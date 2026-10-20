Mondkraft heute 20. Oktober 2026 – spannungsgeladener Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Wassermann für einen spannungsgeladenen Tag. Schwierige Planeteneinflüsse können Pläne zunichte machen und beeinflussen auf dramatische Weise das Liebesleben. Gehen wir mit der nötigen Vorsicht durch diese kritische Mondphase! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen rückläufig – Mond Quadrat Uranus – Venus Quadrat Pluto.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Reagieren wir nicht zu gereizt, wenn es zwischen uns und einem lieben Menschen zu Unstimmigkeiten oder Streit kommt.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Wassermann-Zeichenherrscher Uranus wird heute versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond im Wassermann vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst. Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden.

Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne, von denen wir aber keinen einzigen im Moment verwirklichen können.

Die Spannung zwischen dem Mond im Wassermann und Uranus weist außerdem auf ein starkes Bedürfnis nach genügend Freiraum auf der Beziehungsebene hin, so dass wir im Falle einer zu engen Beziehung innere Spannungen spüren werden. Die Aufgabe dieser Konstellation liegt darin, sich das eigene ambivalente Verhältnis zu Nähe und Distanz bewusst zu machen und schließlich das rechte Maß zu finden.

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Wir befinden uns außerdem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was uns vorwärts bringen soll, bis sich die spannungsgeladenen Energien spürbar aufgelöst haben.

Erst dann können wir wieder die nötige Kraft entwickeln, um mit Herz und Verstand unsere Vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Auch wenn es uns sehr schwer fällt, müssen wir heute einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verläuft.

Die auftretenden Hindernisse und Spannungen erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen und die innere Ruhe bewahren, können wir die großen Krisen vermeiden!

Achtsamkeit und Vorsicht zahlen sich bei den aufwühlenden Mondenergien besonders aus!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Besonders müssen wir uns vor einer Quadratstellung von Pluto und Liebesplanet Venus in acht nehmen, die sich auf die Beziehungsebene sehr intensiv auswirkt. Dabei kochen manchmal zu intensive Leidenschaften auf. Wir wollen alle unsere Wünsche erfüllen – und zwar sofort. Die dunklen Seiten Plutos geben uns nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führt zu Höllenqualen.

Auch kann Pluto die Neigung wecken, materielle Gründe in der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorgezogen. Erst wenn wir lernen, zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.

Dazu gehören vor allem ein achtsamer Umgang mit dem Partner sowie ein angemessenes Maß an Toleranz, denn das Venus-Pluto-Quadrat löst Streitereien aus, die als Angriff unter die Gürtellinie oft eskalieren. Es werden Vorhaltungen und häufig auch Unterstellungen gemacht, wobei es in erster Linie um Machtanspruch und Dominanz in Beziehungen bis hin zur Unterwerfung geht.

Wenn es uns nicht gelingt, die Regenerationskraft von Pluto zu nutzen, werden wir es schwer haben, unser emotionales Glück zu leben!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Rizinus-Öl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden. Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier. Rizinus-Öl – Hier >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Um die richtige Antwort zu finden, hört man besser auf, sich den Kopf zu zerbrechen und stattdessen sein Herz zu öffnen. Manchmal geschieht das spontan. Aber nicht immer liefert das Leben einem das passende Ereignis. Es gibt jedoch eine einfache und wirksame Methode, um die Weisheit des Herzens – die jeder Mensch besitzt – ans Tageslicht zu bringen.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit, vom Joggen ist jedoch abzuraten. Es könnten Knieschmerzen auftreten, selbst wenn wir damit normalerweise keine Probleme haben. Krafttraining oder Schwimmen sind jetzt bessere Alternativen. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Wassermann-Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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