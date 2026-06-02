Mondkraft heute 2. Juni 2026 – Kritischer Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock sorgt für Spannungen. Negative Einflüsse von Zeichenherrscher Saturn bringen das Seelenleben ins Wanken. Eine Merkur-Pluto-Verbindung belastet diesen Tag. Gehen wir Kompromisse ein! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Konjunktion Saturn- Merkur Opposition Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Manche Dinge brauchen länger, aber früher oder später werden sie sich zu unserem Besten entwickeln. Jeder Rückschlag, jedes Problem und jedes Hindernis macht uns stärker und weiser!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch spannungsgeladene Konstellationen für negative Einflüsse, die uns zur Vorsicht raten. Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig und länger anhaltend verderben und uns von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die der Vollmond angestoßen hat.

Vor allem unser Seelenleben wird ins Wanken gebracht. Möglicherweise lassen wir zudem jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Es ist dringend nötig, dass wir uns um Selbstbeherrschung bemühen, denn nur wenn wir uns mutig und entschlossen aus einer positiven Grundhaltung heraus für eine Sache einsetzen, werden wir etwas erreichen.

Dann können wir uns am Ende des Tages sogar selbstzufrieden zurücklehnen. Seien wir also auf der Hut, denn auch Täuschung und Selbsttäuschung sind bei diesem Mondeinfluss vorrangig und man vermischt Fakten nur zu gern mit Emotionen und falschen Erwartungen.

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Herrscherplanet Saturn verbindet sich in einer Konjunktion mit dem Mond im Steinbock, so dass sich viele von uns nicht wundern sollten, wenn der Start in den Tag heute alles andere als erfreulich verläuft. Schuld daran ist der Saturn-Einfluss, der sogar dafür sorgen kann, dass wir auch gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm sind.

Der Mond im Steinbock und sein Herrscherplanet Saturn im Widder entwickeln kosmische Energien, die heute für Probleme in allen Lebensbereichen sorgen können. Saturn macht zwar oft sehr pflichtbewusst und ehrgeizig, was ja auch der Mond im Steinbock von uns fordert, aber gerade bei dieser Konstellation wird unser Seelenleben beeinflusst, was uns in eine melancholische Stimmung versetzt.

Nutzen wir diese Verbindung des Steinbock-Mondes mit Saturn als wichtigen seelischen Lernprozess. Wer sich in der letzten Zeit zu sehr auf beruflichen Erfolg konzentriert hat und seine familiären oder zwischenmenschlichen Bedürfnisse vernachlässigt hat, muss umdenken!

Wer die von Saturn geforderte seelische Innenschau annimmt, wird emotional gereift und gestärkt seinen Weg erfolgreich weiter gehen können.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Der stärkste Einfluss dieser spannungsgeladenen Mondkraft wird uns gegen Mittag erreichen, denn Merkur und Pluto duellieren sich dann in einer Opposition. Unter diesem Aspekt leiden wir unter starkem Eigensinn, zudem sorgen Voreiligkeit, Unbeherrschtheit und die Überschätzung unserer eigenen Fähigkeiten für Fehlschläge. Für unser Nervenkostüm, dass durch Saturn im Widder sowieso schon angeschlagen ist, ist das alles andere als günstig.

Bei dieser Konstellation versuchen wir trotzdem, alle Dinge sofort zu erledigen, was uns jedoch frustrieren wird, da wir nichts so recht zu Ende bringen. Mit Kritik können wir ebenfalls nicht umgehen, denn wenn uns jemand auf unsere Fehler, die heute unweigerlich geschehen werden, aufmerksam machen will, fühlen wir uns sofort in unserer gesamten Persönlichkeit angegriffen.



Wer selbst keine Konflikte heraufbeschwören möchte, sollte besonders heute auf die Gefühle anderer Menschen Rücksicht zu nehmen. Bei dieser Merkur-Pluto-Opposition können bei der Zusammenarbeit eher Schwierigkeiten auftreten. In der Beziehung akzeptieren wir zudem nur Partner mit gleichen Lebenszielen. Da wir auch das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit haben, könnte es deshalb sogar im Liebesbereich zu Streitigkeiten führen.

Wir sollten dringend darauf achten, Kompromisse zu schließen, damit die Konfliktsituationen nicht zu Brüchen führen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kupfer ist essenziell für unseren Körper und unterstützt den Eisenstoffwechsel, die Energieproduktion der Zellen, die Regeneration von Knorpel und Sehnen sowie das Immunsystem. Das kolloidale Kupfer reinigt die Adern und Venen, wirkt als Antioxidans und fördert die Geschmackswahrnehmung. Kolloidales Kupfer ist hier erhältlich >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Seele ist das Zentrum deiner Lebenskraft. Ist sie heil, fühlst du dich vital und vollständig. Doch schmerzhafte oder traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit können Seelenanteile abspalten und dir wertvolle Energie rauben. Das zeigt sich in mentalen Blockaden, anhaltender Müdigkeit, Depressionen oder chronischen Krankheiten. Hole dir deine Energie zurück, und lasse deine Seele wieder ganz werden! Schamanische Seelenmedizin >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Uns alle kann es allerdings von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse oder die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn. Doch solche Situationen müssen uns nicht aus der Bahn werfen, denn in diesen Zeiten des Wandels können wir Krisen als willkommenen Anlass für eine Bestandsaufnahme und Neu­orientierung nutzen. Krisen mit Weisheit überwinden >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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