Die Bundesregierung präsentiert sich gern als Freundin des Bargelds.

Hinter verschlossenen Türen läuft der Hase anders: Berlin kämpft in Brüssel dafür, dass Ämter, Busse und Bahnen Bargeld ablehnen dürfen.

Gleichzeitig wird ein Annahmezwang für bargeldlose Zahlungsmittel in die Wege geleitet. Die für Verbraucher kostenpflichtige Privatisierung des Zahlungsverkehrs ist im vollen Gange.

Kritische oder „altmodische“ Kunden werden ohne Rücksicht abgehängt. Die Medien schweigen weitgehend über diese Vorgänge.

Eine geplante EU-Verordnung will Scheine und Münzen systematisch unattraktiv oder unbrauchbar machen.

.

Der digitale Euro kommt. Bis spätestens 2029 soll er durch die Europäische Zentralbank eingeführt werden, doch bereits 2027 könnte eine erste Pilotphase starten! Hier weiter.

.

Todesstoß für das Bargeld?

Ein Beitrag von Hansjörg Stützle – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Gespräche über die geplante EU-Verordnung über Banknoten und Münzen finden außerhalb der Öffentlichkeit statt. Nur wenige Medien haben das Gesetzesprojekt überhaupt erwähnt — wie etwa die Berliner Zeitung, die am 10. Oktober 2026 über interne Dokumente berichtete.

Pluspunkt bleibt die geplante Bargeldannahmepflicht in Ladengeschäften, wobei Verkaufsautomaten ausgenommen wären. Jedoch sehen wir auf nationaler Ebene Vorstöße, die das Bargeld als Zahlungsmittel schwächen könnten.

Der Handel soll zur Annahme eines digitalen Zahlungsmittels verpflichtet werden. Lars Klingbeil hat ein Gesetz ins Rollen gebracht, nach dem Händler verpflichtet werden sollen, ein digitales, also bargeldloses Zahlungsmittel anzunehmen.

Dieser Vorstoß wirft grundlegende Fragen auf.

Nach der bisherigen Rechtsauffassung verschiedener Institutionen kann Bargeld unter Berufung auf die Vertragsfreiheit abgelehnt werden. Nun soll diese Vertragsfreiheit bei digitalen Zahlungen offenbar nicht gelten, während Bargeld weiterhin abgelehnt werden darf.

Hier würde mit zweierlei Maß gemessen: Private digitale Zahlungsmittel würden gegenüber dem einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel privilegiert. Die Medien greifen den Vorstoß breit und überwiegend positiv auf.

Keiner stellt dabei die entscheidende Frage: Warum soll die Verpflichtung zur Annahme nicht ebenso für Bargeld gelten? Dabei müsste jedem klar sein: Die privaten digitalen Zahlungsmittel sind ohnehin auf dem Vormarsch — das Bargeld aber steckt in der Krise.

Der Bundesrat fordert bargeldlose Zahlungen für Selbständige. Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, zu dem der Bundesrat am 25. September 2026 folgende Stellungnahme abgegeben hat:

„Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, Betriebsausgaben und Werbungskosten — gegebenenfalls mit Ausnahmen für Kleinbeträge – künftig nur noch dann steuermindernd zu berücksichtigen, wenn die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist.“

Je nachdem, wie eine solche Regelung ausgestaltet würde, wird Bargeld für Selbstständige regelrecht nutzlos. Millionen Selbstständige würden zukünftig Bargeld meiden, und die Barzahlungsquote würde rasant fallen.

Selbst ich als Verfechter des Bargelds müsste beispielsweise an der Tankstelle auf digitale Zahlungen umsteigen. Ich könnte es mir nicht leisten, Geschäftsausgaben aus meinem versteuerten Geld zu stemmen.

.

Was bedeutet das für die Zukunft des Bargelds?

Wenn sich diese Entwicklungen fortsetzen, droht Bargeld auf mehreren Ebenen an Bedeutung zu verlieren:

Die Bundesregierung, das Finanzministerium und viele weitere Institutionen machen das Bargeld als Zahlungsmittel unattraktiv, unbequem, unbrauchbar, ja regelrecht nutzlos.

Gleichzeitig wird zu wenig dafür getan, die Bargeldversorgung und den Bargeldkreislauf dauerhaft zu sichern. Die Infrastruktur des Bargeldes zerfällt.

Die Politiker beruhigen uns damit, dass niemand Bargeld abschaffen möchte, und bekennen sich mantramäßig zur Zukunft des Bargelds. Dies widerspricht aber den eigenen Handlungen.

Die Presse schweigt fast flächendeckend über die problematischen Ausnahmen und Schwachstellen der Bargeldverordnung. Dabei haben wir der gesamten Presse die Fakten und Hintergründe in unserem Aufklärungsvideo ausführlich zur Verfügung gestellt. Mit ihrer Ignoranz lässt die Presse die Bevölkerung im Dunkeln, verhindert damit öffentlichen Diskurs und flankiert somit das Verschwinden des Bargelds.

Bei so vielen Widersprüchlichkeiten drängt sich der Verdacht einer übergeordneten Agenda geradezu auf. Und wenn die Presse trotz wiederholter, umfassender Aufklärung die entscheidenden Fragen weitgehend ignoriert, werden sich immer mehr Menschen fragen, ob das noch Zufall sein kann.

.

Bargeld, Zinsen für Sparer, rein staatliche Währungen: Jahrhundertealte Gewissheiten des Geldes sind plötzlich passé. Wer spart, zahlt jetzt drauf. Münzen und Scheine verschwinden. Ein Weckruf für alle, denen ihr Geld etwas bedeutet! Hier weiter.

.

22. Oktober: Übergabe 400.000 Unterschriften an Lars Klingbeil

Wir haben Lars Klingbeil und das Bundesfinanzministerium am 17. September 2026 um einen Termin zur Übergabe unserer Petition gebeten. Die Antwort vom 29. September war ernüchternd:

Sehr geehrter Herr Stützle,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 17. September mit der Bitte um einen Termin zur Übergabe Ihrer Petition „400.000 Unterschriften für funktionierenden Bargeldkreislauf“. Wir bieten Ihnen an, die Petition im Ehrenhof des Bundesministeriums der Finanzen entgegenzunehmen.

Hierfür steht Herr X, Referatsleiter Gesellschaftlicher Dialog, gern zur Verfügung. Die Möglichkeit für ein Fachgespräch besteht leider nicht, auch auf Pressebegleitung würden wir verzichten.

Bitte melden Sie sich bei uns für eine Terminabsprache.

Mit freundlichen Grüßen

.

Was bringt es, eine Petition und damit den Willen von Hunderttausenden Bürgern einer Institution zu übergeben, wenn kein Fachgespräch möglich ist und keine Presse dabei sein soll? Hat der Bürgerwille keine Stimme mehr?

Wir hätten uns gewünscht, dass sich das Ministerium den Anliegen und Fragen der Bürger stellt. Schließlich geht es um ein Thema, das Millionen Menschen betrifft.

Deshalb haben wir am 5. Oktober eine weitere ausführliche Antwort geschrieben und darin insbesondere den Demokratiegedanken aufgegriffen. Hier können Sie unsere lesenswerte E-Mail nachlesen.

Zwar konnten wir kein Fachgespräch erreichen, aber immerhin dürfen nun Pressevertreter und andere Interessierte bei der Übergabe anwesend sein:

Sehr geehrter Herr Stützle,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Zu Ihren Fragen: Am verabredeten Zugang zum BMF an der Leipziger Str. gibt es eine Überdachung, die Schutz vor Regen sicherstellt. Der vorgeschlagene Termin am XX. Oktober ist für uns leider nicht realisierbar. Wir können aber den 22. Oktober um 12h anbieten.

Vielen Dank für Ihre weiteren fachlichen Erläuterungen. Ein Fachgespräch ist jedoch von unserer Seite nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

.

Nun hoffen wir, dass auch Pressevertreter vor Ort sein werden. Wir werden deshalb gezielt Medien in Berlin und Umgebung anschreiben.



Was können Sie tun?

Helfen Sie uns, die Presse zu erreichen! Wenn Sie Kontakte zu Journalisten oder Medien haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diese auf den Termin aufmerksam machen und zur Berichterstattung einladen. Wir sehen uns am Donnerstag, den 22. Oktober 2026, um 12 Uhr vor dem Eingang des Bundesfinanzministeriums an der Leipziger Straße 126, 10117 Berlin.

Je mehr öffentliche Aufmerksamkeit unsere Petition erhält, desto schwieriger wird es, unser Anliegen zu übergehen. Alles ist für uns sehr aufregend und auch kräftezehrend. Doch wir werden bis zum Ende alles einbringen, was uns möglich ist, damit Bargeld eine Grundlage erhält, auf dem es dauerhaft bestehen kann.

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Depression, Pleitewelle, Währungsreform, Lastenausgleich usw. Was Sie jetzt tun müssen, um morgen nicht zu den Krisenverlierern zu gehören. Mit genauer Prognose, wann der finale Crash eintreten wird – hier weiter.

In uns allen wohnt ein kleiner Tyrann, der unserem Lebensglück im Weg steht. Er wütet unbemerkt im Hintergrund oder funkt lautstark dazwischen. Dieser geheime Feind in unserem Kopf hemmt unsere Weiterentwicklung, sorgt dafür, dass wir in einer unglücklichen Beziehung verharren oder aus Angst vor Fehlern nichts Neues wagen. Wie wir uns von negativen Gedanken befreien und unser Leben in die Hand nehmen! Hier weiter.

Etwas Großes verändert sich – in uns und um uns herum. Dieser Wandel betrifft alle wichtigen Lebensbereiche: unser Selbstverständnis, unsere Partnerschaften, Werte, Finanzen, Bildung, Spiritualität… Welche Rolle spielen wir dabei, und worauf kommt es jetzt wirklich an? Hier weiter.

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Wir befinden uns an einem kritischen Wendepunkt. Wenn wir akzeptieren, dass es eine nicht menschliche Intelligenz gibt, die uns möglicherweise seit Jahrtausenden beobachtet oder sogar beeinflusst, dann stehen wir vor einer der größten Herausforderungen unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir nicht allein sind – sondern dass wir uns weigern, das Phänomen zu akzeptieren und ernsthaft zu untersuchen! Hier weiter.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Wenn die wilde Jagd mit Feuer und Schwefel über alle Länder braust, ist die Zeit da, wo alles ein Ende nimmt! Vom Osten her wird es kommen und im Westen aufhören. Kein Mensch will´s glauben! Der bayerische Seher Mühlhiasl prophezeit für die Zukunft noch weit schlimmere Katastrophen – Hier weiter.

Dieses Buch fasst die Aussagen der bekannten europäischen Hellseher zu den unterschiedlichen Gebieten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Europa für die prophezeiten Szenarien zusammen, vergleicht und analysiert sie, und stellt die Ergebnisse in rund 20 detaillierten Landkarten dar. In den jeweiligen Karten werden die einzelnen Kriegsvoraussagen berücksichtigt, ebenso wie die Voraussagen zu Überflutungen, zur dreitägigen Finsternis und teilweise auch zu den bürgerkriegsähnlichen Unruhen – Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

In der Hildegard-Lehre haben Kräuter und Gewürze eine besondere Bedeutung. Sie enthalten viele Vitalstoffe wie z. B. ätherische Öle, Scharfstoffe, Bitterstoffe sowie natürliche Aromastoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die für den menschlichen Organismus eine wertvolle Hilfe sein können – hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Blog per E-Mail abonnieren