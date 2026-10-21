Mondkraft heute 21. Oktober 2026 – Mondpause zum Mond in den Fischen

Die Mondkraft heute führt mit unterschiedlichen Planetenverbindungen durch die Mondpause zum Mond in den Fischen. Venus und Neptun belasten den Beziehungsbereich. Sonne und Uranus sorgen für überraschende Ereignisse und bringen ungewöhnliche Ideen zutage. Merkur und Saturn schenken neue Energie. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.30 Uhr im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig – Venus Quadrat Neptun – Sonne Konjunktion Uranus – Merkur Sextil Saturn – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wirklich reich ist derjenige, der mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Fischen

Die Mondpause lässt uns müde und antriebslos in den Tag starten, die mit dem Mond in den Fischen um 14.30 Uhr wieder endet. Es mangelt uns bis zum Mondwechsel an der nötigen Motivation, um etwas vorwärtszubringen und alles, was der Mond im Wassermann in Bewegung gesetzt hat, scheint zu stagnieren.

Bis mittags haben wir es zudem mit einer weniger günstigen Verbindung von Venus und Neptun zu tun, die im Quadrat zueinander stehen. Diese Quadratstellung bringt unseren gesamten Beziehungsbereich in Aufruhr, wobei sich vor allem in Liebesdingen massivere Belastungen zeigen können.

Es macht sich eine innere Unsicherheit breit, was das Verhältnisses zu anderen Menschen betrifft und unser Liebes- und Eheleben wird zudem durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört. Wir wissen durch diesen negativen Venus-Neptun-Einfluss unser Gegenüber nicht richtig einzuschätzen, sind schnell enttäuscht und fühlen uns ausgenutzt.

Vielleicht werden uns aber auch unsere eigenen Illusionen und Selbsttäuschungen bewusst. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren, jedenfalls taucht oft Unzufriedenheit auf, ohne dass wir sofort einen triftigen Grund dafür nennen könnten.

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Durch eine Konjunktion zwischen Sonne und Uranus erhalten wir allerdings ab Mittag einen kräftigen Impuls, frei und unabhängig zu handeln. Wir sind voller Ideen und Tatendrang, streben aber auch nach Veränderungen. Legen wir jedoch zwischendurch Pausen ein, da die ständige geistige Hochspannung mit der Zeit eine nervliche Belastung und Unruhe mit sich bringen kann.

Diese Konjunktion der Sonne mit Uranus verführt uns zudem dazu, eine schnelle Lösung zu suchen, die uns von Belastungen befreit, die wir nicht mehr tragen wollen. Doch dabei laufen wir Gefahr, Gutes zu zerstören. Deshalb ist es sehr wichtig, sich zu gedulden, was gleichzeitig das Schwierigste an dieser Konstellation ist.

Da wir enorm nach Veränderungen streben, könnte es durchaus sein, dass wir überraschend nach einem neuen Job suchen, wenn uns der jetzige nicht mehr ausfüllt. Was uns jetzt reizt, ist das Neue, das Unbekannte, und gleichzeitig stören uns Verbindungen, die eingefahren und festgefahren sind und die durch ihre Nähe und Enge die eigene Entwicklung und Entfaltung hemmen.

Nutzen wir die kreative Energie der Mondpause, um innovative Lösungen für Probleme zu finden oder neue Projekte anzustoßen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Unmittelbar nach der Mondpause können wir durch Merkur und Saturn, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden, zusätzliche Energie gewinnen. Wir dürfen uns dabei über eine außerordentliche Konzentrationsfähigkeit, Disziplin im Denken, Detailgenauigkeit und Organisationstalent freuen.

Außerdem kann es durchaus sein, dass wir die Lösung eines Problems finden, das uns schon lange Kopfzerbrechen bereitet hat. Wir erkennen zudem unsere geistigen Fähigkeiten ganz klar und sind auch imstande, unseren Ideen Form zu geben.

Merkur und Saturn sorgen in dieser Verbindung für viel Geduld, so dass wir uns selbst komplizierten und anstrengenden Aufgaben widmen können. Wir gehen in allen Dingen sehr gewissenhaft vor, ohne dass uns dies große Mühe bereitet. Wir können uns deshalb erfolgreich auch allen Herausforderungen stellen, mit denen wir bisher zu kämpfen hatten.

Kümmern wir uns um unser Weiterkommen im Leben und lassen unseren Gedanken Taten folgen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

In der alternativen Medizin gilt Grapefruitkernextrakt schon lange als Geheimtipp. Das natürliche Antibiotikum kommt dem körpereigenen Immunsystem zugute und hilft zahlreiche Krankheitsbilder wie Entzündungen, Pilzinfektionen sowie Herz-Kreislauf-Krankheiten effektiv zu bekämpfen.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Öffnen wir die Tore zu unserer wahren Bestimmung! Die geistigen Welten senden uns unentwegt Zeichen, damit wir unsere Ziele erreichen und unsere Träume verwirklichen können. Heute steht die Kunst, sie zu lesen, jedem frei, der dafür empfänglich ist. Betreten wir die geheimen Welten, um die Wahrheit unserer Seele zu erforschen. Schlüssel zum höheren Bewusstsein >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.



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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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