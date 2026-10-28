Mondkraft heute 28. Oktober 2026 – Unruhiger Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen läutet einen kosmischen Wendepunkt ein, der innere Unruhe auslösen wird. Sonne und Uranus sorgen für unberechenbare Handlungen und werfen alles über den Haufen. Muten wir uns nicht zu viel zu! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion rückläufig – Sonne Quadrat Uranus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bevor wir jetzt wichtige Entscheidungen treffen, sollten wir tief durchatmen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Gehen wir dabei in kleinen Schritten vor!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute führt uns mit dem Mond in den Zwillingen an einen Wendepunkt. Auch wenn das luftige Zwillinge-Zeichen uns in eine von Leichtigkeit und fröhlicher Kommunikation geprägte Stimmung versetzt, spüren viele von uns eine innere Unruhe. Im Laufe der Woche werden sich immer mehr Spannungen aufbauen, die am heutigen Tag langsam Fahrt aufnehmen.

Nutzen wir deshalb den Mond in den Zwillingen um zu erkennen wo es gilt, sich von falschen Werten, Idealen und Beziehungen zu befreien. Wir haben zwar heute die Möglichkeit wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, jedoch die Vielfalt von ganz verschiedenartigen Anregungen kann auch zu einer Überreizung führen.

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Konzentrieren wir uns auf unsere innere Stärke, denn nur dann können wir etwaige Hürden überwinden. Der Mond in den Zwillingen wird uns zudem dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres, denn viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase auf all jenes, das wir lange vor uns her geschoben haben.

Nehmen wir die Mondenergien der Mondkraft heute an und bringen in einem nach innen gerichteten Blick auch unsere Erfahrungen und Erkenntnisse ein. Seien wir mutig und stellen wir uns der eigenen Verletzlichkeit. Nehmen wir diese ganz ohne Furcht bewusst wahr!

Wir sollten allerdings bei dieser Mond-Uranus-Verbindung auf der Hut sein, denn so wichtig Veränderungen sind, ist dennoch nicht jede neue Idee, die uns während einer Mondpause blitzartig überfällt, für die Zukunft auch tragfähig.

Wir können uns immer wieder neu dafür entscheiden unsere Widerstände aufzugeben. Beginnen wir am heutigen Wendepunkt damit!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

Sonne und Uranus verlangen ab Mittag durch eine Quadratstellung besondere Achtsamkeit, da es in allen Lebensbereichen zu Spannungen kommen kann. Unter diesem negativen Aspekt kann es durchaus vorkommen, dass wir alle unsere Pläne über den Haufen werfen und alles zunichte machen, was wir uns bereits mühevoll aufgebaut haben. In unseren Partnerschaften kann das unberechenbare Verhalten, das dem Sonne Uranus Quadrat zuzuschreiben ist, sogar zu Trennungen führen.

Die rebellische Natur des Uranus kommt bei diesem Quadrat zur Sonne verstärkt zum Vorschein und wir verweigern dabei alles, was von uns erwartet wird. Wenn wir uns von diesem negativen Einfluss leiten lassen, müssen wir mit vielen Konfrontationen und Hindernissen rechnen. Wir werden auch unberechenbare Menschen oder Umstände treffen, die Stress in unser Leben bringen.

Dieses Sonne-Uranus-Quadrat stellt zudem den Abschied vom Gewohnten in den Raum und wir spüren eine innere Unruhe, die sich durch Reizbarkeit oder Nervosität bemerkbar macht. Rechnen wir also damit, dass nichts so läuft, wie wir es für uns vorgesehen haben. Plötzliche Änderungen stehen im Vordergrund, die uns regelrecht aus der Bahn werfen können.

Wir besitzen zwar viel Einfallsreichtum, jedoch fehlt uns für die Umsetzung unserer Ideen die nötige Durchsetzungskraft, so dass vieles, was wir uns vorgenommen haben, im Sand verlaufen wird. Allgemein gesehen löst der Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus massive Widerstände gegen alles und jeden aus.

Sorgen wir für innere Ruhe, um der Unberechenbarkeit keinen Raum zu geben!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in in den Zwillingen besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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