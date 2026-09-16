Tagesenergie heute 16. September 2026 – Erfüllung von Visionen und Lebensträumen

Die Tagesenergie heute schenkt die nötige Kraft, damit alle Visionen und Lebensträume verwirklicht werden können. Blicken wir hoffnungsvoll in die Zukunft!

Die Tagesenergie heute gibt den energetischen Startschuss, Neues zu beginnen und die Verwirklichung von Visionen und Lebensträumen auf den Weg zu bringen. Es geht dabei auch um unsere moralische Haltung, unsere Selbstachtung, unsere Würde und unser Vertrauen in unsere Fähigkeit, das Richtige zu tun.

Im persönlichen Erleben wird sich dies so äussern, dass wir uns nicht mehr verbiegen wollen, sondern wir wollen wahrhaftig sein. Dort, wo dies nicht möglich ist, werden uns innere Unzufriedenheit oder Geschehnisse dazu antreiben, nicht mehr Stimmiges zu bereinigen und den Weg zur Verwirklichung von Visionen zu beschreiten.

Lassen wir uns von der Magie der Tagesenergie heute verzaubern!

Finden wir wieder Zugang zu unseren Wünschen und Träumen, damit wir diese mit der Kraft der Visionen in konkrete Ziele verwandeln und schließlich Schritt für Schritt verwirklichen können.

Wir können willentlich die chemischen Prozesse in unserem Gehirn verändern, um profunde mystisch-transzendente Erfahrungen auszulösen. Und wenn wir dies nur oft genug üben, können wir die Fähigkeit entwickeln, für einen effektiver arbeitenden, gesunden Körper, einen freien Geist und einen besseren Zugang zum Reich spiritueller Wahrheiten zu sorgen.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Unsere Träume und Visionen wollen ausgedrückt werden und es ist nun an der Zeit, spielerisch unsere Vorstellung vom Leben auch tatsächlich zu realisieren, damit wir Befreiung und Bewegung in unser Leben bringen können.

Wir verfügen durch die Tagesenergie heute über unglaubliche Schöpfungskräfte, denn unsere mentale Ebene hat die Fähigkeit, unsere Visionen auch in unserem Umfeld entstehen zu lassen. So haben wir wunderbare Möglichkeiten, alles was wir uns für unser Leben wünschen, auch in die Wirklichkeit umzusetzen.

Nutze deine Lebensenergie zur Erfüllung aller Träume und Visionen!

Werden wir uns darüber klar, dass wir nur durch das Erkennen des eigenen wahren Seins auch Mitschöpfer unseres eigenen Lebens sein können. Nutzen wir deshalb die Tagesenergie heute, um endlich wieder unsere Gefühle am Leben teilhaben zu lassen!

Indem wir die ausgetretenen Pfade verlassen und regelrecht “ver-rückt” werden, können wir erkennen, was wir wirklich-wirklich wollen, können authentisch zu unseren Idealen stehen und haben die Kraft und Ausdauer, unsere Wünsche auch in die Tat umzusetzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>> .

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter .

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln. Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>> .

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>> .

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben verändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

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Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für wie leichte schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter .

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