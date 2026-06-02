Mondkraft heute 2. Juni 2026 – Kritischer Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock sorgt für Spannungen. Negative Einflüsse von Zeichenherrscher Saturn bringen das Seelenleben ins Wanken. Eine Merkur-Pluto-Verbindung belastet diesen Tag. Gehen wir Kompromisse ein! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Konjunktion Saturn- Merkur Opposition Pluto.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Manche Dinge brauchen länger, aber früher oder später werden sie sich zu unserem Besten entwickeln. Jeder Rückschlag, jedes Problem und jedes Hindernis macht uns stärker und weiser!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock
Die Mondkraft heute sorgt durch spannungsgeladene Konstellationen für negative Einflüsse, die uns zur Vorsicht raten. Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig und länger anhaltend verderben und uns von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten, die der Vollmond angestoßen hat.
Vor allem unser Seelenleben wird ins Wanken gebracht. Möglicherweise lassen wir zudem jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Es ist dringend nötig, dass wir uns um Selbstbeherrschung bemühen, denn nur wenn wir uns mutig und entschlossen aus einer positiven Grundhaltung heraus für eine Sache einsetzen, werden wir etwas erreichen.
Dann können wir uns am Ende des Tages sogar selbstzufrieden zurücklehnen. Seien wir also auf der Hut, denn auch Täuschung und Selbsttäuschung sind bei diesem Mondeinfluss vorrangig und man vermischt Fakten nur zu gern mit Emotionen und falschen Erwartungen.
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Herrscherplanet Saturn verbindet sich in einer Konjunktion mit dem Mond im Steinbock, so dass sich viele von uns nicht wundern sollten, wenn der Start in den Tag heute alles andere als erfreulich verläuft. Schuld daran ist der Saturn-Einfluss, der sogar dafür sorgen kann, dass wir auch gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm sind.
Der Mond im Steinbock und sein Herrscherplanet Saturn im Widder entwickeln kosmische Energien, die heute für Probleme in allen Lebensbereichen sorgen können. Saturn macht zwar oft sehr pflichtbewusst und ehrgeizig, was ja auch der Mond im Steinbock von uns fordert, aber gerade bei dieser Konstellation wird unser Seelenleben beeinflusst, was uns in eine melancholische Stimmung versetzt.
Nutzen wir diese Verbindung des Steinbock-Mondes mit Saturn als wichtigen seelischen Lernprozess. Wer sich in der letzten Zeit zu sehr auf beruflichen Erfolg konzentriert hat und seine familiären oder zwischenmenschlichen Bedürfnisse vernachlässigt hat, muss umdenken!
Wer die von Saturn geforderte seelische Innenschau annimmt, wird emotional gereift und gestärkt seinen Weg erfolgreich weiter gehen können.
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock
Der stärkste Einfluss dieser spannungsgeladenen Mondkraft wird uns gegen Mittag erreichen, denn Merkur und Pluto duellieren sich dann in einer Opposition. Unter diesem Aspekt leiden wir unter starkem Eigensinn, zudem sorgen Voreiligkeit, Unbeherrschtheit und die Überschätzung unserer eigenen Fähigkeiten für Fehlschläge. Für unser Nervenkostüm, dass durch Saturn im Widder sowieso schon angeschlagen ist, ist das alles andere als günstig.
Bei dieser Konstellation versuchen wir trotzdem, alle Dinge sofort zu erledigen, was uns jedoch frustrieren wird, da wir nichts so recht zu Ende bringen. Mit Kritik können wir ebenfalls nicht umgehen, denn wenn uns jemand auf unsere Fehler, die heute unweigerlich geschehen werden, aufmerksam machen will, fühlen wir uns sofort in unserer gesamten Persönlichkeit angegriffen.
Wer selbst keine Konflikte heraufbeschwören möchte, sollte besonders heute auf die Gefühle anderer Menschen Rücksicht zu nehmen. Bei dieser Merkur-Pluto-Opposition können bei der Zusammenarbeit eher Schwierigkeiten auftreten. In der Beziehung akzeptieren wir zudem nur Partner mit gleichen Lebenszielen. Da wir auch das Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit haben, könnte es deshalb sogar im Liebesbereich zu Streitigkeiten führen.
Wir sollten dringend darauf achten, Kompromisse zu schließen, damit die Konfliktsituationen nicht zu Brüchen führen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock
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Tierkreiszeichen Steinbock
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Knie, Knochen, Haut
Organsystem: Kreislauf
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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