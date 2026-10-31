Halloween-Mondkraft heute 31. Oktober 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute läutet mit Halloween eine Zeit des Wandels ein. Merkur bringt Ideen mit sich, die es zu verwirklichen gilt. Nehmen wir uns vor Liebesplanet Venus in acht! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Trigon Merkur – Mond Quadrat Venus – Mond an Halloween.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Betrachtet man das Leben durch die richtige Brille, kann es wunderschön sein!

Mondkalender und Halloween-Mondkraft heute – Mond im Krebs

Merkur verbindet sich den ganzen Tag mit dem Mond im Krebs zu einem harmonischen Trigon. Merkur lässt uns trotz seiner noch andauernden Rückläufigkeit durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

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Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Krebs sorgt allerdings am Abend für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.

In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.

Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!

Kosmische Energie der Halloween-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Dieser kosmisch intensive Oktober wird heute Nacht mit Halloween beendet und verstärkt das Thema vom ewigen Wandel, denn Halloween ist ein Fest des Übergangs. Das Alte geht und das Neue kommt. Wir können die Mondkraft heute somit nutzen, um auf Vergangenes zurück zu blicken. Was kann jetzt abgeschlossen werden? In welchen Bereichen lohnt es sich mehr zu investieren. Was hat uns gut getan und was hat uns Schmerzen bereitet?

Es ist eine gute Zeit um Dinge zu entsorgen, zu verändern und Rückschau zu halten. Möglicherweise werden durch die Mondkräfte auch persönliche Geheimnisse gelüftet und es können alle Altlasten mit der nötigen Umsicht bereinigt werden.

Nutzen wir die Energie der Mondkraft heute an Halloween, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Wir werden mit Nachdruck auf notwendige Veränderungen hingewiesen und zu einem Befreiungsschlag aufgefordert. Ja, manchmal darf auch etwas in die Brüche gehen! Warum? Damit etwas ganz Neues – völlig unerwartet – Platz in unserem Leben findet!

Wir wollen uns zwar immer aufgehoben fühlen und uns fest in dieser Welt verankert wissen, gleichzeitig wird durch die intensive Halloween Mondkraft heute das Gefühl in uns jedoch immer stärker, Dinge und auch Menschen loslassen zu wollen. Das kann mitunter zu einem schwierigen Akt der Balance führen!

Verlassen wir mutig die alten Trampelpfade und stellen die Weichen für unser Leben neu!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Safran-Extrakt hat eine wissenschaftlich untersuchte stimmungsaufhellende, beruhigende und antioxidative Wirkung. Die enthaltenen Stoffe Crocin und Safranal regulieren Botenstoffe wie Serotonin und Dopamin im Gehirn. Safran-Extrakt hier erhältlich >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Manche Pflanzen gedeihen dort, wo ihre Umwelt ihnen einiges abverlangt. Große Temperaturschwankungen, intensive Sonneneinstrahlung oder andere herausfordernde Bedingungen haben Pflanzen wie Ginseng, Ashwagandha, Rosenwurz und Schisandra zu faszinierenden Vertretern der traditionellen Pflanzenkunde gemacht. Neuro Adapt vereint ein bemerkenswert breites Spektrum ausgewählter Pflanzenstoffe in nur zwei Kapseln täglich. Ginseng trifft auf sibirischen Ginseng, Ashwagandha auf Rosenwurz und Schisandra. Ergänzt wird die Komposition durch Tribulus terrestris, Maca, Ginkgo biloba, grünen Tee, chinesische Süßholzwurzel, chinesischen Raupenpilz sowie Haferblatt- und -stängelextrakt. Neuro Adapt-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn man nachts wach liegt und nicht einschlafen kann, sollte man folgende Atemübung ausprobieren: ganz bequem ins Bett legen, die Augen schließen und ganz ruhig ein- und ausatmen. Die Atemzüge bis neun zählen und dann wieder von vorne beginnen. Dabei auf das Heben und Senken der Bauchdecke konzentrieren.

. Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren und die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung wieder ins Gleichgewicht bringen. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unseren Energielevel. Angst, Stress und Panik wegatmen >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Halloween-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.