Narzissten sind ein Problem, bei dem vor allem eines angebracht ist: Klare Grenzen ziehen.

Narzissten sind jedoch nicht nur Menschen, die sich vor Stolz auf die Brust klopfen und alle anderen mit ihren angeblichen Heldentaten überrollen.

Der vulnerable Narzissmus zeichnet sich durch Scham, Angst vor Versagen, starkes Grübeln und ein Gefühl von Wertlosigkeit oder Unzulänglichkeit aus.

Häufige Verhaltensweisen sind Schmollen, Dichtmachen, passive Aggressivität, Bestrafung durch Rückzug und Probleme, eigene Fehler einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen.

Das Eigentümliche an Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist allerdings, dass die anderen das Problem sind. Daher findet man sie auch selten in psychologischer Therapie.

Heilung ist schwierig und oft nicht möglich. Mit ihnen ist ja alles in Ordnung!

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In narzisstischen Beziehungskonstellationen dominieren Drohungen, Abwertungen, Lügen und Manipulationen den Alltag. Die dahinterstehenden Mechanismen gleichen sich, ob es sich nun um die Beziehung zum den Partner, zu Freunden, den Eltern, Kolleg:innen oder Vorgesetzten handelt. Mithilfe psychologisch fundierter Tools kann man sich gegen übergriffiges Verhalten wehren, sich der Manipulation entziehen und aus der Verstrickung lösen! Hier weiter.

Narzissmus: Klare Grenzen ziehen

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist ein verletzlicher Selbstwert gemein.

Ob grandios oder vulnerabel: Sie brauchen andere Menschen, um ihren eigenen Wert zu stabilisieren. Sie sind innerlich oft so instabil und leer, dass sie sich regelrecht von der Energie anderer ernähren. Betroffene haben ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung und Liebe, während sie selbst nur vermindert empathiefähig sind.

Sie erwarten Aufmerksamkeit und Anerkennung und haben ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Kontrolle oder Status. Stark empfindlich gegenüber Kritik und Zurückweisung sind sie sehr leicht kränkbar. Ein einfaches Nein kann als Respektlosigkeit aufgefasst werden.

Eigene Fehler werden oft anderen zugeschrieben. Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung verlangen nach einer besonderen Behandlung. In ihren Beziehungen schwanken sie zwischen Idealisierung und Abwertung.

Zu Beginn wird ge-lovebombt. Sie überschütten ihr Gegenüber mit Lob, um es in ihren Bann zu ziehen. Das Objekt der Begierde ist die Beste, die Schönste, die Stärkste. Etwas ganz Besonderes. Dann geht es los. Wenn man eigene Bedürfnisse äussert, ist man plötzlich egoistisch, undankbar, verkehrt.

Eine Äusserung wie «Ich fühle mich verletzt» wird als Angriff verstanden und ein entsprechender Gegenangriff gestartet. Zurückgebombt wird nicht mehr mit Lob und Schmeicheleien, sondern mit «Und du erst!»

Whataboutism, Schuldumkehr, Abwertung, Verleugnung oder Gaslighting sind Antworten auf das, was stört. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind nicht bereit oder nicht dazu in der Lage, sich auf ihr Gegenüber wirklich einzustellen oder ihm auch nur zuzuhören.

Narzissten haben grosse Schwierigkeiten, verantwortungsbewusst zu ihrem eigenen Verhalten zu stehen.

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Hartes Training

Wer es mit solchen Menschen zu tun hat, kann sich tief verunsichert fühlen. Man hat das Gefühl, wie auf Eiern zu gehen. Jeder Versuch, eigenständig etwas zu unternehmen, wird zu einem «Du liebst mich nicht mehr».

Jede noch so leise geäusserte Kritik kann eine Katastrophe heraufbeschwören. Starke Wut, Vorwürfe, Abwertung, Schuldzuweisungen und schliesslich Kälte und plötzliches Desinteresse. «Ich ignoriere dich, damit du merkst, wie sehr du mich verletzt hast.»

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu begegnen, ist vor allem eines: energieraubend.

Sie zu lieben, kann eine Qual sein. Doch Liebe lässt sich nicht steuern. Sie ist frei und unabhängig vom Verhalten anderer. Man kann sie nicht abstellen und irgendwie ausknipsen oder wegmachen. Liebe kann nur integrieren.

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Wie kann ein Mensch nur so grausam sein? Kann ich einen Narzissten retten? Ist das alles meine Schuld? Wie kann ich diese toxische Beziehung verlassen? Hören diese unfassbaren Schmerzen je wieder auf? Darf und werde ich jemals wieder glücklich sein?

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Wenn einem Menschen mit Persönlichkeitsstörungen begegnen, mit Bindungsangst, Depressionen, traumatischen Erfahrungen oder Angststörungen, Menschen, die innerlich instabil, kaputt oder leer sind, dann ist das nicht nur ein Symptom dafür, wie krank unsere Gesellschaft ist.

Man kann es als Aufforderung verstehen, das zu üben, was leicht über die Lippen geht und so schwer zu leben ist: bedingungslose Liebe.

Liebe bedeutet nicht, sich alles gefallen zu lassen. Oft hilft nur Kontaktbegrenzung oder der komplette Rückzug. Es ist wichtig, klare Grenzen zu ziehen. Stopp! Hier geht es nicht weiter! Bedingungslose Liebe bedeutet, sich selbst und anderen die Würde zuzugestehen, zu hundert Prozent für das eigene Verhalten verantwortlich zu sein.

Ich kann dich nicht ändern. Du hast gewählt. Ich kann dich nur so achten, wie du bist – unabhängig davon, wie du dich mir gegenüber verhältst. Ich werde nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Du bekommst meinen Hass nicht. Ich gebe dir nicht meine Schuld, meine Scham, nicht das Niedrigste von mir, sondern das Höchste, wozu ich in diesem Moment in der Lage bin.

Abstand halten, ohne zu verurteilen. Sich selbst schützen, ohne zu verhärten. Aufrecht stehen, klar, in der eigenen Mitte, dort, wo wir in Sicherheit sind. Und das Verhalten des anderen nicht persönlich nehmen.

Ihm seine Verantwortung lassen und die volle Verantwortung für die eigene Haltung übernehmen. Das hilft.

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Narzissmus hat viele Gesichter. Wer sich umschaut, findet im eigenen Umfeld garantiert Menschen mit narzisstischen Merkmalen, die einem das Leben unnötig schwer machen. Es ist jedoch möglich, jede Form von Narzissmus zu erkennen und ichbezogenen Zeitgenossen den Wind aus den Segeln nehmen zu können! Hier weiter.

Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben ein krankhaftes Bedürfnis nach Bewunderung: Männer stellen sich häufig rücksichtslos in den Mittelpunkt, Frauen versuchen oft, anderen alles recht zu machen. Entstehung, Verlauf und Heilungsmöglichkeiten dieses weit verbreiteten Leidens! Hier weiter.

Die philosophische Medizin betrachtet den Narzissmus und die Emotionale Abhängigkeit als Entgleisungen einer menschlichen Grundemotion, der bedingungslosen Liebe. Beide Ausprägungen sind Phänomene der dualen Spanne der Liebe. Sie verbinden die Polaritäten unseres Menschseins im 1. Gebot des Herzens, der Liebe! Hier weiter.

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Was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben? Diese Frage stellt sich jeder Mensch irgendwann. Dazu gehören Fragen wie: Warum bin ich hier? Woher komme ich? Wege, die zum Ziel führen… für ein erfülltes Leben! Hier weiter.

Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Brain Fog, Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unser Energielevel. Hier weiter.

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Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wer eine gesetzliche Rente bekommt, muss jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, wenn die Einkommensgrenzen überschritten werden. Das ist mittlerweile sogar bei kleinen Renten die Regel, da je nach Renteneintritt der zu versteuernde Anteil immer größer wird. Wer sich Schritt für Schritt leiten lässt, kann in Zukunft seine Steuererklärung selbst erstellen und sogar online abgeben. Verpassen Sie keinen Spartipp! Hier weiter.

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Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

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Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

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Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

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In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

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Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

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