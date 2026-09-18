Mondkraft heute 18. September 2026 – Kritischer Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen belastet durch schwierige Planeteneinflüsse alle Lebensbereiche und kann Pläne zunichte machen. Stehen wir uns nicht selbst im Weg! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Schützen – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Löwen – Merkur Opposition Saturn – Sonne Quincunx Mond.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Sehen wir über Schwächen und Fehler anderer hinweg!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen
In Acht nehmen müssen wir uns heute in erster Linie vor Merkur, der in Opposition zu Saturn steht. Durch diese Spannungsaspekt sind wir verschlossen und betrachten alles, was wir nicht kennen von einer negativen Seite. Nichts scheint uns zufrieden zu stellen, denn wir finden immer ein Haar in der Suppe. An unserer kleinkarierten Meinung ist nicht zu rütteln, wir bleiben einfach stur.
Daher sind wir für günstige Gelegenheiten, die uns voranbringen könnten, meist blind. Obwohl wir durch den spürbaren Einfluss vom Mond im Schützen über genügend Lebensenergie verfügen, stehen wir uns durch unsere negative Haltung selbst im Weg. Wir erschaffen unsere eigenen Blockaden, was an unserem Argwohn und unserer übertriebenen Vorsicht liegt.
Dadurch wirken wir unsympathisch und es wird zu Missverständnissen auf kommunikativer Ebene kommen. Die pessimistische Sichtweise kann sich auch auf unsere Gefühlsleben auswirken, da Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, zu Ende gehen können.
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Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung jetzt zurück oder formulieren diese eher vorsichtig. Wir sollten immer damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld durch diese schwierige Verbindung von Merkur und Saturn gerne eine andere Meinung vertreten als wir.
Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden. Wenn wir bereit sind unsere Denkmuster zu hinterfragen, werden wir den Spannungseinfluss am besten überstehen können.
Ändern wir unsere Einstellung und bemühen uns um eine positive Denkweise!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
In acht nehmen müssen wir uns ab Mittag vor der Verbindung der Sonne mit dem Mond, da sie in einem Quincunx-Winkel zueinander stehen. Der Quinkunx-Winkel (150°) beschreibt eine Situation, in der zwei sehr unterschiedliche Energien durch Feinabstimmung versuchen, sich gegenseitig auszugleichen. Dieser Winkel schafft ein Bewusstsein zwischen zwei scheinbar unverbundenen Bereichen und zwingt dazu, sich ständig anzupassen.
Die eine Seite, der Mond, strebt nach Sicherheit, Vertrautheit und innerem Frieden, die andere, die Sonne, nach individuellem Ausdruck, Identität und Sinn. Das Quinkunx symbolisiert eine Situation, in der diese beiden Aspekte einander bedrohen, sich aber nie vollständig vereinen.
Emotionale Reaktionen und bewusste Entscheidungen stehen bei diesem Spannungswinkel im Konflikt. Dies zeigt sich in bestimmten Situationen. Jemand fühlt etwas, muss aber etwas anderes tun. Zum Beispiel wünscht er sich im Grunde seines Herzens Liebe, zeigt es aber nicht aus Angst, seine Unabhängigkeit zu verlieren. Oder im Gegenteil: Er möchte stark wirken, ist aber innerlich verletzlich.
Nutzen wir die wertvolle Chance, innere Erkenntnis zu erlangen!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
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Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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