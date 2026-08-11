Neumondphase: Mondkraft heute 11. August 2026 – Mondpause – Mars im Krebs

Die Mondkraft heute lässt während der Mondpause zum Mond im Löwen mit Mars im Krebs das innere Feuer auflodern. Negative Einflüsse legen in der Neumondphase einige Steine in den Weg. Drosseln wir unser Tempo! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 10.40 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Löwen – Venus Opposition Neptun – Mars im Krebs – Mondpause – Neumondphase zum Neumond im Löwen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können viel verkraften, wenn wir mit uns im reinen sind!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mars im Krebs – Mondpause

Energieplanet Mars verlässt heute während der Mondpause zum Mond im Löwen, die bereits gestern am späten Abend begonnen hat und um 10.40 Uhr endet, die unruhigen Zwillinge und wechselt bis zum 28. September 2026 in den Krebs. Es beginnt nun eine viel gefühlvollere und intensivere Zeit.

Es fällt uns viel leichter, aus dem Herzen heraus zu handeln, wir offenbaren unser Inneres und können die eigenen Gefühle besser zulassen und zeigen. Der Wunsch nach Geborgenheit macht sich breit und wir verbringen jetzt besonders gern Zeit mit den Menschen, die wir lieben.

Alte Freundschaften oder Beziehungen können wieder aufleben, denn man erinnert sich nostalgisch an die alten Zeiten und spürt wieder eine Verbindung zueinander. Die starken Mars-Energien und der feinfühlige Krebs stehen jedoch auch in einem spannungsreichen Kontrast, was manchmal zu Überreaktionen führt und uns angriffslustig stimmt. Neben all der Harmonie kann es daher schnell zu erhitzten Gemütern und Streitigkeiten kommen.

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Gefühle spielen bei der Motivation zum Einsatz eine große Rolle. Der Krafteinsatz wird allerdings je nach Stimmungslage nicht immer mit gleicher Überzeugung verfolgt. Daher werden Ziele oft erst über Umwege erreicht, was zu aufgewühlten Emotionen führen kann. Doch in der Regel steckt mehr in uns, als wir selbst glauben.

Mars im Krebs fordert uns aber auch dazu auf, dass wir uns höflich und zuvorkommend benehmen. An die guten Manieren sollten wir jetzt ebenfalls denken und versuchen, nicht zu gefühlvoll zu handeln. Wenn wir uns daran halten, wird es harmonische Begegnungen geben, die von Konflikten verschont bleiben.

Lassen wir unser inneres Feuer brennen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen in der Neumondphase

Nach der Mondpause treten wir in die Neumondphase zum Neumond im Löwen ein, der morgen ab 19.30 Uhr seine ganze Kraft entfalten wird und ein partielle Sonnenfinsternis im Gepäck hat. Allerdings sorgen Venus und Neptun die ganze Neumondphase hindurch für massive Störungen, da sie in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt hegen wir viele Träume, die dem Unbewussten entspringen und meist nicht mit der Realität vereinbar sind.

Wir gehen diesen Sehnsüchten nach, ohne die Konsequenzen unseres Handelns zu bedenken und neigen dazu, vor der Realität die Augen zu verschließen. Immer wenn Liebesplanet Venus bei einem Spannungsaspekt ihre Hände im Spiel hat, werden sich die negativen Energien auch in unserem Liebesleben ausbreiten.

Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren und es taucht eine Unzufriedenheit in der Partnerschaft auf, ohne dass ein triftiger Grund vorhanden ist. Unser Liebes- und Eheleben wird auch durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört.

Unter diesem Spannungsaspekt neigen wir außerdem dazu, zwischenmenschliche Beziehungen im Verborgenen zu führen und persönliche Dinge zu verschweigen. Deshalb kann so mancher der Verlockung nicht widerstehen und trifft sich zu romantischen und geheimen Stunden.

Setzen wir unsere bestehende Partnerschaft nicht leichtfertig aufs Spiel!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen in der Neumondphase

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Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Negative Gedanken können uns den ganzen Tag vermiesen. Wenn uns ein Gedanke gar nicht loslassen will, kann dieser Trick helfen: Schreiben wir ihn auf und wenden wir uns dann wieder bewusst anderen Dingen zu.

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Fragst du dich manchmal, warum du hier auf Erden bist? Und was deine wahren Gaben und Talente sind? Dein Herz und deine Seele kennen die Wahrheit! Jetzt ist es an der Zeit, dich und dein volles Potenzial zu erkunden.

Die Tore in das neue Zeitalter haben sich geöffnet, und du kannst auf alles zugreifen, was du bist und was du dir wünschst. Spüre den göttlichen Funken der Schöpferkraft und der Liebe!

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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