VOLLMOND: Mondkraft heute 3. März 2026 – Vollmond in der Jungfrau – Blutmond – Mondfinsternis

Die Vollmond Mondkraft heute sorgt mit dem Vollmond in der Jungfrau und der Sonne in den Fischen für gegensätzliche Energien. Die totale Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Vollmond-Energien. Nutzen wir die Kraft der Transformation! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: Vollmond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen – Blutmond – Mondfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen diesen Vollmond-Tag unbedingt auch für uns selbst und überlegen wir, was uns guttut!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond in der Jungfrau – Blutmond – Mondfinsternis

Die Mondkraft heute versetzt uns durch einen nahezu mystischen und ganz besonderen Vollmond in der Jungfrau, dessen Einfluss bereits ab 12.40 Uhr spürbar wird und seine Kräfte dann am Abend als Blutmond mit einer totalen Mondfinsternis entfaltet, in eine von hohen kosmischen Schwingungen getragene Aufbruchstimmung, die uns in einen erfolgreichen und kraftvollen Neubeginn begleiten können.

Dieser außergewöhnliche Vollmond wird uns jedoch dazu zwingen, Altes, Hinderliches und Unpassendes loszulassen – ohne diese Auflösung von allem Ballast blockieren wir uns selbst und bleiben in den alten Mustern verhaftet. Ein Neuanfang lässt dann natürlich auf sich warten!

Es geht bei diesem Vollmond außerdem um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir werden deswegen aufgefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns diese Ängste und alten Glaubenssätze, sowie auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen.

Wir erkennen jedoch auch klar und deutlich unsere Berufung, deshalb sollten wir beginnen diese umzusetzen und ihr zu folgen. Mit dem Vollmond in der Jungfrau gelingt es uns außerdem, alles Erlebte und Gefühlte der letzten Wochen zu sortieren und genau zu erkennen, was nicht mehr zu uns gehört. Diese vermeintliche Trennung des Erlebten hilft uns, in Zukunft schneller und klarer festzustellen, wo die Energiefelder und ihre Grenzen verschwimmen.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Die Vollmond Mondkraft heute stellt uns tagsüber ganz unter den Einfluss des reinigenden Vollmond in der Jungfrau und der Sonne in den Fischen. Die Achtsamkeit der Jungfrau und das Mitgefühl der Fische treffen bei diesem Vollmond zusammen und schenken die Möglichkeit tiefer Heilung. Veraltete Verhaltensmuster und schlechte Angewohnheiten können wir deshalb klar erkennen, was es uns leichter macht, diese abzulegen.

Der Vollmond in der Jungfrau, der auch als Lenzmond bezeichnet wird, ist jedoch durch den Einfluss der Sonne in Fische mit Gegensätzen durchtränkt, was zu zahlreichen Spannungen führen kann, die uns innerlich sehr aufwühlen werden.

Freiheit versus Sicherheit – Vertrauen versus Kontrolle – Loslassen versus Festhalten – Seelisches versus Körperliches – Kopf versus Herz. Unsere vorrangige Aufgabe muss deshalb sein, die Vollmond-Energien mit den gegensätzlichen Kräften der Sonne zu verbinden.

Nutzen wir die Impulse der Vollmond Mondkraft, um ein gutes Gleichgewicht zwischen Verstand und Gefühl herzustellen, denn nur so können wir erkennen, wo es sich um reine Illusion handelt und was tatsächlich machbar ist.

Stärken wir bei diesem Vollmond unser inneres Gleichgewicht, dann können wir die gegensätzlichen Energien zur Auflösung von Blockaden nutzen!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Blutmond-Vollmond in der Jungfrau und totale Mondfinsternis

Der Vollmond in der Jungfrau wird von einer totalen Mondfinsternis begleitet und ist dadurch als Blutmond noch intensiver spürbar. Ein Blutmond entsteht immer dann, wenn eine totale Mondfinsternis während eines Vollmondes stattfindet. In der Astrologie symbolisiert der Blutmond bzw. die totale Mondfinsternis vor allem Transformation.

Ob Lachflash mit guten Freunden, Herzschmerz oder einfach mit sich selbst zufrieden sein — Der Mond verkörpert unsere Gefühlswelt, unser inneres Kind und emotionalen Bedürfnisse. Ein Blutmond kann daher schnell einmal für Gefühlschaos sorgen.



Noch nicht über den/die Ex hinweg, mehr spürbare Gefühle für eine Affäre oder Verhaltens- und Glaubensmuster, die uns immer noch ausbremsen – der Blutmond bringt alles an die Oberfläche und gibt uns die Chance Altes aufzuarbeiten, die Gefühle zu sortieren, aber auch alles, was nicht passt, einfach loszulassen. So können wir Platz für neue Abenteuer, Glück und Menschen schaffen, die uns guttun.

Neubeginn, frischer Wind, Kickstart… jetzt ist die Zeit reif, ganz zu seinem neuen Ich zu stehen!

.

Mondkraft heute mit dem Vollmond in der Jungfrau

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven. Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen sowie Verbesserung des Schlafes. Kolloidales Magnesium >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Elise-Energie ist reine Lebensenergie. Sie eignet sich bei allgemeinen Erschöpfungszuständen, kann aber auch nach schweren Krankheiten und gegen Depressionen sowie Ängste eingesetzt werden. Heilen mit der Elise-Energie >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vollmond-Energien sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Auf dem Weg zu einem erfüllten Leben, zu tragfähigen Beziehungen und zu Sinn und Bestimmung steht uns vor allem eines im Weg: mangelnde Selbstliebe. Doch selbst hartnäckige Selbstsabotage-Programme und emotionale Blockaden lassen sich auflösen, wenn wir auf allen Ebenen mit unserer Seelenintelligenz in Kontakt kommen. Die Kraft der Selbstliebe >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Stärke deine Darmgesundheit >>>

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.