Portaltag-Mondkraft heute 3. Juni 2026 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag setzt durch aufwühlende Spannungsaspekte den Mond im Steinbock unter Druck. Liebesplanet Venus kann massive Probleme auslösen. Glücksplanet Jupiter führt zu Fehleinschätzungen und Konflikten. Gehen wir mit Vorsicht durch diesen eher kritischen Portaltag! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Mond Opposition Venus – Mond Opposition Jupiter – Portaltag.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Wir müssen nicht mögen, was uns widerfährt. Wir müssen jedoch daraus lernen!
Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock
Die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass kritische Situationen uns den ganzen Tag zu schaffen machen werden.
Irgendwie scheinen wir heute wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellische Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundungen zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen werden uns zudem einige Steine in den Weg legen.
Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Natur- und Vitalprodukte >>>.
.
Den ganzen Portaltag über wird eine Opposition zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Steinbock immer wieder Spannungen auslösen, die unsere gesamten Beziehungen belasten. Wir sind zwar äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen.
Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe vorprogrammiert. Beziehungen, die auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.
So manchem werden auch die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat oder auch enttäuscht wurde, weil man gehofft hat, der Partner würde sich doch noch ändern – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!
Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!
Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock
Die ohnehin belastenden Mondenergien werden zusätzlich von Glücksplanet Jupiter überschattet, der ebenfalls in Opposition zum Mond im Steinbock steht. Das Wesen der Opposition liegt in einer offenen, sichtbaren Gegensätzlichkeit mit hoher Spannung und gilt daher in der Astrologie als typischer Konfliktaspekt.
Wir verhalten uns provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird.
Vor allem unsere zwischenmenschlichen Verbindungen gestalten sich durch den kritischen Aspekt etwas schwierig. Wir sind schnell dabei, anderen große Versprechungen zu machen, die wir aber niemals erfüllen werden. Mit der Mond-Jupiter-Opposition kommen wir auch nicht in die Gänge. Wir halten an alten Meinungen und gewohnten Strukturen fest, weil diese uns bekannt sind und als sicher vorkommen.
Nur wenn wir an diesem kritischen Portaltag kompromissbereit sind, können wir größere Konflikte vermeiden!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Steinbock
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Knie, Knochen, Haut
Organsystem: Kreislauf
.
Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
.
Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:
https://t.me/alpenschau_aktuell
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.