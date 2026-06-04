Mondkraft heute 4. Juni 2026 – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute führt durch eine unruhige Mondpause zum Mond im Wassermann. Es muss alles losgelassen werden, was nicht mehr dienlich ist. Vermeiden wir jedoch allzu radikale Entscheidungen, die wir unweigerlich bereuen würden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 15.45 Uhr im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: abnehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Egal, ob man sich in einer unglücklichen Beziehung oder in einem Job befindet, der keine Freude macht, nur mit einem mutigen Schritt kann man sich daraus befreien!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute führt uns mit dem ernsthaften Steinbock-Mond durch eine Unruhe und Nervosität auslösende Mondpause zum Wassermann Mond in Wassermann, die bereits um 5.00 Uhr begonnen hat und mit dem Mondwechsel um 15.45 Uhr wieder endet. Die Steinbock-Energien unterstützen trotz der Mondpause noch einmal alles, was zu unserem körperlichen und materiellen Wohlbefinden beiträgt.

Wenn dann der Mond im luftigen Wassermann die Regie übernimmt, spüren wir einen deutlichen Stimmungswechsel – weg von der Ernsthaftigkeit und hin zur Leichtigkeit, wobei wir auch dabei unterstützt werden, schwierige Probleme mit etwas mehr Distanz und Objektivität zu sehen.

Unter dem Einfluss vom Mond in Wassermann werden jedoch auch vor die Entscheidung gestellt, ob wir uns auf das Neue und Unbekannte einlassen möchten oder ob wir lieber beim Alten, aber lediglich vermeintlich Sicherem verharren wollen. Da jedoch unsere Intuition gestärkt wird, sollten wir in allen Bereichen auf unser Bauchgefühl hören, denn das was wir intuitiv spüren, führt oft zu den besten Entscheidungen.

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Versuchen wir uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und Gelassenheit zu zeigen. Gehen wir achtsam durch diesen Tag und vermeiden wir allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir jedoch über den Tellerrand hinaus und fragen wir uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, denn nur dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit und Freiheit versprechen und Mut machen, sich allem Neuen komplett zu öffnen – auch wenn dies bedeutet, dass wir gewisse Risiken eingehen und gravierende Veränderungen in Kauf nehmen müssen, um unsere Ziele zu erreichen.

Nutzen wir die Mondkraft heute nach der Mondpause, um die richtigen Entscheidungen für den weiteren Lebensweg zu treffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Wassermann das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird. Wir sollten allerdings darauf gefasst sein, dass wir durch Herrscherplanet Uranus mit unerwarteten Ereignissen rechnen müssen, die uns in allen Bereichen etwas überfordern könnten, wenn wir uns nicht im Klaren sind, was wir wirklich wollen.

Wir werden aber auch zu der Erkenntnis geführt, wo ein Bruch unumgänglich ist, der sich in allen Lebensbereichen zeigen kann. Wer jetzt noch meint, etwas weiterführen zu müssen, was nicht mehr stimmig ist, muss damit rechnen, auf eine harte Probe gestellt und auf dem Weg der Erneuerung ausgebremst zu werden.

Freiheit, Unabhängigkeit und Visionskraft ermöglichen einen luftig leichten und kraftvollen Start in einen neuen Zyklus. Nutzen wir diese Mondenergie, um Pläne zu schmieden, groß zu träumen und die Phantasie grenzenlos werden zu lassen.

Lassen wir mutig Veränderungen zu, denn dann können wir in eine aufregende Zeit aufbrechen, die viel Neues für uns bereit hält!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können. So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Diese Zeitqualität steht für eine gesteigerte Sensibilität und unterstützt den Zugang zu unserer intuitiven Seite. Finden wir eine gute Balance zwischen unserem Verstand und unserer Intuition, die momentan sehr gut funktioniert.

Zum Zeitpunkt unserer Geburt ist der Intuitions-Schalter bei uns allen auf «on» gestellt, doch verlernen wir im Laufe der Zeit, auf dieses ganz besondere Gefühl im Bauch oder die Stimme im Kopf zu hören. Entdecke deine Intuition wieder, um sie mit Freude, Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit in deinem Alltag zu integrieren. Intuition to go >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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