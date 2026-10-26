VOLLMOND: Mondkraft heute 26. Oktober 2026 – Vollmond im Stier

Die Vollmond-Mondkraft heute wird durch den Vollmond im Stier von gegensätzlichen Kräften beherrscht. Pluto bring in Verbindung zur Sonne negative Energien mit sich. Geben wir notwendigen Veränderungen genügend Raum! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: Vollmond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage rückläufig – Sonne Quadrat Pluto -Bibermond – Dunkelmond – Jägermond – Nebelmond.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Der Vollmond beeinflusst nicht nur das Wetter, sondern auch Körper und Psyche. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn wir heute besonders reizbar sind – Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und üben wir uns in Gelassenheit!
Mondkalender und Mondkraft heute – Vollmond im Stier
Vollmond im Stier birgt zwar ein gewaltiges Potential in sich, wird jedoch durch die Sonne im Skorpion von gegensätzlichen Kräften beherrscht, da die Qualitäten von Vollmond und Sonne aufeinander prallen. Der Skorpion verlangt Loslassen und Transformation, der Stier hingegen beharrt auf Festhalten.
Da uns allerdings der Vollmond mit einem besonderen Energieschub beschenkt, werden wir eine enorme Kraft verspüren, die uns vorwärts bringt und uns zudem beflügelt, alles Alte und Belastende hinter uns zu lassen. Während die Sonne im Skorpion für Transformation und Heilung steht, fördert der Stier die Liebe zu uns selbst.
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Nutzen wir die Energie vom Vollmond im Stier, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Keine Mondphase unterstützt uns besser als diese, um alles was uns belastet der Auflösung übergeben zu können. Die gestaltende Kraft des Vollmondes hilft uns auch dabei, dass wir Pläne nun in die Tat umzusetzen können.
Wir haben auch ein hervorragendes Gespür, den richtigen Riecher und eine enorm verfeinerte Intuition. Jetzt „riechen“ wir, wenn etwas nicht passt und vor uns geheim gehalten wird. Und das können wir auch noch in den kommenden Wochen gut nutzen.
Dieser Vollmond bringt einige tiefgreifende Veränderungen mit sich und kann für viele von uns eine drastische Wende im Leben darstellen.
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Vollmond im Stier
Wir müssen uns allerdings am Vollmond-Abend (ab 18.30 Uhr) vor einem Quadrat zwischen Sonne und Pluto in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.
Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.
Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.
Versuchen wir ausufernde Konflikte zu vermeiden!
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Mondkraft heute mit dem Vollmond im Stier
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