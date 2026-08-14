Mondkraft heute 14. August 2026 – Mond in der Jungfrau am Tag der Venus

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Venus stärkt die Selbstliebe. Herrscherplanet Merkur bringt Klarheit in verfahrene Situationen die Liebe und Freundschaften betreffend. Nutzen wir die seelischen, geistigen und gesundheitlichen Kräfte! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mond Konjunktion Venus – Mond Trigon Uranus – Tag der Venus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Öffnen wir unser Herz und lassen Gefühle zu!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau am Tag der Venus

Freitag ist immer der Tag der Venus und durch eine Konjunktion zum Jungfrau-Mond wird dem Liebesplaneten bei der Mondkraft heute eine besondere Bedeutung zugeschrieben, wenn es darum geht, die Selbstliebe zu stärken. Merkur als Herrscherplanet bringt zudem viel Klarheit in alle verfahrenen Situationen, was sich durchaus auch auf partnerschaftliche und freundschaftliche Beziehungen auswirken kann.

Uranus im Stier nimmt sich am liebsten diejenigen Lebensbereiche vor, in denen schon lange Stillstand herrscht. Wer also einen Wechsel herbeisehnt, dem fallen nun plötzlich die geeigneten Möglichkeiten zu.

Der analytische und kritische Jungfrau-Mond lädt außerdem dazu ein, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Da unser sentimentales Wesen ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme aus der Welt zu schaffen.

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Die Mondkraft heute verleiht uns mit dem heilenden Jungfrau-Mond am Tag der Venus jedoch nicht nur seelische Kräfte, sondern stärkt auch unsere geistige und körperliche Gesundheit, so dass wir die Heilkraft des Mondes in vielen Bereichen unseres Lebens einsetzen können.

Nehmen wir uns die nötige Zeit, unsere gefassten Pläne für die Zukunft noch einmal zu überdenken, denn wir besitzen die Fähigkeit, aus unserem Gefühl heraus unsere bereits gemachten Erkenntnisse zu verarbeiten und nutzbringend anzuwenden.

Nutzen wir die heilenden Kräfte der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Venus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau am Tag der Venus

Lassen wir bei der Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond am Tag der Venus die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern und die Selbstheilungskraft aktivieren will oder auch alte Geschichten zu bereinigen hat, sollte sich die heilenden Mondenergien heute zunutze machen.

Es können sich durch Uranus im Stier auch Themen zeigen, die wahrlich erlösend sind für uns alle und wir erfahren Neuigkeiten, die unsere derzeitige Situation betreffen, wenn wir die Augen und Ohren offen halten und darauf achten, dass ein entscheidender Hinweis aus allen Richtungen kommen kann.

Durch Herrscherplanet Merkur spielen Vernunft und Verstand jetzt eine große Rolle, was wir durchaus positiv zur Lösung von Problemen nutzen können. Wenn uns in partnerschaftlichen oder auch freundschaftlichen Beziehungen schwelende Konflikte belasten oder sogar Trennungen im Raum stehen, können wir die Mondkräfte nutzen, um alles was auf der Seele lastet, zur Sprache zu bringen.

Schicken wir den Kopfmenschen, der durch die Mondkraft heute mit dem Jungfrau-Mond am Tag der Venus zum Vorschein kommt, auch mal in die Pause!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen. Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Natürliches Silicium aus Bambus in Bio-Qualität >>>

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Das Lebensfreude-Kartenset gibt wertvolle Denkanstöße und hilfreiche Impulse, mit denen wir unsere Sorgen und Belastungen überwinden sowie Körper, Geist und Seele stärken können. Die einfachen Übungen helfen uns, eine neue Selbstwirksamkeit zu trainieren und diese aktiv in unser Leben zu integrieren. So können wir uns auf die positiven Erfahrungen im Leben freuen, die Herausforderungen meistern und die Krisen überstehen. Gib jedem Tag die Chance, der schönste in deinem Leben zu sein! Lebensfreude-Kartenset >>>

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen wir unser Herz für die Liebe.

. Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden! Die drei Lieben deines Lebens >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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