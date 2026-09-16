Mondkraft heute 16. September 2026 – Mond im Skorpion in der Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Mondpause bereichert den Tag mit positiven Planeteneinflüssen. Die Verbindung von Mars und Jupiter vereint Freude und Energie. Neptun und Pluto machen feinfühlig und aufnahmebreit. Nutzen wir die Wandlungsenergien! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 18.45 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann rückläufig – Mars Sextil Jupiter – Neptun Sextil Pluto – Mondpause zum Mond im Schützen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns ein wenig treiben und planen nichts Außergewöhnliches. Einfach mal sehen, was sich so ergibt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion in der Mondpause

Während der gesamten Mondpause, die bereits um 5.30 Uhr begonnen hat und erst um 18.45 Uhr wieder endet, können wir von positiven Planetenverbindungen profitieren, die uns einen harmonischen Tag bescheren. Ein Sextil zwischen Mars und Jupiter vereint Freude und Energie.

Bei Mars Jupiter Aspekten treffen die Handlungsbereitschaft und Durchsetzungskraft des Mars auf die Begeisterungsfähigkeit sowie den geistigen Expansionsdrang des Jupiters. Mit dem spontanen Mars wird in uns der Mut geweckt, alle sich bietenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen.

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Während wir durch Neptun lieber entspannt in unserer Phantasiewelt träumen wollen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien durchspielen, gibt es von Mars einen Reality-Check und einen kleinen Tritt in den Hintern. Das Mars-Jupiter-Sextil sorgt auch für eine sehr mitreißende Stimmung und die Begeisterungsfähigkeit für Veränderungen und Erneuerungen ist besonders groß.

Das Mars-Jupiter-Sextil wirkt sich zudem äußerst positiv auf die Gesundheit aus, denn es hat die Macht, uns mehr Vitalität und Lebenskraft zu schenken. Natürlich stellt das Sextil kein Heilungswunder dar, dennoch lässt es uns fitter und agiler durch den Tag kommen, da es belebende und wohlwollende Kräfte freisetzt.

Nutzen wir diese kraftvolle Planetenverbindung, um besser durch die Mondpause zu kommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Mondpause

Unterstützung erhalten wir während der Mondpause zum Mond im Schützen auch durch Neptun und Pluto, die ein Sextil zusammen bilden. Das Neptun-Sextil-Pluto ist ein harmonischer astrologischer Aspekt, der für spirituelles Wachstum, die Erforschung des Unterbewusstseins und Transformation steht Es wird zudem die Verbindung zur geistigen Welt, zur Intuition und zu feinstofflichen Energien gestärkt.

Dieses Sextil hilft auch dabei, verborgene Ängste oder Blockaden aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche zu holen und zu heilen. Außerdem werden kreative und schöpferische Kräfte geweckt, die eine neue, positivere Sicht auf das Leben und die Gesellschaft ermöglichen.

Nutzen wir die Möglichkeit, uns geistig weiter zu entwickeln!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs Neue Wege der Heilung >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Oxymel ist ein Elixier, das aus der harmonischen Vereinigung von Honig und Essig entsteht. Oxymel wird aus Sonnenblumenhonig und Apfelessig hergestellt. Diese Kombination verleiht Oxymel seine großartigen Eigenschaften und macht es zu einem wahren Schatz für die Gesundheit. Super-Elixier Oxymel >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die sogenannte Geh-Meditation ist eine sehr einfache, aber höchst wirkungsvolle Entspannungsmethode. Nutze z. B. den Weg zum Auto oder Bus und konzentriere dich auf jeden Schritt, jede Bewegung deiner Füße. Anheben, nach vorn bewegen, Gewicht verlagern. Du wirst sofort achtsamer und gelassener. Generell sollte man bei allem, was man tut, bewusst auf die Bewegungen achten.

. Geh-Meditation verkörpert Weltzugewandtheit statt Weltflucht, sanfte Aktivität statt körperlicher Starre, waches Sein im Augenblick statt esoterischer Spekulation. Geh-Meditation ist ideal für alle, die sich mit der Sitz-Meditation schwer tun, aber auch für jene, die ihr bewährtes spirituelles Übungsprogramm um eine wirksame, dynamische Methode erweitern wollen. Geh-Meditationen >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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