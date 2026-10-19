Tagesenergie heute 19. Oktober 2026 – Kraft der Veränderung

Die Tagesenergie heute schenkt mit der Kraft der Veränderung wundervolle Möglichkeiten. Befreien wir uns von allen Blockaden und energetischen Stauungen!



Durch die Kraft der Veränderung können wir unser Leben wesentlich zielgerichteter und leichter weiterführen. Die Energien fließen ineinander und viele spüren, dass sich durch neue Schwingungen gravierende Veränderungen Bahn brechen wollen. Die energetischen Einflüsse der Tagesenergie heute schenken den Mut zur Veränderung.

Wir müssen uns für diese kraftvollen Energien nur öffnen, damit die Leichtigkeit des Seins in unser Leben einströmen kann. Es ist nun die Zeit gekommen, wo deutlicher hervor tritt, wo sich jeder von euch auf seiner Reise befindet. Doch dies ist nur in der Übergangsphase so. Es geht nun darum, euch den Mut zu geben, in eurem Eigenen Sein verankert zu bleiben. Zu wissen, was euch die wahre Freude gibt und euch danach auszurichten.

Sodann werden alle Herzenstüren nach und nach aufgehen und der Kraft der Veränderung Raum geben.



Um die Kraft der Veränderunge auch nutzen zu können, müssen wir uns jedoch von Blockaden und energetischem Ballast befreien! Alte Versprechen, energetische Verbindungen und seelische Verträge können uns negativ beeinflussen.



Zur Zeit ihrer Entstehung wurden sie benötigt, aber heute binden sie uns an Menschen und Situationen, die mit unserem jetzigen Leben nichts mehr zu tun haben.

Befreie dich von energetischem Ballast >>>.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Kraft der Veränderung schenkt uns auch die Energie der Transformation, um unsere selbst produzierten und manifestierten Auswirkungen unserer Handlungen erlösen zu können.

Entdecken wir uns selbst durch die Kraft der Veränderung! Nur so kann der Ansatz des gesamten Universums mit seinen Gesetzen verstanden werden! Nutzen wir die energetischen Einflüsse, um uns von allem zu lösen, was belastend ist.



Lassen wir uns vom Leben berühren und spüren wir, wie sich die Geschichten unseres Lebens durch die Kraft der Veränderung verwandeln!

Die Verwandlung des kleinen Marienkäfers Kiepchen ist eine liebevoll erzählte Geschichte über das Wachsen, Träumen und Vertrauen in sich selbst.

In kindgerechter Sprache und mit sanften Naturbildern erzählt, vermittelt die Geschichte wichtige Werte wie Selbstvertrauen, Freundschaft und die Kraft der Veränderung. Ideal zum Vorlesen für Kinder ab 3 Jahren.

Ein Buch, das Mut macht zum Wachsen und Fliegen!



Der kleine Marienkäfer Kiepchen >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>> .

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Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>> .

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