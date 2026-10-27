Mondkraft heute 27. Oktober 2026 – Mond im Stier in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier durch eine anstrengende Mondpause zum Mond in den Zwillingen. Jupiter löst emotionale Spannungen aus. Uranus bringt seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck. Nehmen wir uns etwas zurück! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage rückläufig – Mond Quadrat Jupiter – Mond Konjunktion Uranus – Mond Konjunktion Venus – Mondpause zum Mond in den Zwillingen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unser Fleiß und unsere Bemühungen sollten schon bald Früchte tragen. Geben wir nicht auf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier führt durch eine anstrengende Mondpause zum Mond in den Zwillingen, die um 15.50 Uhr beginnt und erst heute Nacht um 2.00 Uhr wieder endet. Die kritischen Energien von Jupiter sorgen den ganzen Tag durch eine Quadratstellung zum Mond im Stier für emotionale Belastungen.

Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.

Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.

Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Wir werden dabei zum Handeln angetrieben und dazu aufgefordert, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.

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Unmittelbar nach Beginn der Mondpause müssen wir uns vor Uranus in acht nehmen, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns während einer Mondpause blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig.

Wir haben zwar oft keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man diese sehr überlegt einschlagen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Mondpause

Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Stier schenkt während der Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Mond-Magie der Mondkraft heute Üben wir uns in Geduld – auch wenn das schwer ist. Sagen wir einfach immer wieder, dass alles, was für uns bestimmt ist, auch nicht an uns vorbeikommen wird. Wir müssen also nichts erzwingen. Erlauben wir unserem Leben, sich so zu entfalten, wie es vorgesehen ist. Was kommt, lassen wir kommen. Was geht, lassen wir gehen.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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