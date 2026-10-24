Mondkraft heute 24. Oktober 2026 – Mond im Widder – Merkur rückläufig

Die Mondkraft heute mit dem Mond schenkt ausreichend Energie für alles, was ansteht. Merkur rückläufig mahnt zur Vorsicht und lässt unser Leben aus den Fugen geraten! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet im Löwen – Merkur rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir lassen uns jetzt ganz schnell für etwas begeistern und merken oft erst im Nachhinein, dass wir uns zu etwas mitreißen haben lassen, was wir gar nicht wollten. Das ist ungesunder Stress, den wir von vornherein vermeiden können, wenn wir mehr nachdenken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Der Mond im Widder löst tatkräftige Mondenergien aus, die unsere Lebensenergie und Willensstärke wieder antreiben. Wir haben ein unerschütterliches Vertrauen in unsere eigene Fähigkeiten, so dass durch die dynamische Widder-Energie jetzt die beste Zeit ist, um Schwieriges anzupacken, denn klare Vorstellungen und die nötige Durchsetzungskraft werden uns zum gewünschten Ziel führen.

Wir brauchen es, gefordert zu werden und in Bewegung zu sein, brauchen das Gefühl, hinter jeder Ecke könnte etwas Spannendes auf uns warten. Allgemein herrscht eine optimistische, energiegeladene Stimmung und wir können die tatkräftigen Energien nutzen, um uns auf die Suche nach neuen Ideen und Anregungen zu machen.

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Ein Sextil zwischen dem Mond im Widder und Uranus verleiht uns den ganzen Tag große Aufmerksamkeit sowie Überzeugungskraft. Mit Ehrgeiz und Zielstrebigkeit können wir deshalb alles erledigen, was anfällt und uns dann am Abend den angenehmen Dingen des Lebens zuwenden.

Da es uns bei dieser Konstellation an Einfallsreichtum nicht mangelt und wir eine glückliche Hand bei Unternehmungen haben, sollten wir die wertvollen Impulse von Uranus nutzen, um so manches auf den Weg zu bringen.

Uranus bringt aber auch emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt heute gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Nehmen wir die starken Impulse dankbar an!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur rückläufig

Merkur wird heute zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr rückläufig und mahnt uns bis 13. November 2026 zu erhöhter Vorsicht. Seine Rückläufigkeit wird vieles blockieren und unüberschaubar machen, so dass wir noch weniger als sonst die Geschehnisse um uns herum verstehen und sich die Missverständnisse häufen werden.

Merkur rückläufig führt uns in eine Zeit, die kräftezehrend ist und schnell entstehen Situationen, die uns das Gefühl geben, keine Kontrolle über unsere Angelegenheiten zu haben. In dieser besonderen Zeit gerät unser Leben aus dem Ungleichgewicht und stürzt so manchen regelrecht ins Chaos. Zwischenmenschlichen Spannungen, Streitereien und Gereiztheit bestimmen diese Zeitqualität.

Da Merkur in der Astrologie eine Bedeutung für den Verstand, die Kommunikation, die Weiterentwicklung und sogar die Weiterbewegung, auch in technischer Hinsicht, zugeschrieben wird, wirkt sich der rückläufige Merkur hauptsächlich auf diese Bereiche aus. Während Merkur rückläufig ist, sind wir gut beraten, die Unterzeichnung von Verträgen und den Abschluss von Vereinbarungen zu vermeiden.

Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind. Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar.

Manche erleben eine regelrechte Pechsträhne, in der vom verpassten Flug bis hin zum kaputten Computer alles dabei ist. Vorsicht walten lassen sollte man beim Kauf von technischen Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto und ähnlichem, da diese störanfälliger sind.

Ist manches jedoch unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es sind nicht alle Folgen absehbar. Berufliche Entscheidungen, Vertragsabschlüsse und ähnliches sollten mit besonderer Vorsicht behandelt und im besten Falle solange verschoben werden, bis Merkur wieder direktläufig ist.

Somit besteht die Gefahr, sich zu verkalkulieren und sich von verlockenden Angeboten und üblen Preisfallen in die Irre führen zu lassen. Es ergeben sich jedoch in erster Linie häufiger als sonst Probleme in der Kommunikation. Ein rückläufiger Merkur bestimmt, ob wir oberflächlich bleiben oder in die Materie eindringen können, ob wir mit Eloquenz punkten oder es an der Kommunikation scheitert.

Wichtig unter dem Einfluss von Merkur rückläufig sind Geduld, Besonnenheit und Ruhe. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, sondern uns für alles die Zeit nehmen, die wir eben brauchen. Die Rückläufigkeit von Merkur kann sogar Schlafprobleme auslösen und viele von uns werden das Gefühl verspüren, weniger Energie zu haben.

Es macht sich zudem vermehrt eine innere Unruhe breit und auch die Konzentrationsfähigkeit ist eingeschränkt, was vor allem im Berufsalltag für einige Ärgernisse und Rückschläge sorgen kann. In den Phasen der Rückläufigkeit bekommen wir es aber auch immer wieder mit unseren Altlasten zu tun.

Falls durch unser eigenes Verschulden die letzten Monate etwas schief gegangen ist, sollte man versuchen, gemachte Fehler wiedergutzumachen. Wir können die Rückläufigkeit von Merkur nutzen, falsche Entscheidungen zu korrigieren, denn in diesem Zeitraum sind die Auswirkungen einer Korrektur nicht so gravierend.

Versuchen wir während der Rückläufigkeit auf keinen Fall, etwas zu erzwingen, denn das würde sowohl im Privatleben als auch in beruflichen Dingen zu nichts führen. Wir können uns noch so sehr bemühen, es wird sich kein Erfolg einstellen, was dann nur unnötige Frustration auslöst. Schaffen wir Ordnung, erledigen und erlösen wir uns von Altlasten, ziehen wir Bilanz, überdenken wir unsere Ziele, schmieden wir Pläne… aber überstürzen wir nichts!

Achten wir während der Rückläufigkeit von Merkur darauf, was sich in unserem Leben abspielt und passen unsere Lebensumstände dementsprechend an!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Schlüsseljahr 2027, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2027 >>>

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch! Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt… Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Erste Fältchen, ein fahler Teint oder einfach nur Prävention: Frauen jeden Alters suchen nach Möglichkeiten, um ihr Gesicht auf natürliche Weise zu glätten und zu festigen.Es gibt eine effektive Möglichkeit abseits von Botox und Skalpell, jede Haut frischer, strahlender und zeitloser zu machen. Egal in welchem Alter! Rosenquarz, der Stein der Liebe und Schönheit, ist seit Jahrhunderten ein Symbol jugendlicher Ausstrahlung. Rosenquarz Augenmaske >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Der Widder-Mond erinnert uns daran, dass alles möglich ist. Wenn wir uns etwas erträumen und vor dem inneren Auge „sehen“ können, gibt es keinen Grund, warum wir das nicht auch verwirklichen könnten.

. Bleiben wir also gelassen. Was für uns bestimmt ist, wird uns finden und der Glaube daran, lässt Verbissenheit und Stress einfach von uns abfallen. 55 Impulse helfen dabei, gar nicht erst in den Strudel der Sorgen zu geraten, sondern mit Gelassenheit, Lebensfreude und einem leichten Herzen durchs Leben zu gehen. Gelassenheitsimpulse für dich >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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