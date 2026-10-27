Mondkraft heute 27. Oktober 2026 – Mond im Stier in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Stier durch eine anstrengende Mondpause zum Mond in den Zwillingen. Jupiter löst emotionale Spannungen aus. Uranus bringt seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck. Nehmen wir uns etwas zurück! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage rückläufig – Mond Quadrat Jupiter – Mond Konjunktion Uranus – Mond Konjunktion Venus – Mondpause zum Mond in den Zwillingen.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Unser Fleiß und unsere Bemühungen sollten schon bald Früchte tragen. Geben wir nicht auf!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier in der Mondpause
Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier führt durch eine anstrengende Mondpause zum Mond in den Zwillingen, die um 15.50 Uhr beginnt und erst heute Nacht um 2.00 Uhr wieder endet. Die kritischen Energien von Jupiter sorgen den ganzen Tag durch eine Quadratstellung zum Mond im Stier für emotionale Belastungen.
Die allgemeine Stimmung wird durch das Mond-Jupiter-Quadrat getrübt, wobei wir stark von unseren Gefühlen gesteuert werden und wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag legen. Übertriebene Großzügigkeit, Glaubensvorstellungen und Essgewohnheiten sind ebenfalls Auswirkungen, die diesem Aspekt zuzuschreiben sind.
Wir sind durch dieses Mond Jupiter Quadrat überaus großzügig, jedoch allzu naiv und unbedacht, weshalb unsere Hilfsbereitschaft oft ausgenutzt wird. So lassen wir uns leicht von anderen auf der emotionalen Ebene blenden. Wir neigen dazu, in unseren Gefühlen nur so zu schwelgen, doch auch wenn dieser Transit von herausfordernder Natur ist, müssen diese nicht unbedingt negativ sein.
Bei einem Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Wir werden dabei zum Handeln angetrieben und dazu aufgefordert, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Quadrate symbolisieren also diejenigen Bereiche, wo wir unsere Bemühungen erhöhen müssen, um auch bei augenscheinlich negativen Einflüssen Erfolge erzielen zu können.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Natur- und Vitalprodukte >>>.
.
Unmittelbar nach Beginn der Mondpause müssen wir uns vor Uranus in acht nehmen, der durch eine nicht sehr vorteilhafte Konjunktion zum Mond im Stier seine revolutionären Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Uranus steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er in der Astrologie jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.
Die Uranus zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt unter dieser Konstellation auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.
Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns während einer Mondpause blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig.
Wir haben zwar oft keine andere Wahl, als uns für neue Wege zu entscheiden, trotzdem sollte man diese sehr überlegt einschlagen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier in der Mondpause
Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Stier schenkt während der Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.
Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.
Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.
Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!
.
Mit TCM durch die Wechseljahre
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:
https://t.me/alpenschau_aktuell
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.