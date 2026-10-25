VOLLMONDPHASE: Mondkraft heute 25. Oktober 2026 – Venus in der Waage

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Widder in die Vollmondphase zum Vollmond im Stier und lässt spüren, dass ein Wandel unumgänglich ist. Liebesplanet Venus in der Waage öffnet das Herz für alles Schöne und lässt wundervolle Liebesenergien spüren. Neue Liebe – Neues Glück! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Löwen – Venus in der Waage – Vollmondphase zum Vollmond im Stier.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die heutige Vollmondphase ist wie geschaffen für alles, was Mut, Entschlossenheit und Tatkraft erfordert. Wer ohnehin temperamentvoll und wagemutig ist, wird durch die Widder-Energie noch bestärkt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder in der Vollmondphase

Die Mondkraft heute führt in die Vollmondphase zum Vollmond im Stier, der bereits morgen früh ab 5.30 Uhr seine Kraft spüren lässt, wobei uns dieser Vollmond am Abend besondere Energien zur Verfügung stellen wird. Bereits heute können wir damit beginnen, alle alten Strukturen, Menschen, die uns Kraft kosten und Verbindungen die unsere Energie schwächen, aufzulösen. Für unseren weiteren Weg brauchen wir die Freiheit, das heißt frei zu sein von allem Belastenden und allem, was sich in unserem Leben wie ein Kampf anfühlt.

Generell sind wir aber in dieser Vollmondphase eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Wir erleben auch eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann. Wir sind nun aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem diejenigen Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben.

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In Acht nehmen müssen wir uns in dieser Vollmondphase vor der Quadratstellung von Sonne und Neptun, die durch ihre gegensätzlichen Energien für Täuschung und Selbsttäuschung sorgen können. Bei diesem negativen Sonne-Neptun-Aspekt haben wir oft tausend Pläne im Kopf, von denen sie aber kein einziger verwirklichen lässt. Es besteht auch eine Neigung zu Unwahrheiten, so dass wir uns oft blenden lassen und die Realität aus den Augen verlieren.

Bei diesem Spannungsaspekt treten die schwierigen Eigenschaften Neptuns in den Vordergrund, der die Vitalkräfte der Sonne schwächt. Da die eigene Identität von äußeren Eindrücken überschwemmt werden kann, fällt die Abgrenzung zwischen dem Ich und dem Du schwerer. Es besteht hier die Gefahr eines übertriebenen Idealismus.

Neptun kann im Spannungsaspekt auflösend, täuschend oder verunsichernd wirken. Er weckt die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die leicht in eine unrealistische Traumwelt führen kann. Die Gefahr dabei ist, dass wir dazu neigen könnten, uns unsere eigene heile Welt schaffen zu wollen.

Lassen wir uns nicht blenden, sondern behalten die Wahrheit im Blick!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus in der Waage

Mit dem Wechsel der Venus von der nüchternen Jungfrau zur beschwingten und ausgeglichenen Waage fällt es uns nun besonders leicht, alle Herzensangelegenheiten wieder in Schwung zu bringen – Ganz nach dem Motto: “Neue Liebe, neues Glück.“ Wir lieben auch den Austausch mit anderen Menschen und sind in der Lage, stärker als sonst diplomatisch vorzugehen.

Achten wir jedoch darauf, dass wir nicht zum Opfer allzu hoher Erwartungen werden, da diese ansonsten später in einer Enttäuschung enden könnten. Die Venus in Waage möchte allerdings mehr verbinden, anstatt zu entscheiden, weshalb sich Entscheidungsprozesse ein wenig in die Länge ziehen werden.

Was die Partnerschaft betrifft, suchen wir nach einem gleichberechtigten und gleichwertigen Partner, der uns auch geistige Anregung und Kameradschaft bietet. Sinnlichkeit allein genügt uns bei der Venus in der Waage jedoch nicht, denn wir brauchen auch den intellektuellen Austausch in der Beziehung, wo dann natürlich der Kommunikation auf Augenhöhe eine grössere Bedeutung zuteil wird.

Allerdings können wir durch den Waageeinfluss sehr unentschlossen sein, weshalb wir auch dazu tendieren, lieber unverbindlich zu flirten, als sich an jemanden zu binden. Bringen wir wieder Klarheit in unsere Beziehungen und gehen mutig neue Verbindungen ein.

Geben wir der Liebe eine Chance!

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Mondkraft heute mit Venus in der Waage

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. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wir dürfen unsere Pläne ruhig einmal über den Haufen werfen, denn die besten Dinge ergeben sich unerwartet.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Vollmondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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