Mondkraft heute 25. September 2026 – Fische-Mond in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt mit dem Fische-Mond in eine unruhige Vollmondphase zum Vollmond im Widder. Die Einflüsse von Herrscherplanet Neptun lösen Unsicherheit und Chaos aus. Lassen wir uns nicht entmutigen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig – Vollmondphase zum Vollmond im Widder.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der sensible und verträumte Fische-Mond kann uns tiefe Einsichten und Erkenntnisse schenken. Agieren wir nicht allzu realitätsfremd, sondern stellen wir eine innere Ausgeglichenheit her.

Mondkalender und Mondkraft heute – Fische-Mond in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt in eine intensive und etwas unruhige Vollmondphase zum Vollmond im Widder, der morgen ab 18.15 Uhr seinen ganzen Einfluss geltend machen wird. Durch das gefühlsbetonte Fische-Zeichen werden die Emotionen in dieser Vollmondphase immer mehr verstärkt und es zeigt sich eine etwas gereizte Stimmung. Möglicherweise wird uns auffallen, dass wir sensibler auf Situationen reagieren und uns schneller zu kleinen Streitigkeiten verleiten lassen.

Auch der Wunsch nach Rückzug wird nun geweckt und wir sollten uns die Zeit nehmen, uns nur um unsere eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Die Vollmondphase begünstigt aber auch die eigene Intuition. Falls wir schon länger mit einer Entscheidung hadern, können wir nun besser auf die innere Stimme hören und entsprechend handeln.

Achten wir jedoch auf die negativen neptunischen Kräfte, die uns Steine in den Weg legen wollen. Wir werden feststellen, dass uns die Dinge nicht leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns aus der Bahn werfen können.

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Der seelentiefe Mond in Fische sorgt in dieser Vollmondphase allerdings auch für unser spirituelles Erwachen. Wir sind sehr empfänglich für feine Schwingungen und haben einen Hang zum Übersinnlichen.

Stillen wir unsere Sehnsucht nach Spiritualität und lösen wir das Vordergründige auf, um die Zusammenhänge zu entdecken, die hinter den Dingen stehen. Nutzen wir die Vollmondphase aber auch, um uns Gedanken zu machen, welche Themen wir beim Vollmond im Widder der Auflösung übergeben wollen.

Nutzen wir die transzendente Erfahrung, um ein gutes inneres Gefühl zu bekommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen in der Vollmondphase

Wir sind in dieser Vollmondphase dazu aufgefordert, alles loszulassen, was uns ausbremsen könnte. Es öffnen sich aber auch die Tore der Wandlung, so dass wir in der Lage sind, uns von blockierenden Denkweisen schneller zu befreien. Da die energetische Schwingung sehr hoch und die kosmischen Einflüsse ganz besonders sind, erhalten wir einen leichteren Zugang zur eigenen Tiefe und zu den Themen unserer Seele.

Den ganzen Tag über können wir mit dem Mond in den Fischen in dieser Vollmondphase jedoch auch immer wieder von vorteilhaften Mondenergien profitieren, die uns in allen Lebensbereichen Unterstützung bieten und uns den Weg zu einem erfolgreichen Umbruch ebnen, wenn wir alle Chancen wahrnehmen, die sich bieten – wir müssen nur im richtigen Moment zupacken.

Folgen wir dem Wandel der Zeit!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Safran-Extrakt hat eine wissenschaftlich untersuchte stimmungsaufhellende, beruhigende und antioxidative Wirkung. Die enthaltenen Stoffe Crocin und Safranal regulieren Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin im Gehirn.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Manche Pflanzen gedeihen dort, wo ihre Umwelt ihnen einiges abverlangt. Große Temperaturschwankungen, intensive Sonneneinstrahlung oder andere herausfordernde Bedingungen haben Pflanzen wie Ginseng, Ashwagandha, Rosenwurz und Schisandra zu faszinierenden Vertretern der traditionellen Pflanzenkunde gemacht.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn du unter seelischen Blockaden leidest und es dir nicht gelingt, diese zu beseitigen, dann stehst du dir selbst im Weg. Vereinfache dein Leben und sei du selbst, indem du dem Rollenbild entkommst, in das du dich hinein gepresst hast.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

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Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Schwendtag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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