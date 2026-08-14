Mondkraft heute 14. August 2026 – Mond in der Jungfrau am Tag der Venus

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Venus stärkt die Selbstliebe. Herrscherplanet Merkur bringt Klarheit in verfahrene Situationen die Liebe und Freundschaften betreffend. Nutzen wir die seelischen, geistigen und gesundheitlichen Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mond Konjunktion Venus – Mond Trigon Uranus – Tag der Venus.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Öffnen wir unser Herz und lassen Gefühle zu!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau am Tag der Venus
Freitag ist immer der Tag der Venus und durch eine Konjunktion zum Jungfrau-Mond wird dem Liebesplaneten bei der Mondkraft heute eine besondere Bedeutung zugeschrieben, wenn es darum geht, die Selbstliebe zu stärken. Merkur als Herrscherplanet bringt zudem viel Klarheit in alle verfahrenen Situationen, was sich durchaus auch auf partnerschaftliche und freundschaftliche Beziehungen auswirken kann.
Uranus im Stier nimmt sich am liebsten diejenigen Lebensbereiche vor, in denen schon lange Stillstand herrscht. Wer also einen Wechsel herbeisehnt, dem fallen nun plötzlich die geeigneten Möglichkeiten zu.
Der analytische und kritische Jungfrau-Mond lädt außerdem dazu ein, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Da unser sentimentales Wesen ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme aus der Welt zu schaffen.
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Die Mondkraft heute verleiht uns mit dem heilenden Jungfrau-Mond am Tag der Venus jedoch nicht nur seelische Kräfte, sondern stärkt auch unsere geistige und körperliche Gesundheit, so dass wir die Heilkraft des Mondes in vielen Bereichen unseres Lebens einsetzen können.
Nehmen wir uns die nötige Zeit, unsere gefassten Pläne für die Zukunft noch einmal zu überdenken, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere bereits gemachten Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.
Nutzen wir die heilenden Kräfte der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Venus!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Venus
Lassen wir bei der Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond am Tag der Venus die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern und die Selbstheilungskraft aktivieren will oder auch alte Geschichten zu bereinigen hat, sollte sich die heilenden Mondenergien heute zunutze machen.
Es können sich durch Uranus im Stier auch Themen zeigen, die wahrlich erlösend sind für uns alle und wir erfahren Neuigkeiten, die unsere derzeitige Situation betreffen, wenn wir die Augen und Ohren offen halten und darauf achten, dass ein entscheidender Hinweis aus allen Richtungen kommen kann.
Durch Herrscherplanet Merkur spielen Vernunft und Verstand jetzt eine große Rolle, was wir durchaus positiv zur Lösung von Problemen nutzen können. Wenn uns in partnerschaftlichen oder auch freundschaftlichen Beziehungen schwelende Konflikte belasten oder sogar Trennungen im Raum stehen, können wir die Mondkräfte nutzen, um alles was auf der Seele lastet, zur Sprache zu bringen.
Schicken wir den Kopfmenschen, der durch die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond am Tag der Venus zum Vorschein kommt, auch mal in die Pause!
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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
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Tierkreiszeichen Jungfrau
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Verdauungsorgane
Organsystem: Kreislauf
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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