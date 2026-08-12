NEUMOND: Mondkraft heute 12. August 2026 – Neumond im Löwen – Sonnenfinsternis

Die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond Löwen bringt durch den spürbaren Einfluss der partiellen Sonnenfinsternis ganz besondere Energien mit sich. Das starke Löwentor-Portal verdichtet die Neumondenergie und schenkt einen mutigen Neuanfang. Stellen wir die Weichen für unser Leben neu! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: Neumond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Löwen – partielle Sonnenfinsternis.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Gehen wir mit dem Mut des Löwen vor, dann können große Erfolge auf allen Ebenen erzielt werden!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Löwen

Die Mondkraft heute läutet durch den Neumond im Löwen, der bis 19.30 Uhr seine ganze dynamische Kraft entfaltet und von einer partiellen Sonnenfinsternis begleitet wird, einen neuen Mondzyklus ein, aber auch den Beginn einer neuen persönlichen Phase. Alle Zeichen stehen auf Neuanfang und fordern uns auf, neue Ziele und neue Projekte in Angriff zu nehmen, sowie frischen Wind in unser Liebesleben zu bringen.

Altes und Unerwünschtes kann nun ebenfalls abgeschlossen werden, so dass man den Neumond im Löwen durchaus zur Veränderung von Lebensumständen und zur Manifestation nutzen kann, was dann für einen kraftvollen Neuanfang durchaus förderlich ist.

Wir bekommen durch den Neumond im Löwen durch dass Löwentor-Portal (Neumond und Sonne stehen beide im Zeichen Löwe) zudem die nötige Energie und Inspiration, uns selbst neu zu entdecken oder uns endlich über unsere wahren Stärken bewusst zu werden.

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Bei diesem Neumond im Löwen kann sich ein Neuanfang jedoch auch auf eine sehr energische Art und Weise Bahn brechen, was viele von uns überfordern wird und regelrecht durcheinander rüttelt. Das Tierkreiszeichen Löwe steht bei diesem Neumond auch sehr nahe bei Uranus, der Freiheit und Rebellion symbolisiert. Da dieser oft unberechenbar ist, können ganz unerwartete Veränderungen und neue Herausforderungen auf uns einprasseln.

Dennoch kann uns dieser kraftvolle Neumond im Löwen einen wundervollen Energieschub für einen Neuanfang in allen Lebensbereichen geben. Dazu ist es allerdings nötig, sich von all dem zu befreien, was diesem kräftigen Ausdruck des Mondzeichen Löwe im Weg steht. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es nötig ist loszulassen und auch die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen.

Geben wir uns voller Zuversicht dem gewünschten Neuanfang hin!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Löwen und der partiellen Sonnenfinsternis

Ganz besondere Energien bringt bei diesem Neumond im Löwen eine partielle Sonnenfinsternis mit sich, die sehr intensiv spürbar ist und die Neumond-Kraft noch verstärken wird. Wir werden erkennen, was unsere persönliche Bestimmung im Leben ist und können uns auch wieder auf unsere Lebensaufgabe besinnen. Die Sonnenfinsternis setzt starke Impulse für die Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten.

Der Neumond im Löwen ist in Verbindung mit der Sonnenfinsternis ein hervorragender Zeitpunkt für einen kompletten Neuanfang oder zumindest für die Manifestation von Ideen. Wer den Prozess des Loslassens jedoch noch nicht ganz abschließen konnte, sollte die heutige Neumond-Nacht dafür nutzen, um auch noch die letzten Belastungen und Blockaden aufzulösen und den Weg frei zu machen, damit in diesem Zeitenwandel ein neuer Lebensabschnitt begonnen werden kann.

Alles was mit unserem Job und unserer Karriere zu tun hat, erhält jetzt einen sehr positiven Einfluss. Wer die letzten Jahre also hart gearbeitet hat, darf sich jetzt freuen, denn diese Sonnenfinsternis leitet die Ernte ein. Selbst alte Projekte und Pläne, die möglicherweise schon aufgegeben wurden, können nun wieder aufgenommen und erfolgreich umgesetzt werden.

Die Neumond-Mondkraft heute ebnet den Weg, um in einen neuen Lebensabschnitt zu starten – Gehen wir Schritt für Schritt mutig voran!

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Mondkraft heute mit dem Neumond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem erfüllten Leben, zu tragfähigen Beziehungen und zu Sinn und Bestimmung steht uns vor allem eines im Weg: mangelnde Selbstliebe. Doch selbst hartnäckige Selbstsabotage-Programme und emotionale Blockaden lassen sich auflösen, wenn wir auf allen Ebenen mit unserer Seelenintelligenz in Kontakt kommen.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist einer der Gründe dafür, dass viele Menschen vor einer Wahl zögern. Die Angst vor dem Scheitern oder sogar vor den Folgen des Erfolgs überwiegen. Überwinden wir die Unentschlossenheit!

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Alle Bereiche unseres Lebens – persönliche Entwicklung, Liebe und Beziehungen, Beruf und Erfolg – basieren auf klarem Denken und klugen Entscheidungen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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