Allerheiligen-Mondkraft heute 1. November 2026 – Halbmond im Löwen

Die Mondkraft heute an Allerheiligen sorgt durch den Halbmond im Löwen für Belastungen in allen Lebensbereichen. Ein verhängnisvolles Quadrat zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Pluto befeuert durch kritische Einflüsse die negativen Mondenergien. Halten wir uns heute etwas zurück! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Halbmond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Skorpion – Sonne Quadrat Saturn – Mond Opposition Pluto – Mond an Allerheiligen.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Jeder hat seine eigenen Regeln, Grenzen und Wertvorstellungen. Akzeptieren wir diese und versuchen nicht, andere ändern zu wollen!
Mondkalender und Allerheiligen-Mondkraft heute – Halbmond im Löwen
Die Mondkraft heute an Allerheiligen führt uns mit Karmaplanet Saturn, der sich zur Löwe-Zeichenherrscherin Sonne in einem äusserst negativen Quadrat befindet, an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Manch einer von uns wird nun einem Test unterzogen. Einer Prüfung, ob das Lebensfundament der Zukunft standhält. Die Lektionen, die wir jetzt lernen, mögen zwar hart sein, aber sie zahlen sich für die Zukunft aus!
Wir müssen jedoch heute immer wieder durch den Halbmond im Löwen mit recht massiven Hindernissen und Einschränkungen rechnen, die sich erst einmal furchtbar demotivierend und frustrierend auf uns auswirken können. Gewisse Themen werden uns auch noch die kommende Woche begleiten und müssen immer wieder bearbeitet werden, damit wieder Ruhe in alle belastenden Situationen einkehren kann.
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Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!
Letztendlich aber werden gerade diese Stolpersteine, die uns von der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Löwen durch Saturn in den Weg gelegt werden, entscheidende Klärungsprozesse in die Wege leiten. Lassen wir nicht ausser acht, dass gerade Krisen nicht nur Gefahren mit sich bringen, sondern auch ungeahnte Möglichkeiten eröffnen!
Erst wenn es uns gelingt, diesem Aspekt ein wenig die Strenge zu nehmen und zu uns selbst dabei weniger streng zu sein, können die eigenen Bedürfnisse wieder mehr Raum gewinnen. Es ist allerdings bei dieser Konstellation auch gut erkennbar, dass wir nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte haben.
Achten wir darauf, dass wir nicht unkontrolliert agieren und die Richtung zum Ziel komplett aus den Augen verlieren!
Kosmische Energie der Allerheiligen-Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen
Wir müssen uns heute auch vor Pluto in Acht nehmen, der durch eine Opposition zum Mond im Löwen immer wieder für Spannungen sorgen kann. Wir werden durch die negativen Pluto-Einflüsse zu Machtkämpfen verleitet, die sich auch innerhalb der Familie zeigen können und, wenn wir nicht aufpassen, den Tag mit Konflikten belastet.
Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie auf konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromissloser Erneuerung. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch auch sehr zerstörerisch sein können.
Wirken wir den negativen Pluto-Energien entgegen!
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Mondkraft heute mit dem Halbmond im Löwen
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Tierkreiszeichen Löwe
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Herz
Organsystem: Sinnesorgane
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