Halloween-Mondkraft heute 31. Oktober 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute läutet mit Halloween eine Zeit des Wandels ein. Merkur bringt Ideen mit sich, die es zu verwirklichen gilt. Nehmen wir uns vor Liebesplanet Venus in acht! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Mond Trigon Merkur – Mond Quadrat Venus – Mond an Halloween.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Betrachtet man das Leben durch die richtige Brille, kann es wunderschön sein!
Mondkalender und Halloween-Mondkraft heute – Mond im Krebs
Merkur verbindet sich den ganzen Tag mit dem Mond im Krebs zu einem harmonischen Trigon. Merkur lässt uns trotz seiner noch andauernden Rückläufigkeit durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir in die Tat umsetzen können.
Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.
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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Eine Quadratstellung zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Krebs sorgt allerdings am Abend für Belastungen im Liebesleben. Wir sind äußerst emotional und rührselig, jedoch lassen wir uns nur allzu leicht über unsere Gefühle beeinflussen. Wir verschenken unsere Sympathien leichtsinnig an Menschen, die diese nur für sich ausnutzen. Dadurch gestaltet es sich schwer, eine stabile Liebesverbindung zu führen.
In einer bestehenden Beziehung lassen wir dem Partner zu viel Liebe und Vertrauen zukommen, sodass dieser unsere Gutgläubigkeit und Gutmütigkeit auch missbrauchen kann. Es besteht zudem die Gefahr, leichtsinnige Liebschaften einzugehen. Da sich bei dieser Konstellation Gefühle der Ernüchterung einstellen, sind Kummer und Sorgen in der Liebe bereits vorprogrammiert. Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können heute sogar in die Brüche gehen.
Bevor wir leichtfertig die Beziehung aufs Spiel setzen, sollten wir alle Für und Wider genau abwägen!
Kosmische Energie der Halloween-Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Dieser kosmisch intensive Oktober wird heute Nacht mit Halloween beendet und verstärkt das Thema vom ewigen Wandel, denn Halloween ist ein Fest des Übergangs. Das Alte geht und das Neue kommt. Wir können die Mondkraft heute somit nutzen, um auf Vergangenes zurück zu blicken. Was kann jetzt abgeschlossen werden? In welchen Bereichen lohnt es sich mehr zu investieren. Was hat uns gut getan und was hat uns Schmerzen bereitet?
Es ist eine gute Zeit um Dinge zu entsorgen, zu verändern und Rückschau zu halten. Möglicherweise werden durch die Mondkräfte auch persönliche Geheimnisse gelüftet und es können alle Altlasten mit der nötigen Umsicht bereinigt werden.
Nutzen wir die Energie der Mondkraft heute an Halloween, um uns über Dinge klar zu werden, die uns in der vergangenen Zeit beschäftigt haben. Wir werden mit Nachdruck auf notwendige Veränderungen hingewiesen und zu einem Befreiungsschlag aufgefordert. Ja, manchmal darf auch etwas in die Brüche gehen! Warum? Damit etwas ganz Neues – völlig unerwartet – Platz in unserem Leben findet!
Wir wollen uns zwar immer aufgehoben fühlen und uns fest in dieser Welt verankert wissen, gleichzeitig wird durch die intensive Halloween Mondkraft heute das Gefühl in uns jedoch immer stärker, Dinge und auch Menschen loslassen zu wollen. Das kann mitunter zu einem schwierigen Akt der Balance führen!
Verlassen wir mutig die alten Trampelpfade und stellen die Weichen für unser Leben neu!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
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Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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