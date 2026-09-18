Mondkraft heute 19. September 2026 – Mond im Steinbock – Chiron im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock bringt Klarheit in viele Lebensbereiche. Chiron im Widder markiert einen besonderen Neuanfang. Schöpfen wir aus alten Verletzungen und Unsicherheiten neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder rückläufig – Chiron im Widder.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Jetzt fällt es uns wieder leichter, unsere Emotionen etwas nüchterner zu betrachten. Das bedeutet nicht, dass sie weniger wichtig sind, wir können heute jedoch leichter erkennen, was wirklich zählt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute fordert uns durch den Steinbock-Mond dazu auf, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit los zulassen. Viele von uns werden vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können. Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen.

Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung nur positive Impulse erhalten. Unterstützung erhält der Steinbock-Mond von Neptun und Mars, die uns mit der nötigen Kraft und Inspiration für die nötigen Veränderungen und Herausforderungen ausstatten.

In Acht nehmen wir uns lediglich vor Pluto und Saturn, die heute einiges durcheinander wirbeln und unser Gefühlsleben ins wanken bringen können. Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können Ereignisse und Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse und Erfahrungen der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.



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Die kosmischen Energien von Saturn, als Herrscherplanet des Steinbock-Mondes, führen uns auch in die Tiefen der Seele und es könnte durchaus sein, dass die Gespenster der Vergangenheit uns ordentlich aufs Gemüt schlagen.

Wir sollten jedoch nicht in Melancholie verfallen, sondern die Gelegenheit nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären. Alle Altlasten verlangen nun nach Bereinigung, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten verabschieden können.



Beschäftigen wir uns intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, denn wir erkennen durch den klärenden Steinbock-Mond besser als sonst, was nicht mehr stimmig ist und nicht mehr zu uns passt!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Chiron im Widder

Mit Chiron im Widder öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, unser wahres Selbst zu entdecken und mutiger zu leben. Chiron repräsentiert aber auch die tiefen emotionalen Wunden in uns sowie Unsicherheiten und mögliche Lebenskrisen, die es zu überwinden gilt. Wer sich damit bewusst auseinandersetzt, dem ermöglicht Chiron tiefe Heilung und eine große Transformationskraft.

Chiron ist zudem seit dem 3. August rückläufig und bleibt dies bis zum 4. Januar 2027. Diese Rückläufigkeit hat eine ganz besondere Qualität: Sie lädt uns ein, einen letzten, tiefen Blick auf die Lektionen zu werfen, die Chiron im Widder seit bereits seit 2018 für uns bereithielt.

Das Feuerzeichen Widder scheut keine Herausforderungen, ist mutig, durchsetzungsstark und selbstbewusst. In Kombination mit Chirons Wirkung können wir gezielt hinterfragen, wo wir vielleicht noch zu wenig Initiative gezeigt oder vorschnell aufgegeben haben. Gerade während seiner Rückläufigkeit lässt sich Vergangenes leichter reflektieren und neue Durchsetzungskraft sammeln.

Statt sich mit alten Enttäuschungen oder Fehlschlägen aufzuhalten, sollten wir nach vorne blicken, neuen Mut schöpfen und mit Entschlossenheit den eigenen Weg verfolgen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kupfer ist essenziell für unseren Körper und unterstützt den Eisenstoffwechsel, die Energieproduktion der Zellen, die Regeneration von Knorpel und Sehnen sowie das Immunsystem. Das kolloidale Kupfer reinigt die Adern und Venen, wirkt als Antioxidans und fördert die Geschmackswahrnehmung. Kolloidales Kupfer ist hier erhältlich >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Seele ist das Zentrum deiner Lebenskraft. Ist sie heil, fühlst du dich vital und vollständig. Doch schmerzhafte oder traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit können Seelenanteile abspalten und dir wertvolle Energie rauben. Das zeigt sich in mentalen Blockaden, anhaltender Müdigkeit, Depressionen oder chronischen Krankheiten. Hole dir deine Energie zurück, und lasse deine Seele wieder ganz werden! Schamanische Seelenmedizin >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Es gibt kein Leben ohne Krisen. Uns alle kann es von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse in unserem Umfeld oder der Welt, die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn… Doch solche Ausnahmesituationen müssen uns nicht aus der Bahn werfen. Vielmehr können wir Krisen als willkommenen Anlass für eine Bestandsaufnahme und Neu­orientierung nutzen. So erkennen wir den höheren Sinn einer herausfordernden Phase – und gehen bewusster und weiser aus ihr hervor! Krisen mit Weisheit überwinden >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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