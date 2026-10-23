Mondkraft heute 23. Oktober 2026 – Mondpause – Sonne im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen lässt durch Herrscherplanet Neptun Verborgenes an die Oberfläche kommen. Die Sonne im Skorpion sorgt für mehr Tiefgang und einen Wandel der Gefühle. Bringen wir während der Mondpause die Lebensenergie wieder zum fließen! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig – Mondpause zum Mond im Widder – Sonne im Skorpion.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Wenn wir es schaffen, die Bedeutung von Problemen, Sorgen, Ängsten und Zweifeln zu reduzieren, wird unser Leben schneller wieder ins Gleichgewicht kommen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen in der Mondpause

Während der Mondpause zum Mond im Widder, die um 5.30 Uhr begonnen hat und erst um 22.00 Uhr wieder endet, übernimmt Neptun im Widder, der Herrscherplanet des Fische-Zeichens, die Regie. Er bringt durch seine Verbindung zum Mond in den Fischen unsere übersinnlichen Fähigkeiten zum Vorschein und ermöglicht den Zugang zu unserem Unterbewusstsein.

Unser intuitives Gespür lässt uns zudem günstige Möglichkeiten erahnen, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus unserem Unterbewusstsein auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Neptun im Widder bringt Verborgenes an die Oberfläche und bewirkt unterschwellige, allmähliche Veränderungen, wobei es auch darum geht, die unbewussten Sehnsüchte hervorzuholen.

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Trotz der Mondpause wächst auch die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Die Mondkraft heute animiert uns dazu, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und die innere Stärke zu aktivieren.

Durch ein Mond-Pluto-Sextil wird zudem unsere Gefühlswelt während der Mondpause positiv beeinflusst. Diese Konstellation verleiht uns große Widerstandsfähigkeit, starkes Selbstvertrauen, positive Energie, durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Die Wachstumskräfte, die der Mond im Widder ab morgen verstärkt aktivieren wird, sind bereits während der Mondpause intensiv zu spüren und egal, welche Entscheidungen wir treffen oder welche Veränderungen wir anstreben, es wird uns ein kräftiger Energieschub mit auf den Weg gegeben.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Skorpion

Die Sonne wechselt um 13.30 Uhr von der ausgeglichenen Waage in den tiefgründigen Skorpion. Die Sonne im Skorpion löst leidenschaftliche Gefühle aus und wird die nächsten 4 Wochen für mehr Tiefgang sorgen. Wir erleben eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann.

Wir sind durch die Skorpion-Sonne aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben, wobei die notwendige Bearbeitung von Schattenthemen stärker vorangetrieben wird.

Die Sonne im Skorpion fordert uns deshalb dazu auf, auch unsere Schattenanteile zu beleuchten. Finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht und achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es dabei in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

Es können mit der Sonne im Skorpion auch alte Wunden und Verletzungen auftauchen, die es nun gilt aufzuarbeiten. Zwar gehört die Reflexion von Vergangenem und auch das Leiden in diese Zeitqualität, jedoch sollten wir uns keinesfalls in destruktive Gedanken verbeißen, da wir ansonsten den heilenden Wandlungsprozess blockieren.

Wichtig ist, dass wir nicht resignieren und alles Negative besonders hervorheben, denn mit der Sonne im Skorpion haben wir die größte Fähigkeit zur Resilienz. Wenn wir unser Lebensziel auf die höhere Seelenentwicklung richten, sind die unerschöpflichen Quellen des Kosmos für uns erreichbar.

Suchen wir uns ein Ventil für die explosiven Energien!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem



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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Zeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel.

Selbst Allergien, Migräne, Rheuma und Arthritis oder Autoimmunerkrankungen, für die es kaum Hoffnung auf Besserung gibt, werden günstig beeinflusst.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Geschichte von Oxymel reicht weit zurück in die Antike, wo es als das Elixier der Götter galt. Große Persönlichkeiten der Geschichte schworen ebenfalls auf die segensreichen Eigenschaften des Oxymels.

Oxymel wird als Heil- und Stärkungsmittel bei zahlreichen Beschwerden eingesetzt, ist aber auch eine hervorragende Prophylaxe gegen viele Erkrankungen.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

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Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.



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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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