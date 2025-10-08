Tagesenergie heute 8. Oktober 2025 – Seelenfeuer

Die Tagesenergie heute entfacht das Seelenfeuer und aktiviert die innere Kraft. Harmonie, Liebe, Gesundheit, Leichtigkeit und Erfolg können in unser Leben Einzug halten!

Das Seelenfeuer ist eine in jedem Menschen innewohnende Schöpferkraft, die Körper und Geist lebendig macht. Wenn die Flamme unserer Seele allerdings durch Gedanken, Gefühle, Worte oder Handlungen gelöscht wird, können wir keine Verbindung mehr zu unserem Herzen herstellen.

Die Liebe und das Licht, die wir in unserem Herzen tragen, sind wie ein Motor unserer Lebendigkeit. Wer sein Seelenfeuer am Brennen hält, der kann sich selbst als wunderbares Kunstwerk erkennen. Alleine aus der Kraft der inneren Ordnung kann sich eine Eigendynamik der Positivität entwickeln, die unser Leben vollkommen erfüllt.

Wer sein Seelenfeuer am Brennen hält, der wird mit mehr Energie und Bewusstheit belohnt. Alle Körperfunktionen, geistigen Tätigkeiten und seelischen Angelegenheiten können dadurch enorm ausgedehnt und beglückt werden. Erst durch das Seelenfeuer kann man seine Geisteskräfte erkennen.

Lassen wir durch das Seelenfeuer Liebe und Licht ins Leben fließen!

Sich selbst lieben, achtsam sein, ein Bewusstsein für die Verbindung von Körper, Geist und Seele entwickeln: Das sind essenzielle Voraussetzungen für ein erfülltes, spirituelles Leben. Neben Job, Familie und zahlreichen anderen Verpflichtungen bleibt uns dafür aber immer weniger Zeit.

Wichtig ist die Erdung und die Verbindung mit Mutter Natur, damit wir stimmige Entscheidungen treffen können. Begeben wir uns auch in unsere innere Seelenlandschaft und erfahren wir, wie wir mit Emotionen besser umgehen, alte Blockaden und Ängste lösen, unsere Selbstliebe erwecken, Dankbarkeit in die Welt tragen, unseren Seelenwünschen folgen und nicht zuletzt innere Freiheit erlangen.

In der heutigen Zeit ist es das Leben selbst, das uns auf unseren ganz persönlichen Einweihungsweg schickt, indem es uns vor Herausforderungen stellt oder in Krisen stürzt.

Ob Krankheit, Trennung, finanzielle Probleme oder der Verlust eines lieben Angehörigen indem wir diese Prüfungen bewusst als Teil unseres vorgeburtlich gewählten Seelenplans annehmen, können wir leidvolle Erfahrungen als Chance für unser spirituelles Wachstum begreifen, sie meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen.

Dein Weg der Einweihung >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Entfachen wir unser Seelenfeuer und aktivieren die innewohnenden Kräfte, die uns beim Bewältigen schwieriger Situationen helfen können. Durch die Auflösung und Transformation von festgefahrenen Mustern, Blockaden und Prägungen kann die gewünschte Balance wiederhergestellt werden.

Achtsame Prozesse sind jedoch eine Notwendigkeit, um wieder auf allen Ebenen Harmonie, Gesundheit, Leichtigkeit und Erfolg herstellen zu können.

Unser Seelenfeuer bringt Körper, Geist und Seele in wohltuende Balance!

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern.

Oft versuchen wir, unser ganzes Leben mit immer gleichen Haltungen, Verhaltensweisen und Meinungen zu bewältigen. Verhaltensweisen, die längst überholt, unbefriedigend und manchmal sogar schädlich sind.

Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren!

Dein Weg zur inneren Kraft >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren