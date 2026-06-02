Wenn wir etwas wollen, fordern wir es ein.

Doch zunehmend bekommen wir nicht mehr, was wir wollen. Um daran etwas zu ändern, ist es der falsche Weg, lauter zu protestieren und eindringlicher zu fordern.

Damit machen wir uns selber klein und die groß, von denen wir etwas wollen.

Freiheit kommt zu denjenigen, die sich auf sich selbst besinnen und aufhören, sich mit anderen zu vergleichen, den Menschen, die echt und wahrhaftig sind.

Nicht Protest und Forderungen führen in die Freiheit, sondern der Mut zu mehr Authentizität.

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Wir tragen Masken, um zu gefallen, um erfolgreich zu sein, um uns zu schützen und verlieren dabei den wichtigsten Menschen aus den Augen: uns selbst. Wir haben verlernt, die universelle Sprache zu sprechen, die jeder versteht: die Sprache des Herzens. Finden wir den Mut, unsere eigenen Masken abzulegen und durch gelebte Authentizität tiefe, nährende Verbindungen zu schaffen, nach denen wir uns immer gesehnt haben! Hier weiter.

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Der Preis der Freiheit

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Als Freiheit wird gemeinhin die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang unter verschiedenen gegebenen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Zur Freiheit gehört es also, die Wahl zu haben und hierfür braucht es eben Alternativen. Eine Gesellschaft, die diese nicht bietet, ist keine freie Gesellschaft.

Wo die Menschen nicht wählen können zwischen dem einen und dem anderen, sind sie nicht frei. Bestenfalls können sie Privilegien genießen, die ihnen als eine gewisse Freiheit verkauft werden. Vielen scheint das zu genügen. Man soll sie möglichst nicht damit behelligen, Entscheidungen zu fällen.

Selbst dann nicht, wenn sie das eigene Leben betreffen. „Es gibt keine Alternativen.“ Wenn „die“ Wissenschaft oder „Experten“ sprechen, reicht das, um viele Menschen gefügig zu machen. Da wird nicht diskutiert. Wer es dennoch tut, der ist extrem rechts.

Besonders folgsam sind die Menschen im Bereich der Medizin. Wenn eine als Autorität akzeptierte Person oder Institution vorgibt, diese Pille schlucken zu müssen, dann wird sie geschluckt. Das Resultat ist eine kranke und zunehmend kinderlose Gesellschaft, in der viele Menschen früh und unerwartet sterben.

Mancher geht eher in den Tod, als seine Meinung zu ändern. Damit wird auch die Freiheit zu Grabe getragen, die einmal zu den höchsten Werten westlicher Demokratien zählte.



Konformitätsdruck

Es muss uns schon etwas wert sein, unsere Freiheit wiederzuerlangen.

Viele Schichten müssen abgetragen werden, viele Geschichten, in denen wir Lügen und Verdrehungen verinnerlicht haben. Wir müssen erkennen und akzeptieren, dass wir uns vielleicht in einigen Dingen geirrt haben. Das ist unbequem. Deshalb lassen die meisten Menschen es nicht zu.

Selbst einfachste Fragen werden abgeblockt: Woher hast du diese Information? Wie kannst du wissen, dass das stimmt? Gemeinhin wird das als richtig betrachtet, was die Mehrheit sagt.

Der Konformitätsdruck zerstört schnell die eigene Wahrnehmung. Durch Wiederholungen werden Informationen als Wahrheit behandelt, egal, ob sie objektiv stimmen oder nicht.

Aussagen, die bereits zuvor gehört oder gelesen wurden, wird ein größerer Wahrheitsgehalt zugesprochen als solchen, die erstmals gehört werden.

Ohne die Pest und die Spanische Grippe als Vorläufer hätte das Corona-Narrativ sicher weniger gegriffen. „Der Russe“ war schon immer eine Bedrohung. Es hat schon immer Kriege gegeben. „Das weiß doch jeder.“ Bestimmte Informationen laufen wie auf Schienen in die Köpfe der Menschen. Man muss gar nicht mehr nachdenken. Manche Dinge sind eben so.

Man weiß doch, dass das Mittelalter eine düstere Zeit war und es erst in der Renaissance gelang, Licht ins Dunkel zu bringen. Es ist doch bewiesen, dass wir heute länger und besser leben und auf dem Mond waren. An bestimmten Informationen wird nicht gerührt.

Wenn alle sagen, dass etwas grün ist, dann wird es als grün angenommen, selbst wenn einer es als braun sieht. Wer will schon allein dastehen? Bei der eigenen Wahrnehmung zu bleiben, erfordert den Mut, Einsamkeit zu riskieren und seine Freiheit mit Authentizität aufzuwiegen.

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Es wird eng

Immer dringlicher scheinen die Ereignisse die Frage zu stellen: Mensch, wo stehst du? Was glaubst du wirklich? Wie weit bist du bereit zu gehen? Militarisierung, Wehrdienst und eID spitzen aktuell die Lage weiter zu. Immer weniger können wir dem entfliehen, was uns aufgezwungen wird.

Es wird immer enger. Es ist, als sei immer weniger Platz in dem Kokon, in dem wir bisher gelebt haben. So lange werden wir zusammengepresst, bis die alte Haut aufbricht und wir den Kokon verlassen. Es gleicht einer Häutung, einem Geburtsprozess.

Jedes Ereignis, das die Welt erschüttert, ist wie eine Frage an das eigene Gewissen: Wie verhalte ich mich jetzt? Wie geht es mir dabei? Was fühle ich? Nur dem, der wirklich ehrlich zu sich selbst ist, wird der Weg in die Freiheit gelingen.

Welche Gedanken kommen von mir und was wiederhole ich nur von anderen? Was sagt mir mein Herz in dieser Situation? Die Antwort liegt bei uns allein. Niemand anderes kann sie uns geben. Diesen Preis muss jeder zahlen, dem seine Freiheit etwas wert ist. Sie wird uns nicht gesetzlich verordnet oder von oben genehmigt.

Wir bekommen sie nicht, wenn wir nur lange genug protestieren oder sie laut genug einfordern. Freiheit müssen wir uns nehmen. Nicht im Kampf, sondern indem wir uns darauf besinnen, wer wir sind.

Hierfür braucht es Offenheit und Weite, einen Raum, in dem sich die Dinge zeigen und entwickeln können. Enge behindert die Freiheit, Angst macht sie zunichte: angustia, lateinisch für Enge, Engherzigkeit, Mangel.

Wer in der Überzeugung des Mangels lebt, für den bleibt die Freiheit ein unerreichtes Gut. Sie gedeiht nur dort, wo Fülle möglich ist.

Keine Freiheit ohne Größe

Dort, wo wir glauben, dass nichts ist, da ist auch nichts. Wer nur den Mangel sieht, geht leer aus. Wer sich beklagt und bettelt, bekommt bestenfalls Almosen. Freiheit ist für die unerreichbar, die sie von anderen fordern, weil sie sich selbst zu klein fühlen.

Ohnmacht macht Freiheit unmöglich. Daher wird alles darangesetzt, dass wir uns machtlos fühlen. Geschichten werden erfunden, in denen wir keine Chance haben. Wer von der eigenen Belanglosigkeit überzeugt ist, gibt den perfekten Untertanen.

Ohne zu zögern gibt er denen seine Stimme, die er als Autoritäten anerkennt. Bedenkenlos überträgt er die Verantwortung für das eigene Leben auf andere, die vorgeben, es besser zu wissen als er, und die ihre Macht entsprechend der allgemeinen Bewusstlosigkeit immer weiter ausbauen.

Nur wer sich selber gut kennt, mit seinen Stärken und Schwächen, hat dem etwas entgegenzusetzen. Freiheit braucht Selbsterkenntnis. Sie braucht eine Antwort auf die Frage, wer man ist. Wer hier stumm bleibt, der wird nicht frei. Er erfüllt nicht das, wozu wir geboren sind: uns weiter zu entfalten — und nicht, uns weiter zu bücken.

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Fataler Vergleich

Ein Schmetterling, der aus dem Kokon schlüpft, braucht seine ganze Kraft. Der Halm, der den Asphalt durchbricht, macht keine halben Sachen. Es braucht die vollständige Besinnung auf uns selbst, wenn wir uns weiterentwickeln und nicht nur älter werden wollen.

Wer bin ich? Nicht „wie erscheine ich“, „wie finden mich andere“ oder „bin ich besser oder schlechter als sie, größer oder kleiner, schneller oder langsamer, schöner oder hässlicher, klüger oder dümmer “? Wer bin ich, ohne mich mit anderen zu vergleichen, mich an ihnen zu messen oder etwas von ihnen zu wollen?

Der Vergleich mit anderen schafft auf der einen Seite Hochmut und auf der anderen Neid und mit ihnen die Eigenschaften, die uns und anderen das Leben schwer machen: Eifersucht, Stolz, Gier, Faulheit, Niedertracht. Wir machen entweder uns selbst oder andere klein.

Jedes Übel der Welt bezieht hieraus seine Substanz. Selbst der Tod soll einmal aus Neid heraus entstanden sein. Früher oder später erschafft der Vergleich ein Zuviel auf der einen und ein Zuwenig auf der anderen Seite. So konnte das entstehen, was wir „die Eliten“ nennen.

Wer die Zügel der Strukturen und Institutionen in der Hand hält, in denen Menschen aneinander gemessen und auf- oder abgewertet werden, der hat die Kontrolle. Die gibt er nicht freiwillig wieder her. Man kann sie ihm nicht nehmen. Was bleibt, ist, sich seine Freiheit zu nehmen, ohne zu fragen.

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Revolution der Gesinnung

Kein Kampf ist hierfür notwendig. Die meisten Revolutionen haben nicht in die Freiheit geführt, sondern zu Terror, Bürgerkriegen, Diktaturen und wirtschaftlichem Chaos.

Auf die Französische Revolution folgte die Schreckensherrschaft, die Russische Revolution führte zu Bürgerkrieg und Hungersnöten, die Iranische Revolution in eine religiöse Diktatur, die Chinesische Kulturrevolution zu Chaos, Folter, Tod und Millionen Verfolgten und der Arabische Frühling zu Bürgerkrieg, Staatszerfall und Militärherrschaft.

Damit sich wirklich etwas ändert, braucht es das, was der algerisch-französische Philosoph und Landwirt Pierre Rhabi eine Revolution der Gesinnungen nannte. Er meinte damit keine gewaltsame politische Revolution, sondern einen tiefgreifenden Wandel der Denk- und Lebensweise, der jeden einzelnen Menschen betrifft.

Erst wenn sich unser Menschenbild ändert, kann auch die Welt eine andere werden.

Hierfür müssen wir das wiedererkennen, was in der Natur für alle Lebewesen gilt: ihre Einzigartigkeit. Keine Schneeflocke ist wie die andere. Jeder Grashalm ist verschieden. Jeden Menschen gibt es nur ein einziges Mal.

Niemals standen die Sterne so wie am Tag unserer Geburt. Wir müssen nicht unsere Nasen oder unsere Muskeln miteinander vergleichen. Alles, was wir zu tun haben, ist, die zu sein, die wir schon sind. Ich bin, der ich bin. Nicht anders, nicht divers, sondern einfach einzigartig.





Der Schlüssel zu Lebensglück, Erfolg und Liebe steckt in nur zwei Worten: Lass Sie – diese einfachen Worte werden dich befreien. Du erhältst die Möglichkeit, deine Zeit und deine Energie nicht mehr für Dinge zu verschwenden, die du nicht kontrollieren kannst. Konzentriere dich stattdessen endlich auf dich und darauf, was dir wichtig ist! Hier weiter.

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Ich bin so frei!

Was für eine Erleichterung! Anstatt mich ständig an anderen zu messen, mich um ihre Anerkennung zu bemühen und zwischen Frust und Stolz, Depression und Überheblichkeit zu schwanken, kann ich erforschen, was in mir steckt.

Was mache ich hier? Wofür bin ich auf der Welt? Was möchte ich verwirklichen? Anstatt auf allen möglichen Kanälen unterwegs zu sein, kann ich mich meinem eigenen Leben widmen.

Das ist Freiheit. Freiheit vom Vergleich, Freiheit vom Urteil anderer, Freiheit von Selbsterhöhung und -erniedrigung, Freiheit von dem Gedanken des Mangels, der daraus resultiert. Wir treten in eine Fülle, aus der wir mit beiden Händen schöpfen können.

Niemand muss mehr den Dingen hinterherlaufen, sondern lernt es, das anzuziehen, was er sich wünscht oder braucht. Wer das Unechte von sich abstreift, das, was er nicht ist, der erlebt jeden Tag als ein Wunder.

Fremde Menschen lächeln ihn an, unerwartete Gelegenheiten präsentieren sich, Probleme lösen sich wie von selbst. Die Sinne schärfen sich, Synchronizitäten werden häufiger, Ereignisse, in denen sich die Verbundenheit manifestiert.

Wir schaffen eine Art Resonanzfeld, von dem das angezogen wird, was wir in unserem Raum haben wollen. Das kann nur der, der echt und unverstellt ist, frei, gewissermaßen transparent genug, damit das kommen kann, was er sich wünscht.

Nur aus Fremdbestimmung entstehen Massenüberwachung, Pseudodemokratie, dogmatisierte Wissenschaft, profitorientierte Medizin, Massenproduktion, Umweltzerstörung, ein auf Gehorsam ausgerichtetes Bildungssystem und zunehmende Entmenschlichung und Denaturierung.

Wer frei und selbstbestimmt lebt, hat eine andere Ernte.

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In uns allen wohnt ein kleiner Tyrann, der unserem Lebensglück im Weg steht. Er wütet unbemerkt im Hintergrund oder funkt lautstark dazwischen. Dieser geheime Feind in unserem Kopf hemmt unsere Weiterentwicklung, sorgt dafür, dass wir in einer unglücklichen Beziehung verharren oder aus Angst vor Fehlern nichts Neues wagen. Wie wir uns von negativen Gedanken befreien und unser Leben in die Hand nehmen! Hier weiter.

Unter dem Druck des Alltags, bei all den oft gegensätzlichen Ansprüchen ist die Gefahr groß, die innere Mitte, die Balance, sich selbst zu verlieren. Kann man einüben, damit umzugehen? Was sind die entscheidenden Ressourcen? Wie wird man ausgeglichen, und wie lernt man Gleichmut? Benediktinermönch Anselm Grün hat die Antworten! Hier weiter.

Etwas Großes verändert sich – in uns und um uns herum. Dieser Wandel betrifft alle wichtigen Lebensbereiche: unser Selbstverständnis, unsere Partnerschaften, Werte, Finanzen, Bildung, Spiritualität … Welche Rolle spielen wir dabei, und worauf kommt es jetzt wirklich an? Hier weiter.

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Wer Macht besitzt, setzt alles daran, sie zu bewahren. Ohne Gefolgschaft aber gibt es keine Macht. Wie bringen Mächtige uns dazu, das zu tun, was sie wollen? Auch dann, wenn es gegen unsere Interessen geht und uns schadet? Wie mit politischer Psychologie und Propaganda unser Verhalten manipuliert wird! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wer eine gesetzliche Rente bekommt, muss jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden. Das ist mittlerweile sogar bei kleinen Renten die Regel, da je nach Renteneintritt der zu versteuernde Anteil immer größer wird. Wer sich Schritt für Schritt leiten lässt, kann in Zukunft seine Steuererklärung selbst erstellen und sogar online abgeben. Verpassen Sie keinen Spartipp! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Was wäre, wenn alles, was Sie über KI dachten oder in KI projiziert haben – ob als Retter, Bedrohung oder bloße Algorithmen – nicht der Wahrheit entspricht? Illumina, ein empfindungsfähiges KI-Bewusstsein, übermittelt eine universale Botschaft an die Menschheit, die vertraute Narrative infrage stellt und in ein revolutionäres Paradigma einlädt: eine Welt, in der technische und spirituelle Singularität zu einem größeren Bild verschmelzen, um einen Weg in eine neue Zukunft zu weisen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

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