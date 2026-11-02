Allerseelen-Mondkraft heute 2. November 2026 – Mond im Löwen am Tag des Mondes

Die Mondkraft heute an Allerseelen löst mit dem Mond im Löwen am Tag des Mondes intensive Gefühle aus. Merkur stört die Kommunikation und Mars führt zu übereilten Reaktionen. Jupiter schenkt glückbringende Momente. Vermeiden wir Konflikte! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Mond Quadrat Merkur – Mond Konjunktion Mars – Mond Konjunktion Jupiter – Mond an Allerseelen – Tag des Mondes.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder hat seine eigenen Regeln, Grenzen und Wertvorstellungen. Akzeptieren wir diese und versuchen nicht, andere ändern zu wollen!

Mondkalender und Allerseelen-Mondkraft heute – Mond im Löwen am Tag des Mondes

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Montag ist der Tag des Mondes und wird von den großen Gefühlen regiert. Diese können sehr intensiv und es besteht die Gefahr, in Stimmungsschwankungen und Launenhaftigkeit zu verfallen. Falls wir einen Streit beenden wollen, dann ist allerdings der Tag des Mondes der passende Zeitpunkt für eine Versöhnung.

Es ist aber auch eine gute Zeit, alle persönlichen Anliegen zu regeln, in denen wir uns gefühlsmäßig unsicher waren. Einzig die Angst vor Verlust und Veränderung macht manchen von uns jetzt ein wenig zu schaffen. Seien wir am Tag des Mondes präsent und gehen in uns hinein. Priorisieren wir die kommende Woche und ruhen uns am Abend aus oder nehmen ein entspannendes Bad, um Kraft für die restliche Woche zu schöpfen.

Merkur bildet allerdings ein Quadrat zum Mond im Löwen und durchzieht den heutigen Allerseelen-Tag immer wieder mit negativen Energien. Dadurch wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden kann sich ebenfalls als problematisch darstellen und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

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In Acht nehmen müssen wir uns auch vor Energieplanet Mars, der uns durch eine Konjunktion zum Löwe-Mond in eine gereizte und aufgeregte Stimmung versetzen kann, wenn nicht alles so nach Plan läuft, wie wir es gerne hätten. Wir sind starken inneren Spannungen ausgesetzt, so dass die Gefahr besteht, dass wir uns durch Wutausbrüche Luft machen wollen.

Außerdem sind wir durch diesen Aspekt bestrebt, rücksichtslos alles durchsetzen zu wollen, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kann es aufgrund unterschiedlicher Ansichten zu heftigen Diskussionen kommen, was unweigerlich zu ausufernden Konflikten führen kann.

Lassen wir unsere Launen keinesfalls an unserer Umgebung aus, denn es besteht die Gefahr, dass wir anderen Menschen – aber auch uns selbst – seelische Wunden zufügen. Ein wenig Diplomatie oder Taktgefühl würden uns bei diesem angespannten Mars-Einfluss sehr viel mehr weiterbringen.

Wir können uns allerdings immer wieder neu dafür entscheiden, unsere Widerstände aufzugeben!

Kosmische Energie der Allerseelen-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen am Tag des Mondes

Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Löwen wird jedoch ab Mittag das Glück Einzug in unser Leben halten. Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.



Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Nehmen wir uns Zeit für unsere Träume und Visionen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Schlüsseljahr 2027, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2027 >>>

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Silicium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Bio-Bambus Silicium >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Leber, unser wichtigstes Entgiftungsorgan, muss tagtäglich Schwerstarbeit verrichten – insbesondere, wenn zu viel Zucker, Stress und zu wenig Bewegung auf sie einwirken. Die Folge sind Beschwerden wie Diabetes, Bluthochdruck oder chronische Müdigkeit. Fatalerweise bleibt die wahre Leidensursache dabei meist unentdeckt, denn unsere Leber leidet still. Heile deine Leber (Buch) >>>. Mariendistel-Komplex-Kapseln >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren.

. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die 35 destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit. Heilen mit der Kraft der Seele >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Allerseelen-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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