Mondkraft heute 19. Oktober 2026 – Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann bringt beschwingte Energien mit sich. Starke schöpferische Kräfte lassen Veränderungen mit Leichtigkeit geschehen. Treffen wir die richtigen Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen rückläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir brauchen ein wenig Abwechslung in unserem Alltag und werden ruhelos und rastlos, wenn wir nur immer das Gleiche tun sollen und müssen. Durchbrechen wir die Routine!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit brillanten Ideen und Offenheit gegenüber allem Neuen können wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann unseren Alltag bereichern. Möglicherweise erhalten wir auch eine unerwartete Nachricht, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Übernehmen wir Verantwortung für uns und unsere Zukunft, dann können wir neue Wege finden, die uns Sicherheit geben und uns ermuntern, sich allem Neuen komplett zu öffnen. Durch die luftig-leichten Energien können wir alle Aufgaben, die bis jetzt eher zäh von der Hand gegangen sind, wieder voller Schwung erledigen.

Wir arbeiten gerne und erzielen dadurch Erfolge durch unsere eigenen Verdienste, wobei sich selbst für schwierige Situationen unerwartete Lösungen anbieten. Endlich zeigt sich auch wieder ein Licht am Horizont, denn erste konstruktive Ansätze dessen, was in der Zukunft sein wird, werden wahrnehmbar.

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Unser Gefühlsleben ist durch die Mondkraft heute mit dem Wassermann-Mond ebenfalls wieder stabil und kraftspendend, sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Nutzen wir diese spirituellen Energien, um ein elastisches Band zu schaffen, zwischen dem Freiheitsbedürfnis, das der Mond im Wassermann in uns auslöst, und der Verbindlichkeit anderen gegenüber.

Die Mondkraft heute lässt uns nun aus dem Vollen schöpfen, denn die schöpferischen Kräfte sind so gewaltig, dass wir uns ihnen kaum entziehen können. Da das Wassermann-Prinzip für Freiheit, Leichtigkeit und Loslassen von alten Belastungen steht, werden wir uns wie befreit fühlen und geplante Veränderungen können sofort in die Tat umsetzten können.

Lassen wir keinen Stein auf dem anderen und krempeln unser Leben um!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Wir haben zudem einen starken Bezug zur Spiritualität. Allem Lebenden gegenüber empfinden wir eine große Verbundenheit und setzen uns gern für wohltätige Zwecke ein. Der Mond im Wassermann löst Zufriedenheit in uns aus und wir sind ganz bei uns selbst.

Die beschwingten kosmischen Energien beruhigen auch alle erhitzten Gemüter wieder, so dass wir Verständnis und Mitgefühl für unsere Mitmenschen zeigen sollten. Es meldet sich heute außerdem eine deutlich erhöhte Empfindsamkeit und die Sehnsucht nach einer besseren und harmonischeren Welt wächst.

Wir sind darauf aus, unser ganzes Leben umzukrempeln und können uns von allem lösen, was uns daran hindert einen wichtigen Schritt nach Vorne zu machen. Die luftig-beschwingten Wassermann-Energien werden uns dabei kräftig unterstützen und uns die Trennung von all den Dingen und Personen erleichtern, die unumgänglich sind, um unbelastet die richtigen Entscheidungen für unseren weiteren Lebensweg treffen zu können.

Machen wir es uns heute zur Aufgabe, der Wahrheit und der Menschlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems. Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen. Weise deinem Darm den rechten Weg! Vegane RMS Tropfen >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Kein anderer Himmelskörper verkörpert die Energie der Transformation so sehr wie der Mond. Mit seinen monatlichen Zyklen übt er einen kraftvollen Einfluss auf unser irdisches Leben aus. Zusätzlich wandert der Mond durch die zwölf Tierkreiszeichen und schenkt uns damit regelmäßig neue, sich stetig wandelnde Energien. Nutze die Mondenergie für dein eigenes Leben >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Gehen wir entschlossen durch diesen Tag, denn dann schaffen wir es auch, alle Zweifel und Ängste einfach mal von uns zu schieben. Packen wir sie in eine Schublade und kümmern uns zu einem späteren Zeitpunkt darum. Damit fühlen wir uns gleich um einige Kilo leichter und können voller Freude und Energie durch den Tag tanzen.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken unterstützend. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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