Mondkraft heute 22. Oktober 2026 – Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond in den Fischen zu Seelenfrieden und lässt Heilung geschehen. Bringen wir die Lebensenergie wieder zum Fließen! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Unsere Intuition ist nun besonders ausgeprägt. Manchmal kommen die besten Einfälle jedoch im Traum zu uns!



Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Meditation, Traumdeutung und über sich selbst nachdenken durch Innenschau hat bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen eine stärkere Bedeutung, damit wir wieder zu mehr Ausgeglichenheit gelangen können. Hören wir bei allem was wir heute vorhaben auf unsere innere Stimme und folgen wir unserer Intuition, um die fehlende Motivation auszugleichen, die dem sensiblen Fische-Mond eigen ist.

Selbstverwirklichung und Selbsterkenntnis finden über die Erfahrung des Unendlichen statt. Wenn es uns gelingt, achtsam und vorsichtig vorzugehen, können wir die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen nutzen, um mit Empfindsamkeit und Sensibilität wahrzunehmen, worum es uns wirklich geht.

Wer sich eine Auszeit vom gewohnten Alltag nehmen kann, der wird durchaus romantische, aber auch tief berührende Erfahrungen machen können. Durch die Kraft der Heilung entsteht die Erlösung von allem was wir erlitten haben und etwas Neues kann so den Weg in unser Leben finden. Die ebenfalls vorhandene Empfindsamkeit und Sensibilität sorgen zudem für grössere Offenheit und Mitgefühl im Umgang mit anderen.

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Wir können mit dem Mond in den Fischen besonders durch heilende Meditationen zu mehr Lebenskraft und Lebensenergie gelangen und zugleich unsere natürlichen Selbstheilungskräfte aktivieren.

Schenken wir jedoch unserem Körper vermehrte Aufmerksamkeit, da die Infektionsanfälligkeit beim Mond in den Fischen erhöht ist und wir deshalb empfänglicher für Infektionskrankheiten sind.

Der Mond in Fischen stellt unseren Seelenfrieden wieder her und die heilende Mondenergie führt zum Einklang von Körper, Geist und Seele.



Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Der Mond in Fische öffnet uns auch den Zugang zu unseren inneren Energien und Potentialen. Wir sind überzeugt von dem, was wir tun, und strahlen eine unbändige Lebensfreude und Lebensenergie dabei aus. Wir sehen endlich auch wieder das Schöne, Gute und Wunderbare dieser Erde und sollten uns deshalb immer wieder kleine Zeitinseln schaffen, um zu entspannen und die herbstliche Natur zu genießen.

Der Mond in Fische kann uns wieder an den wahren Kern unserer Gefühle bringen, denn unser Herzensweg wird sich durch die Mond-Energie mit aller Kraft zeigen und über unser Herz mitteilen. Wir müssen nur den Mut haben, uns unseren Gefühlen zu stellen, damit es zu innerer Heilung und Seelenfrieden kommen kann. Denken wir auch einmal darüber nach, in welchen Bereichen unseres Lebens wir Erneuerung und Verbesserung benötigen.

Treffen wir alle notwendigen Entscheidungen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Safran-Extrakt hat eine wissenschaftlich untersuchte stimmungsaufhellende, beruhigende und antioxidative Wirkung. Die enthaltenen Stoffe Crocin und Safranal regulieren Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin im Gehirn.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Manche Pflanzen gedeihen dort, wo ihre Umwelt ihnen einiges abverlangt. Große Temperaturschwankungen, intensive Sonneneinstrahlung oder andere herausfordernde Bedingungen haben Pflanzen wie Ginseng, Ashwagandha, Rosenwurz und Schisandra zu faszinierenden Vertretern der traditionellen Pflanzenkunde gemacht.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn man nachts wach liegt und nicht einschlafen kann, sollte man folgende Atemübung ausprobieren: ganz bequem ins Bett legen, die Augen schließen und ganz ruhig ein- und ausatmen. Die Atemzüge bis neun zählen und dann wieder von vorne beginnen. Dabei auf das Heben und Senken der Bauchdecke konzentrieren.

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Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein.

Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren und die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung wieder ins Gleichgewicht bringen. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unseren Energielevel.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.



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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.