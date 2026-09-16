Mondkraft heute 16. September 2026 – Mond im Skorpion in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Mondpause bereichert den Tag mit positiven Planeteneinflüssen. Die Verbindung von Mars und Jupiter vereint Freude und Energie. Neptun und Pluto machen feinfühlig und aufnahmebreit. Nutzen wir die Wandlungsenergien! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht bis 18.45 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann rückläufig – Mars Sextil Jupiter – Neptun Sextil Pluto – Mondpause zum Mond im Schützen.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Lassen wir uns ein wenig treiben und planen nichts Außergewöhnliches. Einfach mal sehen, was sich so ergibt!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion in der Mondpause
Während der gesamten Mondpause, die bereits um 5.30 Uhr begonnen hat und erst um 18.45 Uhr wieder endet, können wir von positiven Planetenverbindungen profitieren, die uns einen harmonischen Tag bescheren. Ein Sextil zwischen Mars und Jupiter vereint Freude und Energie.
Bei Mars Jupiter Aspekten treffen die Handlungsbereitschaft und Durchsetzungskraft des Mars auf die Begeisterungsfähigkeit sowie den geistigen Expansionsdrang des Jupiters. Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen.
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Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern. Das Mars-Jupiter-Sextil sorgt auch für eine sehr mitreißende Stimmung und die Begeisterungsfähigkeit für Veränderungen und Erneuerungen ist besonders groß.
Das Mars-Jupiter-Sextil wirkt sich zudem äußerst positiv auf die Gesundheit aus, denn es hat die Macht, uns mehr Vitalität und Lebenskraft zu schenken. Natürlich stellt das Sextil kein Heilungswunder dar, dennoch lässt es uns fitter und agiler durch den Tag kommen, da es belebende und wohlwollende Kräfte freisetzt.
Nutzen wir diese kraftvolle Planetenverbindung, um besser durch die Mondpause zu kommen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Mondpause
Unterstützung erhalten wir während der Mondpause zum Mond im Schützen auch durch Neptun und Pluto, die ein Sextil zusammen bilden. Das Neptun-Sextil-Pluto ist ein harmonischer astrologischer Aspekt, der für spirituelles Wachstum, die Erforschung des Unterbewusstseins und Transformation steht Es wird zudem die Verbindung zur geistigen Welt, zur Intuition und zu feinstofflichen Energien gestärkt.
Dieses Sextil hilft auch dabei, verborgene Ängste oder Blockaden aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche zu holen und zu heilen. Außerdem werden kreative und schöpferische Kräfte geweckt, die eine neue, positivere Sicht auf das Leben und die Gesellschaft ermöglichen.
Nutzen wir die Möglichkeit, uns geistig weiter zu entwickeln!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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