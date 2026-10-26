VOLLMOND: Mondkraft heute 26. Oktober 2026 – Vollmond im Stier

Die Vollmond-Mondkraft heute wird durch den Vollmond im Stier von gegensätzlichen Kräften beherrscht. Pluto bring in Verbindung zur Sonne negative Energien mit sich. Geben wir notwendigen Veränderungen genügend Raum! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: Vollmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage rückläufig – Sonne Quadrat Pluto -Bibermond – Dunkelmond – Jägermond – Nebelmond.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind – Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!

Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmond im Stier

Vollmond im Stier birgt zwar ein gewaltiges Potential in sich, wird jedoch durch die Sonne im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier hingegen beharrt auf Festhalten.

Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen. Während die Sonne im Skorpion für Transformation und Heilung steht, fördert der Stier die Liebe zu uns selbst.

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Nutzen wir die Energie vom Vollmond im Stier, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Keine Mondphase unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können. Die gestaltende Kraft des Vollmondes hilft uns auch dabei, dass wir Pläne nun in die Tat umzusetzen können.

Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen.

Dieser Vollmond bringt einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Vollmond im Stier

Wir müssen uns allerdings am Vollmond-Abend (ab 18.30 Uhr) vor einem Quadrat zwischen Sonne und Pluto in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.

Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.

Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.

Versuchen wir ausufernde Konflikte zu vermeiden!

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Mondkraft heute mit dem Vollmond im Stier

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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