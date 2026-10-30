SCHWENDTAG: Mondkraft heute 30. Oktober 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute am Schwendtag lässt mit dem Mond im Krebs die Gefühle überkochen und bringt durch Jupiter seelische Belastungen mit sich. Merkur und Mars lösen massive Spannungen aus. Hüten wir uns vor Besserwisserei! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Quadrat Jupiter – Merkur Quadrat Mars – Schwendtag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir nicht ständig verfügbar, denn dies kostet nur unnötige Energie. Das heutige Motto sollte lauten: „In der Ruhe liegt die Kraft!“

Mondkalender und Schwendtag-Mondkraft heute – Mond im Krebs

Um die Mondkraft heute optimal nutzen zu können, sollten wir auch den heutigen Schwendtag nicht ausser acht lassen, denn es ist nötig, sich von all dem zu befreien, was uns ausbremsen könnte. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es nötig ist loszulassen, um die Vergangenheit ruhen lassen zu können.

In Acht nehmen müssen wir uns heute allerdings vor Merkur und Mars, die uns durch eine Quadratstellung schnell aus der Haut fahren lassen. Energieplanet Mars sorgt in dieser Konstellation dafür, dass sich eine aggressive Stimmung ausbreitet, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. In unserer Denkweise sind wir äußerst impulsiv, weshalb wir eigentlich immer „dagegen“ sind.

Wenn wir über neue Informationen Kenntnis erlangen, die uns überhaupt nicht gefallen, werden wir direkt ausfällig. So hat unser Umfeld heute oft unter unseren Wutanfällen zu leiden, weil wir hierbei keine Grenze kennen und auch kaum taktvoll reagieren. Bevor sie jedoch völlig ausflippen, sollten wir uns erst einmal alle Tatsachen genau anhören und objektiv darüber nachdenken.

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Wir urteilen vorschnell und rein subjektiv, wodurch wir meist zu falschen Ergebnissen gelangen. Dies liegt darin begründet, dass wir durch den Mond im Krebs emotional allzu stark involviert sind. Daher betrachten wir die Gegebenheiten weniger auf einer neutralen oder sachlichen Ebene.

Wir müssen durch das Merkur-Mars-Quadrat immer damit rechnen, dass wir mit wütenden Gedanken und aggressiven Gefühlen konfrontiert werden. Wir neigen dazu, uns in Streitgespräche zu verstricken und sagen unüberlegt verletzende Dinge, die schnell zu Konflikten führen können. Vorsicht gilt besonders auch im Straßenverkehr!

Wir bestehen außerdem auf unsere Unabhängigkeit, und wenn wir diese bedroht sehen, wehren wir uns mit Händen und Füssen dagegen. Dabei kreieren wir oft Probleme, wo gar keine sind. Außerdem haben wir durch Probleme mit unserer Selbstkontrolle. Sollten wir uns nicht rechtzeitig um genügend Entspannung bemühen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn uns die negativen Einflüsse überrollen.

Halten wir unsere Zunge in Zaum!

Kosmische Energie der Schwendtag-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Die ohnehin angeschlagene Stimmungslage wird auch noch von Jupiter getrübt, der ebenfalls ein Quadrat zum Mond im Krebs bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns – angetrieben durch den Schwendtag – von alten seelischen Lasten zu befreien. Wir sind jedoch durch Jupiter-Quadrat allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden.

Generell wirken wir etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betrifft, denn wir entledigen uns Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen und die wir über kurz oder lang schmerzlich vermissen werden.

Lassen wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Angstgefühle, chronische Schmerzen, Depression und Reizdarmsyndrom – all diese Krankheitsbilder können mit einem aus der Balance geratenen Vagusnerv zusammenhängen. Indem wir die Selbstregulation des Nervensystems wiederherstellen, die Darm-Hirn-Achse heilen und die Vagusbremse aktivieren, können wir Anspannung und Stresszustände überwinden, körperliche Symptome lindern und zu innerer Ruhe und Kraft finden. Vagusnerv-Reset-Programm >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Schwendtag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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