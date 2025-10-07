VOLLMOND: Mondkraft heute 7. Oktober 2025 – Supervollmond im Widder – Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem Vollmond im Widder am Portaltag bringt energiegeladene und transformierende kosmische Schwingungen mit sich. Zerstörerische Einflüsse belasten das Liebesleben. Nichts geschieht bei diesem Supervollmond ohne Grund! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: Vollmond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Skorpion – Supervollmond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns von den explosiven Vollmondkräften nicht zu Hauruck-Aktionen verleiten!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Supervollmond im Widder am Portaltag

Die Mondkraft heute schenkt uns durch den Portaltag einen ganz besonderen, wenn auch extrem aufwühlenden und explosiven Vollmond im Widder, der als Supervollmond seine zerstörerischen Einflüsse spüren lassen wird. Wir werden in einen Zustand der höchsten kosmischen Schwingung versetzt, wobei eine Transformation in allen Lebensbereichen stattfinden wird. Es wird gefühlsmäßig gewaltig in uns brodeln und ein kleiner Tropfen reicht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, was sich in Zorn und tiefer Wut entladen kann.

Durch eine verhängnisvolle Verbindung von Liebesplanet Venus und Erneuerer Uranus ist vor allem unser Liebesleben belastet, wobei selbst überstürzte Trennungen möglich sind, wenn wir uns von den explosiven Vollmondkräften zu Hauruck-Aktionen verleiten lassen. Die Quadratstellung von Venus und Uranus sorgt für radikale Veränderungen und wenn die Partnerschaft auf wackligen Beinen steht, dann sind wir versucht, diese vorschnell aufzugeben.

Es geht bei diesem Vollmond im Widder auch um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir sind deshalb gefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen. Es wird uns dabei schmerzhaft bewusst, was uns davon abhält, unser Leben in die gewünschte Richtung zu lenken.

.

.

Dieser extreme Vollmond im Widder verstärkt die vorhandene innere sowie äussere Spannung und macht Widersprüche deutlich. Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, um Klarheit über unsere eigenen Ziele, Absichten und Verhaltensweisen zu gewinnen und unsere Kräfte entsprechend neu zu fokussieren.

Sorgen wir auf jeden Fall für genügend Bewegung als Ventil für die starken kosmischen Energien. Sportliche Betätigungen eignen sich bestens dafür, ebenso andere, körperlich anstrengende Aktivitäten, welche unsere volle geistige Präsenz oder mentalen Fokus erfordern.

Nutzen wir die starken kosmischen Schwingungen, welche die Mondkraft heute durch den Portaltag auslöst, denn dann sind die Möglichkeiten zu Wandlung, Transformation und Freiheit bei diesem Supervollmond im Widder immens!

Versuchen wir nur das Gute in unserem Leben zu manifestieren!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Supervollmond im Widder am Portaltag

Bei diesem Super-Vollmond im Widder spielt auch die Verbindung zur gegenüberliegenden Sonne in der Waage eine bedeutende Rolle. Der Widder steht für das Ich-Bewusstsein und die Waage steht für das Du, die Beziehungen, die Ehe und das Gegenüber. Man könnte auch sagen, es treffen sich „der mit dem Kopf durch die Wand möchte und die Diplomatie“.

Achten wir darauf, dass bei den stürmischen und lebensverändernden Vollmond-Energien in unserer Partnerschaft das Gefühl und das Positive im Vordergrund stehen. Stellen wir uns die wichtigen Fragen: Was verbindet uns noch? Was brauchen wir, um zu wachsen?

Scheuen wir aber nicht die Auseinandersetzung, denn dann kann auch hier die transformierende Energie des Vollmondes im Widder wieder alles in neue Bahnen lenken und kann bereinigen, was verstaubt und eingeschlafen ist – und ein Gewitter reinigt ja bekanntlich die Luft. Allerdings sollten wir immer im Auge behalten, dass die Trennungsgefahr besonders hoch ist, wenn wir in konfliktbeladenen Situationen zu impulsiv reagieren.

Nichts geschieht ohne Grund und entspricht letztlich einem größeren Plan!

.

Mondkraft heute mit dem Supervollmond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit.

Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Stoff mit dem eigentümlichen Namen hat offenbar eine unvergleichliche Bedeutung für unseren Organismus. Spermidin ist wie Heilfasten – ohne zu hungern. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung auf unsere Gesundheit.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Ständig stehen wir unter Druck und haben das Gefühl, die Masse an Aufgaben gar nicht bewältigen zu können. Wir empfinden unser Leben als nicht mehr im Gleichgewicht. Meist liegt das jedoch nicht daran, dass wir zu viel erledigen, sondern dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen.

.

Wenn wir ein glückendes und sinnvolles Leben führen wollen, geht es auch um die rechte Balance, um den Ausgleich zwischen den unterschiedlichsten Ansprüchen, die auf den einzelnen von allen Seiten her eindringen, um die rechte Haltung, die wir brauchen, damit wir unser Leben gut bestehen.

Finde zu deiner inneren Balance >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut:

Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden.

Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden.

Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an.

Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können.

Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger.

Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch.

Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen.

Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

