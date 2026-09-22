Mondkraft heute 22. September 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute lässt mit dem Mond im Wassermann einen frischen und unkonventionellen Wind durch den Alltag wehen. Überraschungen sowie Abwechslung sind angesagt und es entsteht ein Drang nach unbändiger Freiheit. Durchbrechen wir die Alltagsroutine! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen rückläufig – Mond Konjunktion Jupiter – Mond Konjunktion Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Dank dem Mond im Wassermann fällt es uns heute leicht, Abstand zu gewinnen und die Dinge generell ein wenig gelassener zu betrachten. Bleiben wir offen für neue Erkenntnisse!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann erzeugt ein Gefühl für Selbstverantwortung und Respekt. Man beugt sich unsinnigen Gesetzen nicht und sieht die Dinge mehr nach eigenem sozialen Gewissen. Wir interessieren uns auch für alle Menschen, vor allem wenn die Begegnung auf gleicher Ebene stattfindet.

Wir brauchen Gesellschaft und schließen schnell Kontakte, sind ein guter Freund und bleiben bei all dem doch auf unsere Weise unabhängig und mit uns selbst zufrieden. Auf Druck reagieren wir gelassen oder rebellieren auch schon mal und lösen uns aus Situationen, die Stress verursachen.

Wir wollen als eigenständiges Wesen anerkannt werden und für uns ist es unter dem Einfluss vom Wassermann-Mond selbstverständlich, dass wir über alles reden können, auch wenn es Probleme gibt. Wir wollen unter diesem Mondeinfluss immer Gutes tun, so dass es uns ein Anliegen ist, dass es allen in unserem Umfeld gut ergehen soll – was wir dazu beitragen können, werden wir ohne Zögern auch tun.

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Unser Gefühlsleben ist durch den Mond im Wassermann stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir die spirituellen Energien, die wir durch die Mondkraft heute spüren werden, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.



Wir machen dann die wunderbare Erfahrung, wie es ist, Gefühle zuzulassen, ohne sich gleich abhängig zu fühlen, was unserem Drang nach Unabhängigkeit entspricht. Wir erleben dann, wie schön es ist, dazuzugehören, und trotzdem frei zu sein!

Nehmen wir die luftig-leichten Energien in uns auf, um festgefahrene Gewohnheiten zu durchbrechen und öffnen wir uns für alle Neuerungen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Die geballte Energie von Jupiter und Saturn wird heute für einen gewissen Ausgleich sorgen, damit wir besser mit den Herausforderungen zurecht kommen, vor die uns der Mond im Wassermann immer wieder stellen kann.



Vor allem die Mond-Jupiter-Konjunktion beschenkt uns mit zuversichtlichen Gefühlen und Selbstvertrauen. Wir verfügen durch diese Konstellation zudem über eine belastbare Konstitution, so dass wir Krankheiten bereits im Keim ersticken können. Außerdem unterstützt uns Jupiter um Entscheidungen treffen zu können, die sich als glücksbringend erweisen werden.

Unterstützend wirkt auch die Konjunktion zwischen dem Mond im Wassermann und Saturn, da uns Saturn einen gesunden Menschenverstand verleiht, damit wir unsere Entscheidungen nicht allzu spontan treffen, sondern erst einmal abwägen, was richtig und was falsch ist.

Lassen wir uns von den kraftspenden Energien leiten, aber vermeiden wir unbedachte und vorschnelle Entscheidungen, die zu keinem Erfolg führen würden!



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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen. Weise deinem Darm den rechten Weg! Vegane RMS Tropfen >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Kein anderer Himmelskörper verkörpert die Energie der Transformation so sehr wie der Mond. Mit seinen monatlichen Zyklen übt er einen kraftvollen Einfluss auf unser irdisches Leben aus. Zusätzlich wandert der Mond durch die zwölf Tierkreiszeichen und schenkt uns damit regelmäßig neue, sich stetig wandelnde Energien. Nutze die Mondenergie für dein eigenes Leben >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Manchmal fühlen wir uns dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Doch es gibt einen tieferen Sinn hinter leidvollen Erfahrungen. Jeder hat vor seiner Geburt einen Seelenvertrag geschlossen, in dem die Herausforderungen festgeschrieben sind, die uns auf den Weg zum Erwachen führen.

. . Lernen wir, in Einklang mit unserem göttlichen Plan zu leben – um unsere Schöpferkraft voll zu entfalten und unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche zu verwirklichen. Seelenverträge – Absprachen in Liebe >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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