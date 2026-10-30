SCHWENDTAG: Mondkraft heute 30. Oktober 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute am Schwendtag lässt mit dem Mond im Krebs die Gefühle überkochen und bringt durch Jupiter seelische Belastungen mit sich. Merkur und Mars lösen massive Spannungen aus. Hüten wir uns vor Besserwisserei! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Quadrat Jupiter – Merkur Quadrat Mars – Schwendtag.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Seien wir nicht ständig verfügbar, denn dies kostet nur unnötige Energie. Das heutige Motto sollte lauten: „In der Ruhe liegt die Kraft!“
Mondkalender und Schwendtag-Mondkraft heute – Mond im Krebs
Um die Mondkraft heute optimal nutzen zu können, sollten wir auch den heutigen Schwendtag nicht ausser acht lassen, denn es ist nötig, sich von all dem zu befreien, was uns ausbremsen könnte. Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es nötig ist loszulassen, um die Vergangenheit ruhen lassen zu können.
In Acht nehmen müssen wir uns heute allerdings vor Merkur und Mars, die uns durch eine Quadratstellung schnell aus der Haut fahren lassen. Energieplanet Mars sorgt in dieser Konstellation dafür, dass sich eine aggressive Stimmung ausbreitet, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren und uns gegen jeden Zwang auflehnen. In unserer Denkweise sind wir äußerst impulsiv, weshalb wir eigentlich immer „dagegen“ sind.
Wenn wir über neue Informationen Kenntnis erlangen, die uns überhaupt nicht gefallen, werden wir direkt ausfällig. So hat unser Umfeld heute oft unter unseren Wutanfällen zu leiden, weil wir hierbei keine Grenze kennen und auch kaum taktvoll reagieren. Bevor sie jedoch völlig ausflippen, sollten wir uns erst einmal alle Tatsachen genau anhören und objektiv darüber nachdenken.
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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Wir urteilen vorschnell und rein subjektiv, wodurch wir meist zu falschen Ergebnissen gelangen. Dies liegt darin begründet, dass wir durch den Mond im Krebs emotional allzu stark involviert sind. Daher betrachten wir die Gegebenheiten weniger auf einer neutralen oder sachlichen Ebene.
Wir müssen durch das Merkur-Mars-Quadrat immer damit rechnen, dass wir mit wütenden Gedanken und aggressiven Gefühlen konfrontiert werden. Wir neigen dazu, uns in Streitgespräche zu verstricken und sagen unüberlegt verletzende Dinge, die schnell zu Konflikten führen können. Vorsicht gilt besonders auch im Straßenverkehr!
Wir bestehen außerdem auf unsere Unabhängigkeit, und wenn wir diese bedroht sehen, wehren wir uns mit Händen und Füssen dagegen. Dabei kreieren wir oft Probleme, wo gar keine sind. Außerdem haben wir durch Probleme mit unserer Selbstkontrolle. Sollten wir uns nicht rechtzeitig um genügend Entspannung bemühen, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn uns die negativen Einflüsse überrollen.
Halten wir unsere Zunge in Zaum!
Kosmische Energie der Schwendtag-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Die ohnehin angeschlagene Stimmungslage wird auch noch von Jupiter getrübt, der ebenfalls ein Quadrat zum Mond im Krebs bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns auch die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen nun wieder ins Bewusstsein.
Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns – angetrieben durch den Schwendtag – von alten seelischen Lasten zu befreien. Wir sind jedoch durch Jupiter-Quadrat allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden.
Generell wirken wir etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betrifft, denn wir entledigen uns Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen und die wir über kurz oder lang schmerzlich vermissen werden.
Lassen wir unsere Gefühle nicht ausser Kontrolle geraten!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
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Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
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