PORTALTAG: Mondkraft heute 29. Oktober 2026 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute am Portaltag schenkt mit dem Mond in den Zwillingen positive Energien, die stärkend durch den Tag begleiten. Nutzen wir die Tiefgründigkeit des Portaltages! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion rückläufig – Sonne Trigon – Portaltag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Da wir beim Zwillinge-Mond neugierig auf das Leben sind, sollten wir mit offenen Augen durch den Tag gehen!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen führt uns durch den Einfluss des Portaltages in die Tiefen unserer Seele, so dass sich unsere Gefühlslage wieder beruhigt, falls diese etwas aus der Bahn geraten ist. Nutzen wir die Tiefgründigkeit, die der Portaltag nun hervorruft, damit wir wieder mit uns ins Reine kommen können. Wer in Konflikte verwickelt wurde oder diese auch selbst verursacht hat, kann heute alles wieder gerade biegen.

Lassen wir uns von der versöhnlichen Energie des Portaltages beeinflussen. Wer ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was in Schieflage geraten ist wieder ins rechte Licht rücken. Das betrifft sowohl alle beruflichen Bereiche, aber auch unsere Beziehungen, egal ob Partnerschaft oder Freundschaft, erhalten durch die Einsicht, dass man nicht gerade richtig gehandelt hat, wieder Stabilität und Harmonie zurück.

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Unser Augenmerk sollten wir ganz besonders auf die harmonische Verbindung der Sonne mit Saturn legen, die durch ein stärkendes Trigon diesem Portaltag eine positive Färbung geben. Trigone sind bekanntermaßen die besten Winkel, die eine in sich ruhende Kraft anzeigen, die wir jederzeit abrufen können. Erfreulicherweise hält das Sonne Saturn Trigon den ganzen Tag an.

Dieser harmonische Aspekt kommt allerdings vor allem dann zum Ausdruck, wenn wir bereit sind, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Je mehr wir auf uns selbst vertrauen und nicht auf die Hilfe anderer warten, desto stärker rücken die positiven Kräfte in den Vordergrund.

Das Sonne-Saturn-Trigon verleiht uns zum einen Geduld und Selbstdisziplin, zum anderen ein klares und exaktes Denken. Alle Ziele und Pläne, die auf lange Sicht angelegt sind, haben Erfolg, denn Zähigkeit, Ausdauer, Geduld, Organisa­tionstalent und die Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen kommen uns dabei zugute.

Jetzt oder Nie lautet die Devise!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Merkur macht uns als Zeichenherrscher der Zwillinge wortgewandt und diskussionsfreudig. Er schafft die ideale Voraussetzung für Bewerbungsgespräche, Verhandlungen oder das Lösen von privaten Konflikten. Prüfungen und Verhandlungen, eine persönliche Aussprache führen oder neue zündende Ideen für ein persönliches Projekt finden – all das steht durch Merkur unter einem guten Stern.

Merkur verleiht uns dabei einen gesunden Menschenverstand und auch wenn wir manchmal etwas begriffsstutzig sind, können wir sicher sein, dass wir das, was wir jetzt einmal gelernt haben, kaum mehr je vergessen werden. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren und beleben uns.

Wir sind unter dem Merkur-Einfluss durch die Energie des Portaltages jedoch eher ruhelos auf der Suche nach neuen Eindrücken, Wissen und Erfahrungen. Wobei die Betonung auf NEU liegt! Altes, was uns schon bekannt ist, interessiert uns nämlich wenig. Eignen wir uns aber auch das nötige Wissen an und erweitern wir unseren Horizont, denn dann fällt es uns leichter, die Dinge, die nun vor sich gehen, besser zu verstehen und zu begreifen.

Aber auch Vorsicht ist angebracht: Wer zum Tratschen neigt, sollte heute besonders auf seine Zunge achten! Wir müssen auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Bleiben wir neugierig und bilden uns weiter, um für alle sich bietenden Möglichkeiten gewappnet zu sein!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute OPC ist das effektivste Antioxidans der Natur. OPC verringert Gewebeschäden, stärkt die Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die Wirkung von Vitamin C und anderen Wirkstoffen und es schützt Gehirn und Nerven. OPC-Komplex Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Der abnehmende Mond hilft uns dabei, Rituale und Zeremonien durchzuführen, die uns helfen, alte Muster loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Das fällt nicht immer leicht, aber wir können uns dadurch auf unvorhergesehene Überraschungen oder Schicksalsschläge vorbereiten, sodass wir vor nichts und niemandem Angst haben müssen.

. Das Erwecken des inneren Beobachters, das Steigern des Körperbewusstseins und den offenen Zugang zu den eigenen Emotionen helfen dabei, Altes loszulassen und offen für Neues zu sein. So gelingt das Loslassen festgefahrener Muster, die Entfaltung der Beziehungsfähigkeit und der eigenen Empathie! Innere Reisen der Heilung >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in in den Zwillingen besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.