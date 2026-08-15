Mondkraft heute 15. August 2026 – Mondpause zum Mond in der Waage

Die Mondkraft heute bringt durch Neptun während der Mondpause zum Mond in der Waage Belastungen mit sich. Saturn kann die negativen Einflüsse abmildern. Merkur und Jupiter schenken neue Erkenntnisse, die den Weg zum Erfolg ebnen können. Gehen wir mit Bedacht durch diesen Tag! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 16.20 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Quadrat Neptun – Mond Trigon Saturn – Merkur Konjunktion Jupiter – Mondpause.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Nutzen wir die inspirierenden Einflüsse!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage
Wir sind heute mit einer belastenden Mondpause zum Mond in der Waage in den Tag gestartet, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir müde und unmotiviert sind. Außerdem bedrängt uns auch noch Neptun, der während der ganzen Mondpause, die erst um 16.20 Uhr endet, im Quadrat zum Mond steht.
Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnisse und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.
So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.
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Saturn wird uns jedoch durch eine trigonale Verbindung zum Mond hilfreich unter die Arme greifen und kann die negativen Einflüsse von Neptun etwas abmildern. Wir verfügen durch diese Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.
Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir trotz der Mondpause diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick.
Lassen wir uns von der Mondpause zum Mond in der Waage nicht ausbremsen, sondern kümmern uns um unser Weiterkommen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage
Unmittelbar nach Ende der Mondpause steht Kommunikations- und Verstandesplanet Merkur die nächsten beiden Tage in einer intensiven und vorteilhaften Konjunktion zu Glücksplanet Jupiter. Wir zeichnen uns unter diesem Aspekt durch Gedankenreichtum, Optimismus, einem starken Gerechtigkeitssinn und durch überdurchschnittliche Intelligenz aus.
Bei dieser Verbindung werden wir Erkenntnisse erlangen, die uns auf einen erfolgreichen Weg bringen können. Durch den Einfluss von Merkur haben wir spontan gute Ideen, die sich nun viel besser umsetzen lassen werden. Wir spüren deutlich eine erhöhte geistige Aktivität und haben das Bedürfnis, uns mit anderen Menschen über wichtige Themen auszutauschen.
Allerdings sollten wir darauf achten, auch zuzuhören, was die anderen zu sagen haben. Im Falle von Vertragsabschlüssen und Planungen sollten wir außerdem sehr sorgfältig vorgehen, denn durch den Jupiter-Einfluss neigen wir dazu, alles etwas zu übertreiben. Möglicherweise erfahren wir in diesen Tagen auch etwas, was unser Wissen erweitert.
Eine Angelegenheit lässt sich dadurch in einem neuen Licht erscheinen. Wenn wir vor wichtigen Prüfungen stehen und geschäftliche oder berufliche Gespräche zu führen sind, müssen wir uns keine großen Gedanken machen zu versagen, denn alles verläuft durch die Merkur-Jupiter-Konjunktion meist positiv.
Nehmen wir die inspirierenden und glückbringenden Energien dankbar in uns auf!
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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage
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