Portalen wesentlich mehr Kraft und Energie benötigen.

Portaltage können immer sehr anstrengend sein, aber wenn wir wissen, was auf uns zukommt, dann können wir uns sehr gut schützen und die Vollmond-Energien positiv nutzen. Der Schleier zur anderen Seite ist an Portaltagen sehr dünn, so dass wir zudem einen viel besseren Zugang zu unserer Seele finden.

Nutzen wir die Vollmond-Tagesenergie, um mit Unterstützung durch den Portaltag zu tiefgehenden, neuen Erkenntnissen zu gelangen!

Spürst du Unruhe in dir aufkommen, so nimm dir sofort eine kleine Auszeit. Atme langsam und tief in den Bauch hinein. Wiederhole dies einige Male und spüre dabei den Boden ganz intensiv unter deinen Füßen.

Mit einer guten Erdung wirst du dich nicht so schnell im Außen verlieren und dich wesentlich besser auf die eigentlichen Themen dieses Vollmond-Portaltages fokussieren können.

Bleibe ganz bei dir! Halte dich fern von Menschen, welche dich nur durcheinander wirbeln und dir energetisch schaden. Du wirst deine Kräfte brauchen, lasse es nicht zu, dass sie von Energievampiren angezapft werden.

Es gibt jedoch Momente im Leben, die verlangen uns viel ab und reißen uns aus unserer Komfortzone. Oft fühlen wir uns dann verloren oder machtlos und kreisen in unseren Gedanken um die Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Schöpfe aus den Quellen der Kraft >>>.

.

Energetische Einflüsse der Vollmond-Tagesenergie heute am Portaltag

Wir können mit der Vollmond-Tagesenergie heute am Portaltag Dinge, die damit im Zusammenhang stehen, in die Manifestation bringen, was sich als Neuanfang in jedem Lebensbereich ausdrücken kann. Wichtig ist, dass wir die Kraft dieser Energie aktiv nutzen.

Wir müssen jedoch unseren eigenen individuellen Weg finden, um unserer Seele immer näher zu kommen, damit wir in der Selbsterkenntnis und vollständigen Erfahrung unseres „wahren Seins“ ankommen und uns dem Wandlungsprozess in ein höheres Bewusstsein öffnen können.

Die Kräfte der Vollmond-Tagesenergie heute am Portaltag wirken zu unseren Gunsten, wenn wir die starken Energien richtig einzusetzen wissen!

Je nachdem wie weit deine spirituelle Entwicklung bereits voran geschritten ist, wirst du mit der Vollmond-Tagesenergie heute am Portaltag auch Botschaften der anderen Seite empfangen können.

Im Zeitalter von Dauerstress und Reizüberflutung wächst allerdings das Bedürfnis nach innerer Ruhe und Gelassenheit.

Der renommierte Lebensberater Kurt Tepperwein bietet zahlreiche Anregungen und Inspirationen für jeden, der seinen inneren Druck loslassen möchte und bereit ist für eine Reise zu sich selbst.

Finde den Weg zu deiner inneren Mitte >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Tagesenergie heute am Portaltag einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

