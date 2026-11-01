Allerheiligen-Mondkraft heute 1. November 2026 – Halbmond im Löwen

Die Mondkraft heute an Allerheiligen sorgt durch den Halbmond im Löwen für Belastungen in allen Lebensbereichen. Ein verhängnisvolles Quadrat zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Pluto befeuert durch kritische Einflüsse die negativen Mondenergien. Halten wir uns heute etwas zurück! Was der Mondkalender heute rät:



Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Halbmond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Sonne Quadrat Saturn – Mond Opposition Pluto – Mond an Allerheiligen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jeder hat seine eigenen Regeln, Grenzen und Wertvorstellungen. Akzeptieren wir diese und versuchen nicht, andere ändern zu wollen!

Mondkalender und Allerheiligen-Mondkraft heute – Halbmond im Löwen

Die Mondkraft heute an Allerheiligen führt uns mit Karmaplanet Saturn, der sich zur Löwe-Zeichenherrscherin Sonne in einem äusserst negativen Quadrat befindet, an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Manch einer von uns wird nun einem Test unterzogen. Einer Prüfung, ob das Lebensfundament der Zukunft standhält. Die Lektionen, die wir jetzt lernen, mögen zwar hart sein, aber sie zahlen sich für die Zukunft aus!



Wir müssen jedoch heute immer wieder durch den Halbmond im Löwen mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich erst einmal furchtbar demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Gewisse Themen werden uns auch noch die kommende Woche begleiten und müssen immer wieder bearbeitet werden, damit wieder Ruhe in alle belastenden Situationen einkehren kann.

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2027 >>>

.

Letztendlich aber werden gerade diese Stolpersteine, die uns von der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Löwen durch Saturn in den Weg gelegt werden, entscheidende Klärungsprozesse in die Wege leiten. Lassen wir nicht ausser acht, dass gerade Krisen nicht nur Gefahren mit sich bringen, sondern auch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen!

Erst wenn es uns gelingt, diesem Aspekt ein wenig die Strenge zu nehmen und zu uns selbst dabei weniger streng zu sein, können die eigenen Bedürfnisse wieder mehr Raum gewinnen. Es ist allerdings bei dieser Konstellation auch gut erkennbar, dass wir nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben.



Achten wir darauf, dass wir nicht unkontrolliert agieren und die Richtung zum Ziel komplett aus den Augen verlieren!

Kosmische Energie der Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

Wir müssen uns heute auch vor Pluto in Acht nehmen, der durch eine Opposition zum Mond im Löwen immer wieder für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den Tag mit Konflikten belastet.

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromissloser Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch auch sehr zerstörerisch sein können.

Wirken wir den negativen Pluto-Energien entgegen!

.

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Löwen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Schlüsseljahr 2027, welches im März beginnt, wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2027 >>>

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt. Kommt der Kupfer-Wasserveredler mit dem Wasser in Kontakt, entsteht ein stiller Impuls. Kupfer und Symbolkraft wirken über das Sichtbare hinaus und begleiten den Moment – unaufdringlich, aber spürbar. Kupfer-Wasserveredler >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute „ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

. Immer wieder stellt uns der Alltag vor die Herausforderung, mit neuen Situationen angemessen umzugehen. Da fällt es uns manchmal schwer, ganz bei uns, im Herzen und in unserer Mitte zu bleiben, zumal wir alle über unser Gefühl viel enger miteinander verbunden sind, als unser Verstand erfassen kann. Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen. Kraft der Vergebung >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Allerheiligen-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.