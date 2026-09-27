Mondkraft heute 27. September 2026 – Mond im Widder

Die Mondkraft heute bringt mit dem feurigen Tierkreiszeichen Widder eine dynamische, aber auch leicht ungeduldige Energie mit sich. Aufwühlende Planeteneinflüsse verlangen nach Beachtung. Finden wir den Mut für einen Neuanfang! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: abnehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Krebs – Mond Opposition Merkur – Mars Quadrat Chiron.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Es kann zu Ungeduld oder emotionaler Reizbarkeit kommen – versuchen wir, Ärger loszulassen und Kritik gelassener anzunehmen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute bringt durch den Mond im Widder eine kraftvolle, dynamische und vorwärtsstrebende Energie mit sich. Da sich der Mond in der abnehmenden Phase direkt nach dem gestrigen Vollmond befindet, geht es heute vor allem darum, überschüssige Kraft gezielt zu kanalisieren, ohne in Hitzköpfigkeit zu verfallen.

Am Vormittag spüren wir den Widder-Mond am intensivsten. Wir fühlen uns mutig, entschlossen und tatkräftig. Nutzen wir diesen inneren Funken, um unangenehme Aufgaben oder wichtige Projekte direkt anzupacken. Achtung: Durch den frisch vergangenen Vollmond liegt auch ein Hauch von Reizbarkeit und Ungeduld in der Luft – atmen wir durch, bevor wir auf Konfrontation gehen.

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In acht nehmen müssen wir uns allerdings vor Merkur, der in Opposition zum Mond im Widder steht. Diese Konstellation führt zu einem spürbaren Spannungsfeld zwischen spontanen, emotionalen Impulsen (Mond im Widder) und dem Wunsch nach gedanklicher Ausgewogenheit und Diplomatie (Merkur in der Waage).

Generell zeigen wir uns durch die Mond-Merkur-Opposition emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken. Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar. Außerdem neigen wir zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten.

Gespräche können hitzig werden, bieten aber eine hervorragende Chance, Unklarheiten direkt und mutig zu beseitigen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

Die Energie von Widder-Zeichenherrscher Mars steht am Nachmittag in einem herausfordernden Aspekt zum „verletzten Heiler“ Chiron. Das kann alte emotionale Wunden oder Frustrationen triggern. Reaktionen fallen dadurch im Alltag oft heftiger aus als gewohnt.

Situationen, die uns sonst kaltlassen, treffen heute plötzlich einen „wunden Punkt“. Da Mars für die Abwehr steht, neigt man unter diesem Aspekt dazu, übermäßig defensiv zu agieren oder sofort in den Gegenangriff überzugehen.

Chiron symbolisiert den tiefen Schmerz der Ablehnung oder des Nicht-Gut-Genug-Seins. Das Quadrat zwingt diese verdrängten Gefühle an die Oberfläche. Häufig spiegeln sich diese Themen heute in Konflikten mit Autoritätspersonen, Partnern oder der Familie wider.

Das Mars-Chiron-Quadrat ist zwar eine astrologische Reibungsfläche, wirkt aber wie ein Katalysator für tiefgreifende, positive Veränderungen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Sango-Meereskoralle bietet einen natürlichen Mineralstoffkomplex aus über siebzig Mineralstoffen und Spurenelementen. Organische Mineralstoffe sind leicht vom Körper aufzunehmen und zu verwerten. Calcium und unser Magnesium sind perfekt ausbalanciert, um die Gesundheit zu unterstützen. Die Kraft der Sango-Meereskoralle >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, ist einer der Gründe dafür, dass viele Menschen vor einer Wahl zögern. Die Angst vor dem Scheitern oder sogar vor den Folgen des Erfolgs überwiegen. Überwinden wir die Unentschlossenheit!

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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