Tagesenergie heute 4. Juni 2026 – Wandel der Zeit

Die Tagesenergie heute lässt in Dankbarkeit den eigenen Weg im Wandel der Zeit erkennen und öffnet den Zugang zur Seele. Finden wir zu unserer wahren Größe!

Die Kräfte der Tagesenergie heute sind ganz auf den Wandel der Zeit ausgerichtet und sollen Herz und Seele für die Spiritualität öffnen. Die energetischen Kräfte sind zudem bestens geeignet, um Visionen umzusetzen. Nehmen wir in Dankbarkeit den Weg an, der sich uns nun für die weitere Zukunft offenbaren wird.

Es kann und muss jetzt mehr und mehr Raum für unsere eigenen Handlungen bleiben und für unser eigenes innere Erleben, denn es ist an der Zeit, eigene Pfade zu beschreiten. Die Richtung ist bereits durch den Wandel der Zeit vorgegeben, doch den eigenen Weg müssen wir selber einschlagen.

Mit der Tagesenergie heute können wir durch Hingabe und Akzeptanz unsere wahre Größe erreichen!

Mache dir bewusst, dass du deine inneren Grenzen sprengen musst, denn wir sind längst nicht mehr die, die wir noch vor wenigen Monaten oder gar Wochen waren. Doch alles was durch die Energien der Neuen Zeit passiert, hat seine Richtigkeit.

Alles was du wissen musst, trägst du längst in dir. Ein spiritueller Weg sollte jedoch frei von eigenen Bedürfnissen sein, frei von jeglichem Ego und frei von Unselbständigkeit. Dieses Wissen ist tief in dir, denn es wurde dir von Generation zu Generation weitervererbt – es ist alles da!

Wir besitzen so viel mehr Macht, unser Leben zum Guten und immer Besseren im Wandel der Zeit zu wenden, als wir uns je haben träumen lassen.

Du bist soviel größer als du denkst >>>.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Mit der wirkenden Tagesenergie heute können wir unsere eigene Spiritualität hinterfragen und dabei die bisher gemachten Erfahrungen reflektieren. Spüre, ob du im Einklang mit deiner Seele bist! Findest du noch immer Teile in dir, die du ablehnst, so söhne dich mit ihnen aus.

Lasse sie gehen oder nimm sie an. Tue was sich richtig anfühlt. Lausche tief in dein Inneres hinein. Sei dabei ganz leise und achte darauf, dass du nicht abgelenkt wirst. Du musst manchmal ein wenig warten, bis du deine Seele flüstern hörst, aber sie wird zu dir sprechen und sie wird die Antworten geben nach denen du suchst.

Lass Liebe und Licht in dein Leben fließen!

Stelle dir auch folgende Fragen: Wie nutze ich meine Lebensenergie und meine Gedanken? Was ist meine Vision im Wandel der Zeit? Welche Situation soll sich verändern und verbessern?

Manchmal sind die Antworten nicht das was wir hören wollen, aber genau dann solltest du noch tiefer in dir forschen, warum das so ist. Warum du eine andere Antwort erhofft hast und ob es nicht tief in deinem Inneren noch nicht aufgelöste Blockaden gibt.

Folge dem Ruf deiner Seele >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

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